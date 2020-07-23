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国际观察：美国走出要求我闭馆这一步说明什么？

蓟平

2020年07月23日13:45  来源：人民网-国际频道
 

7月21日，美国国务院悍然要求关闭中国驻休斯敦总领事馆，并限期72小时撤走全体人员。

这是中美建交41年来发生的严重事件，是美方迈出的危险而卑劣的一步，是对中国赤裸裸的政治挑衅。

这一步凸显美国当政者已经失去对话寻求解决问题的信心和耐心，试图以极限施压和霸凌行为逼中国就范。这一步向世界表明，美国不打算按照国际关系的基本准则和国际社会的期待，处理中美关系这一对全球最为重要的双边关系。这一步必将使本就错综复杂的国际关系格局更加波诡云谲，给世界和平与稳定造成恶劣影响。

蓬佩奥等仇华政客走出这一步，似乎出乎预料，但回顾近期他们的所作所为，可以看出其“内在逻辑”和必然性。

其“内在逻辑”，离不开台上政客的眼前利益。当前，新冠疫情正加速和深化世界百年未有之大变局，美国自身深陷疫情和种族主义泥潭难以自拔，大选迫在眉睫且变数横生。这都成了美国政客的“紧箍咒”，驱使他们在把中国当作甩锅推责的“替罪羊”、转移视线的“集火器”的道路上越走越远，直至孤注一掷，丧心病狂。

说其必然，是因为他们上台以来一直以中国为“敌”，视中国共产党和中国的社会主义制度为“最大威胁”，把中国的发展壮大看成是对“美国优先”和霸权地位的“挑战”。这里或有“误判”，但更多的是其冷战思维、偏执的意识形态观念和顽固的霸权主义逻辑使然。在以中国为敌的战略导引下，美方对中国步步进逼，全方位、全覆盖地发动攻势，直至露骨地把矛头指向领导中国人民革命和建设事业的核心力量——中国共产党，试图从根本上瓦解、分化和搞垮中国。

一直以来，中国从维护世界和平发展和中美两国人民长远利益的大局出发，致力于推动中美关系健康稳定发展。反观美方，却屡屡背弃承诺，毫无信义可言。美方对中国极限施压，政治、经济、金融、外交、军事手段齐上，无所不用其极。仅以外交为例，已经到了限制我外交人员履职行动、强拆我外交信使邮袋等程度，肆无忌惮地违背国际外交公约和两国建交协议。事实上，蓬佩奥和他的主子、伙伴们已经把中美关系推向了悬崖的边缘。走到要求中国闭馆撤人的地步，是他们一意孤行的必然之举。

几天前《纽约时报》刚刚披露美国政府正在考虑禁止中共党员及家人赴美，现在美方又正式采取如此恶劣的步骤。蓬佩奥之流对华“大政”已定，什么事都做得出来，甚至会干得更绝，更彻底。对此，我们必须作好充分准备，再不能有任何幻想。

我们坚决反对美方把中美关系推向绝境，但也不怕出现最坏的局面。以斗争求合作，则合作存。中国讲大局、讲大度，但也讲底线、讲原则。外交讲对等，中国必将反制，没有妥协余地。

(责编：燕勐、杨牧)
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