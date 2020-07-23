为了“恢复得更好”：齐心协力，践行多边主义

人民网7月22日联合国电（记者杨俊）联合国今天发布了题为《恢复得更好：经济和社会挑战与机遇》的报告。该报告呼吁以更好的税收合作、更好的数字接入和可持续的自然资源管理为出发点，应对目前的经济和社会挑战，同时利用好危机所带来的机遇。

集思广益，顶级专家出谋划策

在当下新冠病毒大流行中，世界正面临挑战。如何从大流行的负面影响中恢复得更好，国际世界迫切需要得到建议和指引。

由联合国经济和社会事务高级别咨询委员会发布的这份报告汇集了包括佛得角前财政和计划部长克里斯蒂娜·杜阿尔特；联合国经济和社会事务部前副秘书长、哥伦比亚大学教授奥坎波；发展问题专家、贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学教授戈什；世界银行前首席经济学家、北京大学教授林毅夫；国际资源委员会共同主席特谢拉；高级经济研究中心创始人兼主席乌多维奇基和联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会执行秘书巴尔塞纳在内的七位世界著名专家参与撰写。七位专家分别针对当今世界所面临的一些最紧迫的考验，提出了自己的看法，以及多种创新思维和新的解决方案。

报告讨论了包括改善国际税务合作、更公平地获得数字技术进步和可持续自然资源管理在内的很多问题，并提出了具有建设性的想法。这是对联合国秘书长关于在应对新型冠状病毒的社会经济影响方面分担责任和加强全球团结建议的有力补充。

齐心协力，世界采取共同行动

联合国7月初的研究报告显示，世界自1998年以来将出现首次全球贫困人口增加的情况。联合国关于可持续发展目标的年度评估报告显示，世界上最贫穷和最脆弱的人群受到新型冠状病毒大流行的影响最为严重。到2020年，预计将有多达1亿人重新陷入极端贫困。

2030年议程仍然是联合国商定的恢复框架，推进加快在涉及气候变化、贫穷和性别不平等方面发展的努力，同时致力于解决因病毒大流行而暴露并加剧的不平等和脆弱性，都需要世界齐心协力，采取共同行动。

联合国常务副秘书长阿米娜·默罕默德表示，如果要以可持续和包容的方式重建经济，就必须齐心协力，采取共同行动。在每个人都安全之前，没有人会真正安全。

强化合作，践行多边主义

对抗新型冠状病毒大流行的过程充分证明，在各国政府之间开展合作十分重要。在世界各国科学家们全力以赴，积极研发新冠病毒疫苗的此时，世界应该寻找一种打破固定思维的解决方案，克服危机并回到实现可持续发展目标的轨道上来。世界仍然需要多边主义，并迫切需要加强践行多边主义。

联合国主管经济和社会事务的副秘书长刘振民表示，当前，卫生、经济和社会危机的威胁使各国陷入瘫痪，使世界陷入停滞。最贫穷和最弱势群体受到的影响尤为严重，妇女和儿童首当其冲。解决这些问题，迫切需要加强多边主义合作。

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