原标题：欧盟恢复经济欲借“绿色通道”

欧洲联盟27个成员国领导人21日凌晨就欧盟经济刺激方案达成一致。欧盟委员会先前声明，阻止气候变化将成为欧洲经济摆脱新冠疫情冲击、走上恢复之路的中心内容。

不过，在阻止气候变化的支持者们看来，欧盟峰会通过的今后7年总额1.8万亿欧元的预算和7500亿欧元救助资金这一方案并不牢靠，原因是虽然欧盟为绿色经济抛出大手笔投资，但一些关键的防止气候变化项目遭到删减，同时预防欧盟资金投入污染行业的规定也不健全。

路透社21日梳理欧盟经济刺激方案，列出其中的“绿色”支出。

依据欧盟成员国领导人达成的协议，欧盟7年总预算的30%资金，即大约5500亿欧元将用于气候保护，所有支出必须有益于欧盟的减排目标。不过，这一数额与研究人员认定欧盟要达标所需投入的2.4万亿欧元相比，差距巨大。

另外，欧盟“恢复基金”将为那些倚重石油资源的成员国拨付175亿欧元，不到先前建议金额的一半，获得这一款项的要求被“稀释”。那些没有签署协议“认领”欧盟制定的2050减排目标的成员国也可获得欧盟相应基金应拨付额度的一半。

欧盟先前方案有望施压成员国从国家层面上承认并遵守欧盟减排目标。不过，欧盟官员说对于依靠煤炭业的成员国波兰来说，那是“红线”，而波兰预期将从过渡基金中获得最大的份额。

为取悦北欧地区的“节俭四国”，欧盟领导人同意将资金撤出“投资欧盟”和“欧洲地平线”两个专注投资可持续发展领域的项目。

路透社报道，一些新设立的绿色税收有助于补充欧盟的“钱袋”。欧盟计划明年开始对不可回收的塑料垃圾征税，在2023年之前对污染性进口商品启动额外征税。

只是，欧盟没有说明将采取何种规定确保援助资金流入对气候友好的项目中，而一些欧洲议员言明，没有严格的规定阻止污染性投资，他们拒绝支持这一救助方案。21日达成的“恢复基金”与7年预算方案有待成员国之间就技术性细节进一步谈判，再由欧洲议会批准通过方可生效。

“还有太多的地方需要改进，”来自荷兰绿党的欧洲议员巴斯·埃克豪特说，“这份协议还没有完成。”（田野）（新华社专特稿）

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