以色列领土吞并计划遇阻

据以色列《国土报》7月20日报道，以色列一名内阁官员日前对媒体表示，原定推进对约旦河谷和约旦河西岸犹太人定居点“实施主权”的计划，目前不在政府的工作安排之列。中东媒体称，这等于间接承认以政府已经推迟对约旦河西岸部分地区的吞并行动。以色列总理内塔尼亚胡此前也曾暗示，以色列可能不会如期实施这一计划。

今年4月，以色列两大政党利库德集团和蓝白党签署联合政府协议。根据这一协议，以色列将从7月1日开始在美国所谓的“中东和平新计划”下推进对约旦河谷和约旦河西岸犹太人定居点“实施主权”，所涉土地面积约占约旦河西岸地区的30%。但该计划遭到国际社会普遍反对，而关于领土吞并的时间和形式，以政府内部也存在分歧。蓝白党领袖、副总理兼国防部长甘茨主张，抗击疫情、提振经济、改善民生才是目前更紧迫的任务。

自5月以来，以色列国内爆发了各种反对领土吞并计划的抗议集会活动。据以色列民主研究所6月公布的一项民调，只有一半民众支持政府的领土吞并计划。一些以色列媒体评论说，领土吞并计划不啻“危险的赌局”，将对以色列国家安全构成“严重威胁”。

巴勒斯坦强烈反对领土吞并计划。巴总统阿巴斯和总理阿什提耶都强调，领土吞并计划的实质是对巴勒斯坦土地的“蚕食和掠夺”。巴方警告，以方吞并计划将摧毁任何通过政治途径解决巴以和平的机会。连日来，巴勒斯坦民众在约旦河西岸地区举行示威游行，并与以色列军队发生激烈冲突。巴各派别也在加沙召开会议，呼吁内部团结并对以色列展开全面抵抗。

许多国家对此也表达反对意见。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，俄方反对以色列吞并约旦河西岸巴勒斯坦领土，因为这不仅事实上终结了以“两国方案”解决巴以问题之路，而且会引起该地区新一轮暴力冲突，加剧地区极端主义倾向。法国总统马克龙也在与内塔尼亚胡的电话通话中敦促以方不要吞并巴勒斯坦领土，并警告以方的吞并举动违反国际法，将损害以“两国方案”实现巴以公正、持久和平的可能性。

埃及《消息报》指出，美国虽然表态支持以色列的领土吞并计划，但并未明确具体日期。尤其是在巴勒斯坦宣布停止履行与美国和以色列达成的所有协议后，美国态度有所退缩。有迹象显示，以色列并未放弃对约旦河西岸部分地区“实施主权”的计划，但在推行该计划的时间、规模和幅度上可能作出调整。

（本报开罗7月22日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月23日 17 版）

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