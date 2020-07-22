蓬佩奥称美英对华正采取更加协调的行动 外交部回应

人民网北京7月22日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持22日例行记者会。记者会实录如下：

中国同拉美和加勒比国家应对新冠肺炎疫情特别外长视频会议将于7月23日上午举行。国务委员兼外交部长王毅、墨西哥外交部长埃布拉德将共同主持会议。

《澎湃新闻》记者：据美方消息人士透露，7月24日下午4时前，中国驻休斯敦总领馆将被要求关闭，领馆人员将被要求离开。中方能否证实？

汪文斌：7月21日，美方突然要求中方关闭驻休斯敦总领馆，这是美方单方面对中方发起的政治挑衅，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反中美领事条约有关规定，蓄意破坏中美关系，十分蛮横无理。中方对此予以强烈谴责。中方敦促美方立即撤销有关错误决定。否则，中方必将作出正当和必要反应。

一段时间以来，美国政府不断向中方甩锅推责，对中国进行污名化攻击，无端攻击中国的社会制度，无理刁难中国驻美外交领事人员，对中国在美留学人员进行恐吓、盘查，没收个人电子设备，甚至是无端拘押。此次美方单方面限时关闭中国驻休斯敦总领馆，是美对华采取的前所未有的升级行动。

中方一贯坚持不干涉别国内政原则，渗透、干涉别国内政从来不是中国外交的基因和传统。中国驻美外交机构始终致力于促进中美两国人民互相了解和友谊。中方根据《维也纳外交关系公约》和《维也纳领事关系公约》为美驻华外交机构和人员履职提供便利。反观美方，去年10月和今年6月两次对中国驻美外交人员无端设限，多次私自开拆中方的外交邮袋，查扣中方公务用品。由于近期美方肆意污名化和煽动仇视，中国驻美使馆近期已经收到针对中国驻美外交机构和人员的炸弹和死亡威胁。美驻华使馆网站更是经常公然刊登攻击中国的文章。相比之下，是谁在干涉别国内政，是谁在搞渗透、搞对抗，事实一目了然。

美方声称美中关系不对等，这是美方的惯用借口，毫无道理。事实上，单就中美驻对方国家使领馆数量和外交领事人员数量而言，美方远远多于中方。

我们敦促美方立即撤销有关错误决定。如果美方一意孤行，中方必将采取措施坚决应对。

总台国广记者：目前拉美和加勒比地区成为新冠肺炎疫情“新震中”。在此背景下，中拉举行此次应对新冠肺炎疫情特别外长视频会议有何特殊意义？

汪文斌：当前新冠肺炎疫情席卷全球，中国及拉美和加勒比国家都受到波及，双方虽远隔重洋，但患难与共、守望相助，开展了务实高效、惠及民众的抗疫合作。在此背景下中拉双方举行此次特别外长视频会议，有利于进一步凝聚中拉合作抗疫共识，巩固政治互信，捍卫多边主义，将中拉命运共同体建设落到实处，为建设人类命运共同体贡献中拉力量。

路透社记者：休斯敦当地消防队员称，中国驻休斯敦总领馆内曾出现火情。外交部对此有何评论？

汪文斌：中国驻休斯敦总领馆在正常运作。

总台央广记者：美方曾表示，掌握了新冠病毒源自武汉病毒研究所实验室的证据。据报道，日前美国务院公布了2018年美驻华使馆官员访问武汉病毒研究所的一份外交电报，再次引发了国际舆论对相关问题的关注。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到相关报道。关于武汉病毒研究所管理和研究等方面的情况，此前中科院武汉分院院长、武汉国家生物安全实验室主任袁志明先生接受专访时已作出了全面介绍，强调实验室拥有高标准的生物安全设施，建立了严格的管理体系，所有科研人员必须经过系统的理论和实际操作培训，获得上岗资格并经过批准后才能进入实验室。

美国少数政客散布各种谣言，甚至号称有“大量证据”支撑其所谓“真相”，这毫无道德底线。相关报道披露的内容使全世界再次看到，美方所谓的“证据”和“真相”到底有多少含金量。就连美国的权威专家都看不下去，认为从相关外交电报的内容中得不出任何证据支持新冠病毒来自实验室的说法。说到真相，我们倒是希望美方能够就德特里克堡基地等问题说明真相，给美国人民和国际社会一个交代。

路透社记者：美国司法部周二以间谍罪起诉2名中国公民，称二人针对美国防承包商和病毒研究人员从事长达10多年的网络攻击和窃密活动。美方还称二人受雇于中国政府。中方对此有何评论？

汪文斌：中国政府是网络安全的坚定维护者，一贯坚决反对并打击任何形式的网络攻击和网络犯罪。我们要求美方立即停止在网络安全问题上对中方的诬蔑抹黑。

我想提醒大家注意，根据美国媒体日前披露的情况，美国黑客正根据政府授权扩大网络窃密行动的范围。以往的“棱镜门”等一系列事件证明，美国一直都在进行全球最大范围的网络窃密行动。美国无端指责别国进行网络攻击，是典型的贼喊捉贼。

更令人关切的是，具有美国政府背景的黑客无需高层授权，就可对别国关键基础设施实施网络攻击。这极易引发国家间战略误判，引发严重后果，造成比网络窃密更大的危害。

维护网络空间的和平与稳定符合所有国家的共同利益。网络空间不应成为新的战场。那些通过所谓“进攻性网络战略”谋求网络霸权的国家最终只会搬起石头砸自己的脚。

《南华早报》记者：美方向中方发出的关闭驻休斯敦总领馆通知的具体内容是什么？是否有截止时间，比如72小时？美方是以何种原因和理由要求中方关闭驻休斯敦总领馆的？

汪文斌：我刚才已经说了，7月21日，美方突然要求中方关闭驻休斯敦总领馆，这是美方单方面的政治挑衅。我们要求美方立即撤销有关错误决定。否则，中方会作出正当和必要反应。

路透社记者：中国驻休斯敦总领馆关闭后，领馆内的中方工作人员是会留在美国还是返回中国？

汪文斌：我要说的是，针对美方的无理行径，中方必将作出必要反应，以维护中方正当权益。

《中国日报》记者：据报道，欧盟理事会当地时间20日做出决定，授权正式签署中欧地理标志协定。该协定是欧盟与中国之间签署的第一份意义重大的双边贸易协定，将确保来自欧盟和中国的各100个地理标志在对方市场上得到保护。中方对此有何评论？

汪文斌：中方注意到欧盟已授权正式签署中欧地理标志协定，对此表示欢迎。

2019年10月中欧地理标志协定谈判结束后，双方按照各自法律规定履行内部报批程序。中方已完成有关程序。这一协定是中国对外商签的第一个全面、高水平的地理标志双边协定，也是近年来中欧之间首个重大贸易协定，对深化中欧经贸合作具有里程碑式的意义，将为中欧双方民众带来新福利，充分显示了中国政府推动新一轮高水平开放和保护知识产权的坚定决心。

中方愿与欧方继续扩大双向开放，深化务实合作，实现互利共赢，为双方和世界经济复苏作出贡献。

日本广播协会记者：中方海警船已连续100天在钓鱼岛海域巡航，日方已向中方反复抗议。中方为何在该海域巡航？

汪文斌：钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国固有领土。中国海警船在钓鱼岛海域开展巡航执法是中方固有权利。我们不接受日方所谓“抗议”。双方应按四点原则共识行事，做好现场管控，防止事态升级。

新华社记者：据报道，20日，印度外长苏杰生参加会议时称，不结盟是特定时期的地缘政治术语，但印度永远不会成为结盟体系的一部分。包括美中在内的全球格局变化为印度、日本、欧盟等中等力量开拓了空间。美（在战略上）重新自我定位，使被其保护国家更能发挥自主作用，但对印影响不大。印度从来不是、将来也不会是联盟体系的一部分。反倒是那些依赖美国的国家会发现其必须自己承担责任。中方对此有何评论？

汪文斌：中方注意到有关报道。我们希望并相信，印度作为世界多极化进程中的一支重要力量，能够坚持独立自主的外交政策，以实际行动维护地区和平稳定，在国际事务中发挥建设性作用。

《南华早报》记者：美国国防部长埃斯珀表示，希望年底前访华，就危机处理和沟通渠道同中方开展更好的合作与谈判。中方对埃斯珀的这一意向是否持开放和欢迎的态度？

汪文斌：中方注意到埃斯珀部长的有关表态。这个问题建议你向中国国防部询问。

两军关系是中美关系的重要组成部分，希望美方为两国两军交流对话创造积极氛围。

法新社记者：世卫组织紧急项目执行主任瑞安上周五表示，世卫组织赴华先遣组的专家仍在隔离中。他们何时可以结束隔离？他们现在能否在酒店以外区域开展工作？专家的国籍是什么？他们开展调查时能否接触到所有涉疫情的档案、场所、实验室？

汪文斌：自疫情发生以来，中国和世卫组织一直保持着密切沟通与合作。当前，中国抗疫仍处于外防输入、内防反弹的关键阶段，任务依然十分繁重。在这种情况下，中方仍率先同意与世卫组织就溯源问题开展科学合作，邀请世卫组织派专家共同讨论科学溯源问题，目的就是为了支持全球更加有效地应对疫情，为国际抗疫合作和全球卫生事业作出新的贡献。这充分体现了中国开放、透明、负责任的态度。瑞安先生也曾经说过，对任何国家而言，邀请国际团队加入并与其公开合作都是额外举措。我们也希望所有相关国家都像中方一样，采取积极态度，同世卫组织开展有关合作。

彭博社记者：第一个问题。21日，美国国务卿蓬佩奥赞扬英国对华采取强硬立场，称美英正采取更加协调的行动，以团结一致应对中国共产党带来的威胁。你对此有何评论？第二个问题，中法表示将在5G和航空方面开展更多合作。中方对此有何评论？

汪文斌：我先回答你的第二个问题。7月21日，国务院副总理胡春华与法国经济和财政部长勒梅尔共同主持了第七次中法高级别经济财金对话，双方就中法抗疫合作和国际宏观经济政策协调、中法双边重点领域和大项目合作等进行了深入交流，达成多项合作成果。有关项目具体情况，中国已经发布了相关消息稿。

关于5G领域加强合作，中法双方将共同维护公平、非歧视的市场环境，鼓励各国企业按照市场化原则和安全原则参与5G网络的建设。关于飞机采购，中法双方高度重视并愿加强在航空领域的战略伙伴关系，双方支持空客与中国航空公司在互利共赢与友好协商的基础上深化合作。

关于第一个问题，蓬佩奥这段时间不择手段，不遗余力地攻击和抹黑中国，肆意对中方进行意识形态攻击，渲染中国威胁，他的说辞充满了谎言与欺骗，暴露了美方近来在对华政策上严重的战略误判，充满麦卡锡式的偏执。

真理越辩越明，谎言重复一千遍依然是谎言。蓬佩奥曾说过新冠病毒来自武汉，但他拿不出证据。他也曾说过病毒源自武汉的实验室，依然拿不出证据。这次他又声称中方利用疫情来谋利，同样还是没有任何证据。蓬佩奥之所以自相矛盾、漏洞百出，不是因为他看不到真相，而是故意借疫情进行政治操弄，用一个谎言掩盖另一个谎言，这已是一个公开的秘密。蓬佩奥说的话毫无公信力可言。

美方在国际关系中拉帮结伙、挑动意识形态对立，这同和平、发展与合作的时代潮流格格不入，也与世界上大多数国家的愿望背道而驰，注定不会得逞。疫情发生以来，中方始终本着公开、透明、负责任的态度同国际社会分享信息，积极开展抗疫国际合作，为其他国家提供力所能及的帮助和支持。中方为国际抗疫斗争付出的努力和取得的成就世所公认。

千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。中国作为负责任的大国，将坚定维护自身的主权、安全和发展利益，坚决拒绝霸凌和不公，坚持同世界各国加强对话与合作，推动构建人类命运共同体。

法新社记者：法国批评监禁新疆维吾尔族人的行为是不可接受的，要求独立人权观察员进入新疆。中方是否会允许国际人权观察员或联合国人权高专进入新疆？

汪文斌：中方已多次回应并澄清关于涉疆问题的不实报道和指责。涉疆问题根本不是什么人权、宗教、民族问题，而是反暴力恐怖主义和反分裂问题。我愿借这个机会向你介绍一下新疆真实的人权状况。

比如说所谓新疆教培中心是“集中营”，“关押百万维吾尔人”的谎言，那么事实真相是什么呢？真相是，新疆依法设立的职业技能教育培训中心是预防性反恐和去极端化的有益尝试和积极探索，目的是为了根除极端主义，防止暴力恐怖活动不断升级。新疆教培中心严格贯彻落实中国宪法和法律关于尊重和保障人权的基本原则，充分保障学员的人格尊严不受侵犯，严禁以任何方式对学员进行人格侮辱和虐待；充分保障学员的人身自由，实行寄宿制管理，学员可以回家，有事请假；充分保障学员使用本民族语言文字的权利，各项规章制度、课程表、食谱等均同时使用国家通用语言文字和少数民族语言文字；充分尊重和保护不同民族学员的风俗习惯，为少数民族学员免费提供种类繁多、营养丰富的清真饮食；充分尊重和保护学员宗教信仰自由，信教学员回家时可以自主决定是否参与合法宗教活动。

所谓“教培中心关押百万维吾尔人”更是一个无中生有的谎言。这一耸人听闻的谣言是由美国政府支持的非政府组织“中国人权捍卫者网络”最先提出并传播。该组织仅凭对8名维吾尔人的采访和粗略估算，就得出了“新疆地区2000万人口中，10%的人被拘押在所谓‘再教育营’的荒谬结论”。这种粗制滥造的手法是十分荒唐的。

又比如说所谓新疆“歧视少数民族”的谎言，真相是什么呢？那就是新疆始终把做好民族工作作为实现社会稳定和长治久安的基础性工作，全面落实国家民族政策，贯彻中国宪法和《中华人民共和国民族区域自治法》，坚持各民族一律平等，切实保障各族人民平等参与管理国家事务的权利和自主管理本地区本民族事务的权利，努力促进各民族共同团结、共同繁荣发展，巩固发展了平等团结互助和谐的社会主义民族关系，根本不存在所谓“歧视少数民族”或“消灭民族身份”等情况。

新疆自治区政府充分保障各民族在饮食、节庆、婚丧礼仪等方面的风俗习惯；依法保障各民族使用和发展本民族语言文字的权利；保护和传承各民族优秀传统文化；大力培养使用少数民族干部，切实保障各族人民平等参与管理国家事务的权利和自主管理本地区本民族事务的权利。新疆坚决维护民族团结，持续深入推进“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动，切实促进各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展。

再比如所谓新疆“限制宗教信仰自由，打压穆斯林”的谎言，真相是什么呢？真相是近来美西方一些政客和媒体把新疆依法打击恐怖主义、极端主义污名化为“限制宗教信仰自由，打压穆斯林”，还编造了不少“关押、迫害宗教人士”的谎言。

但事实上，新疆反恐、去极端化斗争一直在法治轨道上进行，不针对任何特定民族和宗教。那些因违法犯罪受到依法处理的人员，是打着宗教旗号、披着宗教外衣、宣扬宗教极端思想、从事分裂渗透破坏和暴力恐怖活动的犯罪分子。他们排挤、迫害中道正信的宗教人士，利用信教群众朴素的宗教感情，散布极端主义，肆意歪曲宗教教义教规，将极端主义与宗教捆绑在一起。他们甚至否定一切世俗观念和现代文明成果，鼓吹所谓“圣战殉教进天堂”，教唆信教群众把一切不遵循极端做法的人都视为“异教徒”，将一些人完全变成受其精神控制的恐怖分子。

新疆自治区政府依法保障各族群众的宗教信仰自由，信教或不信教完全由公民自主选择；持续改善清真寺公共服务条件；开办新疆伊斯兰教经学院及8所分院培养伊斯兰教后备人才；翻译出版汉文、维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文等4种文字的宗教经典书籍。自1996年以来，新疆自治区政府已安排包机组织5万多名穆斯林群众赴沙特阿拉伯朝觐。

实践证明，中国的宗教政策符合中国国情、符合新疆实际，宗教信仰自由的宪法原则在新疆得到全面贯彻落实。今天新疆的宗教信仰自由状况是任何一个尊重事实的人都不会否认的。我们坚决反对把宗教问题政治化，反对借宗教问题干涉中国内政。

我们欢迎一切持客观公正态度的人士到新疆去走一走，看一看，亲身了解一下新疆的实际状况，不要受谣言和抹黑的蒙蔽。

法新社记者：感谢你对新疆教培中心翔实的介绍，我想明确一下，你指的是现在仍在运营的还是过去运营的教培中心？

汪文斌：参加“三学一去”的新疆职业技能教育培训中心所有学员已经结业，融入到社会当中，过上安宁的生活。

(责编：刘叶婷、杨牧)