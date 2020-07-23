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新西兰部长因绯闻去职

2020年07月23日09:59  来源：新华网
 

新西兰总理杰辛达·阿德恩22日解除移民部长兼税收部长伊恩·利斯-加洛韦的职务，缘由是他与一名前任下属有不正当关系。

阿德恩当天突然召开记者会宣布这一消息。她说，利斯-加洛韦在长达一年时间里“缺乏判断力”。

阿德恩告诉记者，利斯-加洛韦的行为不是政府部长该有的样子，“我清楚，让他继续担任部长说不过去”。

利斯-加洛韦是执政党工党议员，现年41岁。

阿德恩证实，利斯-加洛韦这一情况由最大反对党国家党党魁朱迪思·柯林斯告知她，总理办公室稍后还收到另一政党指认利斯-加洛韦与他人有不正当关系的电子邮件。

阿德恩确认，利斯-加洛韦不会参加定于9月举行的议会选举。

利斯-加洛韦当天在一份声明中说，他接受总理决定并道歉，“就我的职务而言，我的行为完全不恰当，不能继续担任部长。”

新西兰人口大约500万，是较早、较严格采取全国“封城”措施以防控新冠疫情的发达国家之一。得益于防控措施得力，阿德恩支持率攀升，有望带领由工党、绿党和优先党组成的执政联盟击败国家党，赢得议会选举。

按路透社说法，尽管选情看好，工党内部最近似乎出现一些“风波”。除利斯-加洛韦，新西兰卫生部长戴维·克拉克本月2日宣布辞职。他先前因疫情应对不力和违反“居家令”受到公众批评。（闫洁）（新华社专特稿）

(责编：赵鑫虎(实习生)、刘洁妍)
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