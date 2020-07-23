原标题：泰国将紧急状态法延长至8月底以防止疫情再次暴发

新华社曼谷7月22日电（任芊）泰国新冠疫情管理中心22日决定，将原定于本月底到期的紧急状态法再次延长一个月至8月底。

泰国新冠疫情管理中心发言人塔维辛·维萨努约廷22日在发布会上表示，目前全球防疫形势仍然十分严峻，同时泰国政府正分批次允许不同外国人群体进入泰国，可能给泰国疫情局势带来一定风险。因此，疫情管理中心决定将定于本月底到期的紧急状态法再次延长一个月至8月底。

泰国国家安全委员会秘书长颂萨在当天的发布会上表示，目前泰国尚处于疫情转型期，没有其他法律能够有效代替紧急状态法以控制可能出现的新一轮疫情。

此外，泰国新冠疫情管理中心当天批准第六轮解禁措施，决定将在近期对4类新的外国人群体开放入境，其中包括赴泰参加展会的外国人、赴泰进行电影拍摄的外国人，从事食品业和建筑业的柬埔寨、老挝、越南和缅甸藉劳工以及医疗游客。但相关具体细节和开放日期还有待商榷。

泰国自3月26日起在全国范围内实施紧急状态法，以应对该国日趋严峻的疫情。为防止新一轮疫情暴发，泰国政府已连续4次延长紧急状态法。根据泰国新冠疫情管理中心22日发布的最新数据，当天泰国新增6例确诊病例，全部为境外输入病例，累计确诊3261例，累计死亡58例。

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