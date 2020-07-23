原标题：澳大利亚单日新增新冠病例数创新高

新华社堪培拉7月22日电（记者岳东兴）澳大利亚联邦政府副首席医疗官迈克尔·基德22日说，截至当地时间中午12时，澳大利亚过去24小时内新增新冠确诊病例502例，是澳疫情暴发以来确诊病例数最多的一天，目前澳累计确诊病例为12896例。

基德当日在堪培拉举行的新冠疫情例行新闻发布会上说：“我们在6月9日只报告了两例新增病例，这表明疫情暴发和传播的速度有多快。”此前澳单日新增确诊病例数最高纪录是3月28日报告的469例。

基德介绍，新增的502例病例中，484例来自澳当前疫情最严重的维多利亚州。该州在过去24小时内还有两例新增死亡病例，使全国累计死亡病例增加到128例。

维多利亚州州长丹尼尔·安德鲁斯在6月30日发布声明说，该州5月下旬至6月初报告的不少病例与违反防疫规定的行为有关。一些海外归澳旅客没有严格遵循在酒店隔离的政策，造成新冠病毒在该州出现社区传播，政府将对此展开调查。此外，不少人不遵守保持社交距离规定，还有人在接到病毒检测通知的情况下拒绝接受检测，因此政府决定出台更严格的限制措施。

自当地时间7月8日23时59分起，维州政府对墨尔本都市圈和墨尔本北部的米切尔郡实施“居家令”等限制性措施，为期6周。这两个地区的民众除食品用品采购、护理或接受护理、运动、学习和工作的原因外不得外出。日前维州卫生部门进一步规定，自当地时间7月22日23时59分起，居住在上述两个地区的民众出门时需戴口罩或用织物遮掩口鼻。

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