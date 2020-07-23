多国政党政要支持中国维护香港繁荣稳定

本报北京7月21日电 近日，世界多国政党政要致电致函中共中央对外联络部，反对美国通过所谓“香港自治法案”，支持中国推进香港特别行政区国家安全立法，维护国家主权、安全、发展利益。

尼日尔争取民主和社会主义党主席巴祖姆表示，中国在香港实施国家安全法是中国内政，其他国家无权干涉。长期以来，某些国家频频以维护人权、民主、自由为由干涉他国内政，却对自身存在的问题视而不见。尼日尔支持中国依据国家宪法和香港基本法推进香港国安立法。

马里议长廷比内表示，香港事务纯属中国内政，维护香港安全与稳定是中国政府的神圣职责，合理合法。任何外国势力无权干涉中国内部事务，更不能妄图利用香港破坏中国稳定。马里坚决反对外国势力干涉中国内政，坚定支持中方维护国家主权与安全的努力。

巴西共产党副主席索伦蒂诺表示，一个中国原则是国际社会共识，“一国两制”在香港、澳门的实践证明这一政策是成功的。某些国家违背国际社会共识、无视香港回归以来取得的成就，并试图借香港存在的一些问题做文章，无非是想把香港当成对付中国的砝码，对中国进行打压，从而维护自身霸权，我们对此坚决反对。

也门社会党总书记萨卡夫表示，香港回归后，中国根据“一国两制”方针、国家宪法及香港基本法赋予香港高度自治。也门社会党坚定支持中国为维护本国主权、安全和领土完整所采取的行动，任何破坏中国国家安全的行径必将失败。

塞浦路斯民主大会党主席奈奥菲多表示，民主大会党充分理解香港问题对中国的重要性和敏感性，在任何情况下都不会干涉中国内政。香港事务应由中国政府和中国人民来处理。

瓦努阿图温和党联盟副主席、政府副总理兼内政部长卡尔萨考表示，坚持一个中国原则是瓦外交政策的重要组成部分，我们支持中方建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，支持中国全国人大常委会通过香港国安立法，这将保障“一国两制”在香港的有效实施，维护香港的长期繁荣和稳定。

《 人民日报 》（ 2020年07月23日 03 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)