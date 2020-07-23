集中力量办好自己的事（和音）

无论外部环境如何变化，中国始终致力于集中力量办好自己的事，这是大国自信，也是大国担当

“我们要站在历史正确的一边，坚持深化改革、扩大开放，加强科技领域开放合作，推动建设开放型世界经济，推动构建人类命运共同体。”7月21日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在京主持召开企业家座谈会并发表重要讲话时如是强调。在当前保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩的外部环境下，中国充分发挥国内超大规模市场优势，不断繁荣国内经济、畅通国内大循环，既能为中国经济增添动力，也有利于带动世界经济复苏。

经过全国上下共同努力，中国疫情防控取得重大战略成果，经济发展呈现稳定转好态势，在疫情防控和经济恢复上都走在世界前列。中国经济二季度同比增长3.2%，成为新冠肺炎疫情发生以来第一个恢复增长的主要经济体，进一步彰显了中国经济发展的韧性与活力。美国《华尔街日报》报道指出，中国二季度经济增长对于疫情肆虐的世界来说是一个“亮点”，这得益于中国政府积极主动采取措施，成功遏制国内疫情；西班牙《世界报》网站报道认为，世界第二大经济体增长势头的恢复超出预期，得益于其采取的一系列措施。事实证明，中国经济经受住了疫情大考，稳中向好、长期向好的基本面没有改变。

当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起。从长远看，经济全球化仍是历史潮流，各国分工合作、互利共赢是长期趋势。对世界各国人民而言，共享经济全球化和世界经济增长成果是普遍期待。今年6月举行的区域全面经济伙伴关系协定部长级视频会议，与会各方决定致力于年内签署协定；同月举行的第二十二次中国—欧盟领导人会晤，双方领导人一致认为，今年应克服困难，完成中欧投资协定谈判，以显示双方推进中欧关系和维护开放型世界经济的雄心。当前，疫情仍在全球扩散蔓延，疫情对世界经济的冲击仍在演变发展。战胜危机，尤其需要各国推进互联互通，开展创新合作，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

“大疫当前，百业艰难，但危中有机，唯创新者胜。”引导经济全球化的走向，同样需要创新思路、积极作为。今年上半年，中国高技术制造业增加值同比增长4.5%，高技术制造业投资和高技术服务业投资分别同比增长5.8%和7.2%。实物商品网上零售额同比增长14.3%，占社会消费品零售总额的比重比上年同期提高5.6个百分点。国家发展改革委等13个部门近日公布《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》，其中明确了加快推进产业数字化转型的一系列举措。美国《哈佛商业评论》网站刊文指出，欧美国家要看到，中国在应对国内供应链挑战时，是其数字技术保障了城市正常运转。“全球化趋势不可阻挡，而新的全球化将以开放合作和数字创新为基础，中国将发挥更大作用。”国际人士对中国经济发展新动能的加速壮大给予高度评价。

正如习近平总书记反复强调的，“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”。今年以来，《外商投资法》落地实施，《海南自由贸易港建设总体方案》公布，外商投资准入负面清单再次“瘦身”。座谈会上，习近平总书记强调“要实施好外商投资法，放宽市场准入，推动贸易和投资便利化”，“对在中国注册的企业要一视同仁，完善公平竞争环境”，展现了中国为推动经济全球化、携手建设开放型世界经济的扎实行动。

无论外部环境如何变化，中国始终致力于集中力量办好自己的事，这是大国自信，也是大国担当。中国坚持深化改革、扩大开放，努力实现更加强劲可持续的发展，将不断增强为中国人民谋幸福的能力，也将为世界共同发展繁荣创造更多机遇、作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2020年07月23日 03 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)