阿根廷生产发展部部长：中国发展新阶段为阿根廷带来机遇

人民网布宜诺斯艾利斯7月22日电（记者姚明峰）第三届中国国际进口博览会阿根廷线上推介会在在布宜诺斯艾利斯举行，300多位阿根廷企业家代表参加了此次会议。在推介会上，阿根廷生产发展部部长库尔法斯盛赞中阿友好合作关系，称“中国发展新阶段为阿根廷带来机遇”。

库尔法斯提到，近年来两国关系深入发展，中国成为阿根廷最重要的经济伙伴，双边合作日益丰富、稳固。中国的发展和经济增长模式，使得两国合作互补性不断释放，为阿根廷创造了机遇之窗。现在中国已经成为阿根廷第二大贸易伙伴，自2000年以来，中国在阿根廷直接投资存量约为250亿美元，中国投资为阿根廷创造了约1.7万个就业岗位。从2000年到2019年，两国双边贸易额由21亿美元升至160亿美元。

中国的发展让阿根廷人民真切享受到了实惠。在金融和投资领域，水电、铁路、光伏等多个大型基建合作项目得到了中国的融资；在自然资源领域，中国需求正不断促进阿根廷锂矿、铜矿等行业不断发掘潜力；在食品领域，中国民众生活水平的提高带动了阿根廷农产品食品的出口，尤其在肉类出口方面，2020年5月，阿根廷出口牛肉的89%销往中国，达5.62万吨，比去年同期增长了46.7%，实现了历史新高。

库尔法斯认为，近几十年来，阿根廷饱受外汇缺乏之苦，政府和私营部门应当携手推动产业发展，打造出口型经济，阿根廷不能错失中国需求增长的良机。他还提到：“未来我们应当借助中国的电子商务和电子支付体系来推介我们的产品，以便于阿根廷符合质量标准的、但还没有营销渠道的各类产品能够利用这个便利的平台。”

“举办进博会的倡议将有助于各国深化贸易关系，是繁荣发展各国经济贸易合作的巨大机遇，尤其是在当前国际形势下有着更为重要的意义。阿根廷受邀以主宾国身份参展，意味着我们的企业和我们的产品可以拥有特殊的机遇和突出的展示。” 库尔法斯对此次进博会充满了期待，“从生产部角度看，我们认为需要大力开展阿中双边合作、进一步拓展两国间存在的巨大机遇。我们将密切同私营界开展协作，建立更多投资贸易合作渠道，帮助我们的企业在不断增长的中国市场立足，当前是推进这一目标的绝佳时期。”

关于中阿两国未来关系走向，库尔法斯认为，尽管疫情对新兴市场国家带来了巨大冲击，深刻影响着全球经济和贸易，但两国依然存在巨大合作可能。阿根廷同中国在多边主义、消除贫困、气候变化和尊重人民和主权方面拥有共同价值和原则。他说：“在世界经济新格局当中，我们正在迈出关键一步，推动两国战略伙伴关系持续深入发展，并促进两国共同繁荣。” 阿中两国正积极建立完善相关机制，不断扩大合作领域，为两国人民谋求更大福祉。

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