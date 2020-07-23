中国驻美大使馆发表声明回应美方要求关闭驻休斯敦总领馆

人民网北京7月23日电 据中华人民共和国驻美国大使馆网站消息，中国驻美大使馆就美单方面要求中方限时关闭驻休斯敦总领馆发表声明：

7月21日，美方突然单方面要求中方限时关闭驻休斯敦总领馆，是对中方发起的政治挑衅，严重违反国际法和国际关系基本准则以及中美领事条约有关规定，蓄意破坏中美关系，十分蛮横无理。中方对此强烈谴责、坚决反对。

中方一贯坚持不干涉别国内政。多年来，包括驻休斯敦总领馆在内的中国驻美使领馆，始终根据《维也纳外交关系公约》和《维也纳领事关系公约》规定在美履职，致力于促进中美两国的交往合作，增进两国人民互相了解和友谊。美方有关指控毫无根据，纯属无稽之谈，所用的借口牵强附会，完全不成立，正可谓“欲加之罪，何患无辞”。

说到对等，中方根据《维也纳外交关系公约》和《维也纳领事关系公约》为美驻华外交机构和人员履职提供便利。反观美方，去年10月和今年6月两次对中国驻美外交人员无端设限，多次私自开拆中方的外交邮袋，查扣中方公务用品。由于近期美方肆意污名化和煽动仇视，中国驻美使馆近期已经不止一次收到针对中国驻美外交机构和人员安全的威胁。

同时，单就中美驻对方国家使领馆数量和外交领事人员数量而言，美方远远多于中方。美方不要搬起石头砸自己的脚。

中方敦促美方立即撤销有关错误决定。否则，中方必将作出正当和必要反应。

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