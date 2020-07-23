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德国劳动力市场因疫情或需两到三年恢复

2020年07月23日10:49  来源：新华网
 
原标题：德国劳动力市场因疫情或需两到三年恢复

　　新华社柏林7月22日电（记者朱晟 张雨花）德国联邦劳工局22日表示，受新冠疫情影响，德国劳动力市场可能需要两到三年才能恢复正常。

　　联邦劳工局局长德特勒夫·舍勒当天对德国媒体表示，直到2022年或2023年，德国劳动力市场才能恢复正常。他同时警告，尽管大量采用短时工作制对劳动力市场起到了稳定作用，暂时没有出现企业大量裁员的迹象，但劳动力市场依旧处于疫情的“压力之下”。

　　舍勒认为，德国劳动力市场在疫情暴发前一直“状况良好”，当下危机与疫情相关，而不是源于经济或其他结构性因素。他预计，受季节性因素影响，今年夏天失业人数将进一步上升，但今后两个月德国失业人数不会超过300万。

　　短时工作制是企业遭遇严重经营困难时，德国政府为保障员工不流失或不失业而采取的救济措施。根据这一制度，德国政府向因疫情危机导致工作时间缩减的企业员工提供补助，使其实际收入不会大幅下降。联邦劳工局数据显示，今年3月至6月，德国有超过1200万人申请短时工作。在国际金融危机冲击最严重的2009年，德国仅有330万人申请短时工作。

　　联邦劳工局数据还显示，经季节调整后，德国6月份失业率升至6.4%，失业人数环比增加6.9万人至294.3万人。

(责编：张信凤、刘洁妍)
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