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争吵4天4夜　欧盟峰会谈妥抗疫基金

2020年07月22日13:58  来源：新华网
 

历经4天4夜激烈谈判，欧洲联盟27个成员国领导人21日凌晨就抗击新冠疫情影响、复苏欧洲经济的财政刺激方案达成一致，同意投入7500亿欧元援助受创成员国，赠款和贷款大约各占一半。

【“南北”争吵】

本届峰会17日在布鲁塞尔欧盟总部开始，原定两天结束，最终耗费90多个小时。与会代表谈得精疲力尽，克服不同成员国、特别是欧盟“南北”国家间立场差异，最终达成一致。

欧洲理事会主席夏尔·米歇尔肩负协调27国政府立场的重任，结束这一“全体欧洲人非常艰难的时刻进行的艰难谈判”。他戏称这是一场“最终27个成员国全部获胜、但人民得益尤多的马拉松”。

法新社报道，各方就预算案达成妥协，归功于德国和法国“力挺”。方案包含欧盟前所未有的基于“共同借款”原则的贷款项目，要求各成员国“共担债务”。长期奉行谨慎财政政策的德国原本反对“共担债务”项目，担心增加富裕国家财政负担，后来改变立场；而获称“节俭国家”的丹麦、瑞典、奥地利、荷兰和芬兰5国坚决抵制，使峰会议程中途陷入僵局。法国总统埃马纽埃尔·马克龙和德国总理安格拉·默克尔一度离开会场。

媒体先前报道，马克龙甚至“握拳拍案”，怒斥“节俭国家”阻碍议程推进。按照法新社的说法，方案最终获得同意对马克龙而言堪称一次“特殊胜利”，因为他自2017年上任以来一直宣扬推进欧盟一体化，但苦于无法说服德国和北欧国家这些净出资国。

马克龙在会后记者会上说，这次峰会成果意味着“欧洲发生历史性改变”。与他一起面对媒体的默克尔说，她对欧盟终于体现应对“历史上最大危机”的应有担当感到欣慰。

【达成妥协】

按照方案，7500亿欧元援助资金包括向疫区国家发放总额3900亿欧元的赠款，低于法、德最初提议的5000亿欧元；另外3600亿欧元则以贷款形式发放。

作为疫情最重且债务高企的其中一国，西班牙首相佩德罗·桑切斯称赞达成的方案是“欧洲版马歇尔计划”，预期可为西班牙未来6年经济发展支援1400亿欧元。

会议过程中，荷兰为首的“节俭国家”激烈反对原定方案，主张大幅削减无偿赠款份额。荷兰首相马克·吕特在谈判开始前警告，类似“富国出资支援穷国”的项目，会让欧盟成为一个“北方向南方转移财富”的“转账联盟”。

达成妥协后，吕特对媒体记者说：“这么做仅此一次，当前情况下显然有其必要性。”

“节俭国家”在谈判中还表示，希望限制南方国家处理公共支出的财政事权。方案因此对援助款项附加严格条件，要求申领援助的成员国政府必须严格控制支出，且必须用于符合欧盟经济制度和环境保护政策改革等“优先目标”的领域。欧盟委员会将负责审核发放援助资金，如某项援助遭遇27个成员国中多数反对，则可遭推翻。

这可能对意大利和西班牙构成压力。希腊、葡萄牙和爱尔兰曾在出现主权债务危机时接受让本国“节衣缩食”的附加条件以获得救助。

为说服“节俭国家”接受方案，欧盟还同意向这些净出资国返还大笔“会费”。英国数十年前曾得到这种待遇。

欧盟希望通过设立所谓“恢复基金”，配合欧洲中央银行出台的规模空前的货币政策刺激方案，力求复苏受疫情重创的欧元区经济。欧盟经济今年预期萎缩8.3%。

峰会同时通过下一个7年期总预算，总额1.8万亿欧元，谈判过程同样一波三折。匈牙利和波兰的司法制度遭遇“不合欧盟法治原则”质疑，他国提议将欧盟预算经费发放与这类要求“捆绑”，但要求最终被“稀释”。

21日达成的“恢复基金”及总预算方案有待成员国之间就技术性细节进一步谈判，再由欧洲议会批准通过方可生效。（沈敏）（新华社专特稿）

(责编：赵鑫虎(实习生)、刘洁妍)
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