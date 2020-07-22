蒙古国31名新冠肺炎患者治愈后复检呈阳性 出现本土病例的风险在上升

人民网乌兰巴托7月22日电（记者 霍文）蒙古国国家传染病研究中心监测研究中心主任阿木巴斯勒玛22日在卫生部例行新闻发布会回答记者提问时说，蒙古国有31名新冠肺炎患者治愈后复检呈阳性，其中9人集中隔离14天内3次检测均为阴性，后转入居家隔离。目前他们正在乌兰巴托市罕乌拉区第12小区恩赫萨仁疗养院接受集中隔离观察。

回答有关1名俄罗斯患者经集中隔离21天后，在居家观察期间死亡一事的提问时，阿木巴斯勒玛表示，该患者在21天集中隔离期间经3次检测结果均为阴性，后转入居家隔离，并在7、8天后死亡，死亡原因尚不清楚，正在进一步核实当中。

阿木巴斯勒玛在回答记者提问时说，多名本国公民在位于离乌兰巴托往西105公里处的巴彦布拉勒疗养院接受21天的集中隔离，期间曾与工作人员一起唱卡拉OK。22日，该疗养院对与他们密切接触的13名工作人员采取了隔离观察和医学检测措施。

据悉，蒙古国旅居外国的公民超过19万人。2月1日以来，蒙古国政府应本国公民请求，通过铁路、公路和派出专机等运输方式，累计从外国接回万余人。截至目前万余名蒙古国公民申请回国。蒙政府陆续派包机赴相关国家接回本国公民。

为应对新冠肺炎疫情，今年2月13日蒙古国政府宣布进入疫情防控高度戒备状态以来，分别于3月22日、4月28日、5月27日和6月30日先后四次延长疫情防控高度戒备状态期限。7月10日，蒙政府将疫情防控高度戒备状态期限延长至7月31日。期间禁止外国人入境，停止体育场馆、游戏厅、酒吧等密闭场所聚集性活动。

受新冠肺炎疫情在全球范围持续蔓延和海外本国公民陆续回国的影响，蒙古国新冠肺炎确诊病例人数仍在进一步增加。截止22日，该国境内已累计出现287例确诊病例，均为输入病例。随着蒙古国新冠肺炎患者治愈出院后复检呈阳性现象的发生，该国境内出现本土病例的风险正在上升。

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