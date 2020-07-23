欧盟峰会达成大规模经济刺激计划（国际视点）

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刚刚落幕的欧盟峰会达成了欧盟“史上最强”的经济刺激计划，为疫情后欧洲经济复苏铺路。分析认为，此次峰会在一定程度上展现出欧盟各国的团结，但欧盟内部的各种矛盾不容忽视，欧洲一体化进程任重道远。

当地时间7月21日，经过4天4夜的“马拉松式”谈判，欧盟峰会就2021年至2027年长期预算及欧盟“恢复基金”达成一致。这次峰会是欧盟27个成员国领导人在疫情发生后的首次面对面会议。峰会达成的欧盟历史上最大规模经济刺激计划，将为市场注入信心。

有分析认为，在当前形势下，欧盟各成员国能够弥合分歧、达成一份强大的经济刺激计划，具有积极意义。鉴于欧盟内部矛盾错综复杂，未来欧盟仍面临保持团结以及如何顺利实施经济刺激计划等诸多挑战。

“恢复基金”艰难获通过

按照最终达成的协议，欧盟2021年至2027年长期预算金额为1.074万亿欧元，在预算基础上设立总额7500亿欧元的“恢复基金”，从而使欧盟未来能够使用的财政工具总规模高达1.82万亿欧元。各界高度关注的 “恢复基金”中，3900亿欧元可用作无偿拨款和项目拨款，3600亿欧元作为低息贷款。与此前欧洲理事会提出的计划相比，增加了贷款额，降低了拨款额度。目前，欧盟“恢复基金”和多年度预算框架还需要欧洲议会批准。

德国和法国于今年5月底倡议欧盟设立“恢复基金”，以救助受疫情冲击严重的欧盟成员国和行业。欧盟委员会随后采纳这一倡议。本次峰会上，各国围绕“恢复基金”的规模等问题的分歧严重。峰会自7月17日开始，会期原定两天，但由于谈判多次陷入僵局，不得不一再延期。据称，峰会谈判时间累计超过90个小时。

据报道，各国分歧主要集中在资金总额、拨款结构和资金监管三个层面。荷兰、丹麦、瑞典和奥地利组成的“节俭四国”和芬兰主张削减“恢复基金”总额及拨款额度，并提出法治改革等附加条件。意大利和西班牙主张维持“恢复基金”规模，并反对施加过多限制。波兰和匈牙利等东欧国家则反对将救助资金与法治改革挂钩，认为这是两项不同的议题。

为弥合分歧，欧洲理事会主席米歇尔两次紧急修改“恢复基金”计划，将拨款的份额从5000亿欧元减少至3900亿欧元，增加了奥地利、丹麦、瑞典的欧盟核心预算返还资金规模，并在法治改革等问题上使用了相对模糊的表述，最终促成各方妥协。

将为疫后经济复苏注入动力

峰会结束后，米歇尔称，“恢复基金”的通过是欧盟“历史性的胜利”，展现出欧盟的强大与团结。欧盟委员会主席冯德莱恩称峰会是“欧洲走向复苏的重要一步”。

欧盟轮值主席国德国总理默克尔重申，支持向受疫情打击最严重的国家提供拨款，“非常时刻需要出台非常措施”。法国总统马克龙认为，这是自欧元创建以来欧盟最重要的时刻，“恢复基金”对欧盟和欧元区经济复苏都有利。

欧盟一直对“恢复基金”抱有很高期待。冯德莱恩将其称为“欧盟下一代复兴计划”，意图通过该计划和长期财政预算，推动欧盟的绿色转型、数字转型、社会转型。舆论认为，“恢复基金”的通过将为疫后经济复苏注入动力。

欧盟智库布鲁盖尔研究所高级研究员索尔特·达瓦斯对本报记者表示，“恢复基金”是欧盟历史上首次借款用于整个欧盟范围的开支，是欧盟恢复经济的一项大胆举措。3900亿欧元拨款仅占欧盟GDP的3%左右，但可助力意大利和西班牙等遭受疫情严重打击的国家尽早恢复经济，目前这些国家债务负担较重，刺激经济资源有限，而来自欧盟的帮助十分重要。

欧洲国际政治经济研究中心高级经济学家奥斯卡·几内亚对本报记者说，欧盟经济遭受疫情严重打击。“恢复基金”首次以欧盟名义在金融市场大规模借债，这对欧盟共同财政政策是一个突破，标志着欧盟可以不必完全依赖成员国，能够独立筹款，有利于优化欧盟共同财政政策，更好应对今后类似冲击，向金融市场发出积极信号，给投资者注入信心。

也有观点认为，不能高估“恢复基金”的作用。根据计划，欧盟将在2021年和2022年发放“恢复基金”中70%的拨款资金，剩余30%将在2023年年底前发放。达瓦斯认为，3900亿欧元拨款在3年发放完毕，平均下来，每年额度对成员国来说并不多。

欧洲政策中心分析师玛塔·皮拉蒂指出，此次峰会显示欧盟扩大财源、增加收入，加强共同财政政策的重要性，但“恢复基金”未来也可能给一些欧盟成员国带来沉重债务负担。

内部团结仍是重要课题

舆论普遍认为，峰会成果象征欧盟在一体化道路上迈出重要一步，但围绕“恢复基金”的艰难谈判过程也凸显了欧盟内部矛盾和裂痕。

布鲁盖尔研究所的一份报告分析认为，关于“恢复基金”和长期预算的分歧反映了欧盟内部不同国家间的利益之争。达瓦斯表示，欧盟多年预算中农业补贴、团结基金等占比较大，是历来争论的焦点，应对气候变化、将预算同法治挂钩等因素为谈判增添了新的难度。“恢复基金”方面，净出资国希望尽量降低救助数额，净收入国则希望争取更多拨款。考虑到此类谈判的难度，未来欧盟可能难以再次出台类似经济救助措施。

意大利博科尼大学政治学教授弗莱斯分析称，欧盟目前在很多关键问题上都很难达成一致，这一现象值得警惕。受英国“脱欧”及难民危机应对不力等影响，多个欧盟成员国内部“疑欧派”声音增强，民粹主义抬头，对各自政府产生了不小压力，加大了欧盟层面达成妥协的难度。

有专家认为，此次欧盟围绕“恢复基金”的博弈凸显了欧盟内部一直存在的“南北”和“东西”之争。北欧国家和南欧国家围绕出资与拨款额度争执不下，西欧与中东欧国家在“价值观”和“法治”问题上分歧明显。未来，如何顺利实施经济刺激计划，维护内部团结，持续推动欧洲一体化进程，仍是摆在欧盟面前的重要课题。

（本报布鲁塞尔7月22日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月23日 17 版）

(责编：白宇、岳弘彬)