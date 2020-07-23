“《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》的公布实施对香港未来发展有着重大意义。”近日，南非姆贝基非洲领导力研究所高级研究员谭哲理在接受本报记者采访时表示，香港维护国家安全法的公布实施有利于更好地维护广大香港居民的合法权利和自由，有利于促进香港持久繁荣稳定。

谭哲理指出，在世界各国，国家安全都是中央事权。中央政府对于国家安全负有最终的、根本的责任，也必须享有和行使一切必要的权力。“香港维护国家安全法的公布实施，彰显了中国反对外部势力干预香港事务的坚强意志以及维护国家利益的坚定决心。”该法为“一国两制”行稳致远提供了坚实保障，堵上了香港在维护国家安全方面存在的法律漏洞，完全是合宪合法的。

谭哲理说：“从国家层面建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，是坚持和完善‘一国两制’制度体系的重大举措，也是保证香港长期繁荣稳定的治本之策。”香港维护国家安全法是中华人民共和国作为主权国家一系列立法的重要组成部分，将预防和打击危害国家安全等罪行，维护香港安定和平，保证香港居民恢复正常生活。

谭哲理说：“非洲国家广泛支持香港维护国家安全法。法治是保障国家和平与安宁的基石。确保民众对法律的遵守、制裁违法行为是法治精神的体现。”谭哲理表示，任何对暴力和骚乱的支持和纵容都是对民主法治的公然侵犯，要维护香港法治，必须对暴力和骚乱采取“零容忍”态度。

去年6月以来，香港社会动荡对法治、经济和民生造成沉重打击，营商环境受到严重损害。谭哲理认为，香港加强维护国家安全方面的立法，必将极大震慑危害国家安全、实施暴力恐怖行为的不法之徒，有力遏制外部势力干预香港事务。“我相信，随着香港维护国家安全法的实施，香港这颗‘东方之珠’将更加璀璨夺目。”

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2020年07月23日 03 版）

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