特朗普近三个月来首次出席白宫疫情简报会

新华社华盛顿7月21日电（记者邓仙来 孙丁）美国总统特朗普21日在白宫新冠疫情简报会上就美国疫情走势、佩戴口罩等发表看法。这是四月末以来特朗普首次出席白宫疫情简报会。

特朗普说：“不幸的是，（疫情）可能在变得更好前变得更糟。”他说，美国不同地区疫情形势各异，南部佛罗里达州形势严峻。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的数据显示，美国确诊病例21日已接近390万例，死亡病例超过14万例。两个数据均为世界第一，美国疫情走势已让专家也难以预测。

就戴口罩问题，特朗普说，美国政府“要求所有人在无法保持社交距离时戴口罩”。特朗普承认，无论人们喜欢与否，口罩对控制疫情传播有作用。

特朗普在持续约半小时的简报会上未戴口罩。当在场记者问他是否要以身作则时，他从衣兜里掏出一个印有总统徽章的藏青色口罩，声称自己随身携带并佩戴，但他没有当场将口罩戴上。

自疫情在美暴发以来，特朗普长期拒戴口罩，但近来态度发生转变。本月11日他首次公开戴口罩，20日称戴口罩是“爱国”行为。

在被问及有关新冠病毒检测的问题时，特朗普说，如果医生和专家认为美国需加大检测量，他同意政府为此提供更多资金。

有记者就特朗普接受病毒检测频次提问。特朗普说，他平均两三天接受一次病毒检测，但不记得有过一天检测两次的经历。

特朗普的说法与白宫新闻秘书麦克纳尼几小时前的言论不一致。麦克纳尼在记者会上说，特朗普每天接受多次检测，是“美国接受检测最多的人”。

美国国会众议长佩洛西在简报会结束后对美国媒体说，特朗普认识到他此前的错误，他本应在几个月前就向美国民众强调戴口罩和保持社交距离的重要性。

由于在疫情未得到有效控制时就重新开放，美国疫情近来出现反弹，其中佛罗里达州形势严峻。据佛罗里达州卫生部门统计，该州14日至19日连续每日新增病例均超1万例。美国疾病控制和预防中心21日发表的一项研究认为，美国实际感染人数可能是报告病例数的10倍以上。

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