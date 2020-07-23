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新加坡斥资4500万新元提振国内旅游业

2020年07月23日14:52  来源：新华网
 

新华社新加坡7月23日电（记者李晓渝）新加坡旅游局、新加坡企业发展局和当地旅游开发公司日前联合宣布，斥资4500万新元（约合3248万美元）推出“重新探索新加坡”活动，旨在提振当地旅游业，应对新冠疫情对旅游业的冲击。

新加坡旅游局发布公告说，该活动将为当地居民提供独特的、物有所值的体验。具体来说，活动内容包括与当地社区合作，帮助居民发现本国境内的景点；与酒店、旅行社等合作，拓展游客优质体验，推出有吸引力的优惠活动。

新加坡旅游局局长陈建隆表示，疫情对该国经济的许多领域造成严重影响，恢复消费者信心和国际旅行还需要一段时间。通过这次活动，希望新加坡人能够获得新的视角，通过在国内度假，重新发现自己的国家，以消费来支持本地企业。

据当地媒体报道，截至21日，新加坡已有约80家酒店获准重新开放。新加坡酒店共有约6.7万间客房，目前仍有超半数用于应对疫情。陈建隆说，考虑到疫情防控因素，新加坡政府目前不会批准整个酒店业重新开放。

此外，新加坡旅游局还表示，该部门正在为恢复自今年3月以来暂停的国际会议以及商业展览等活动做准备，目前已经为现场与会人数不超过50人的商务活动制定了风险管理框架，并将试行线下会议与线上会议相结合的模式。

(责编：赵鑫虎(实习生)、刘洁妍)
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