阿尔及利亚专家：你所不知道的中国共产党

《纽约时报》近日爆出美国政府正在商讨禁止所有中共党员及其家属赴美旅行的动议，该消息迅速引爆了舆论。无独有偶，美国国防部长埃斯珀日前在一个采访中也将矛头对准中国共产党。他宣称，“一个崛起的中国并不让美国领导人担忧，但一个在中共统治下崛起的中国就让美国担忧”。

我在中国已经生活了20多年，从事的是中国问题与中国对外关系研究，对于部分美国政客这一老调重弹、无知的、不负责任的言论，我想向那些还不了解中国共产党的人强调，人民是中国共产党执政的底气。密切联系群众是中国共产党最大的政治优势，只要中共不脱离人民群众，就会一直屹立不倒。

长久以来，世界其他国家尤其是西方国家一直有这样的疑惑：中国共产党为何能在世界社会主义事业受到重创情况下，仍在中国长期执政，并带领中国实现经济腾飞？有些人认为，中国人民之所以坚持共产党的领导，是因为它带领中国在短期内创造了其他国家未曾实现过的经济发展奇迹，还有一些人则认为是中国特色社会主义取得了巨大的成功。

多年来，我一直从政治、经济和社会的角度关注中国的发展。我认为，中国共产党成功的关键，在于它一直朝着正确的方向前进，以兑现它对人民的承诺，包括2020年实现全面建成小康社会的奋斗目标、2021年建党100周年之际使国民经济更加发展，各项制度更加完善、到21世纪中叶新中国成立100周年时，基本实现现代化，建成富强民主文明的社会主义国家。

为什么我对中共实现这些目标抱有信心？

首先，中国传统文化中的许多理念为中国共产党的执政理念奠定了坚实的基础。文化对一个国家的政治生活尤其是其政治体系有着重要的影响。例如，中国政治文化中有一句名言：“欲下廉者先之身，修己以安百姓。”中国人通权达变的思想方式也为维护中国的政治稳定做出了巨大贡献。

其次，中共与时俱进的阶段性改革与自我革新。1921年建党时，中共一大上通过了《关于当前实际工作的决议》，规定党的主要任务是组织工人阶级，维护无产阶级利益。1925年，毛泽东开始认识到农民阶级的重要性，开始深刻研究和解决农民问题。1978年，邓小平推行改革开放政策，从此，中国的经济和社会发展取得了举世瞩目的辉煌成就，中国发生的巨大改变惊艳了整个世界。尽管如此，中共并没有停止向全面建成小康社会、为中国特色社会主义事业创造新局面迈进，中国共产党仍在根据时代的发展要求和未来的可变因素不断进取。中共党员始终相信，中国共产党应该与时俱进、符合国情，保持中国特色，且永不僵化。中共中央总书记习近平曾提出 “改革应该回应广大人民群众的期待和呼声”，应该目标明确，步调坚定。习近平还呼吁共产党员在用马克思《资本论》的原则和方法加强对当代资本主义的研究。中共中央党校的陈曙光教授表示：“中国共产党有能力适应和应对国内外环境的变化，切实有效确保了国家政策与战略的一致性和稳定性。”

第三，中国共产党领导下的多党合作和政治协商制度有利于其团结一切可团结的力量。中国实行的是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，这与西方国家的多党制截然不同。中共中央高度重视中国人民政治协商会议的相关工作，强调必须严格把握中国人民政治协商会议的性质，并充分发挥其作为广泛民主协商重要渠道的作用，促进政治协商、民主监督和政治参与制度的建立，鼓励围绕民主与合作两大主题的讨论。

第四，人民共建共治共享的社会治理格局。中国共产党始终坚持以人民为中心，人民是社会主义最重要的组成部分。中共始终代表着最广大人民群众的根本利益。除了定时召开党员会议，中国共产党还利用传统媒体和社交平台来使尽可能多的人参与民主决策，媒体在促进中国民众参与公共事务决策方面发挥了重要的作用。多年来，人民网在“两会”期间推出的“两会调查”“我托书记省长捎句话”等专栏，为网民开辟了参政议政的新途径，让他们可以直接向国家官员提出自己的问题和疑虑，这是人民参与决策的一种独特方式。

第五，反腐倡廉祛除顽疾。腐败是世界各国普遍面临的难题，而中国正在探寻反腐的新方法，或许能够作为范例给其他国家提供经验。自十八大以来，中共以空前力度严厉打击各种形式的腐败行为，反腐倡廉在很长一段时间里成为中国人民最为关注的热点话题，也成为了国际媒体对中国重点关注的话题之一。哈佛大学今年7月发布的题为《理解中国共产党韧性：中国民意长期调查》的调查报告显示，2003年以来，中国民众对政府的满意度几乎全面提升。2016年，中国民众对中央政府的满意度高达93.1%，大多数受访者认为政府打击腐败的措施正在取得成效，事情正朝着积极的方向发展，71.5%的受访者认可政府打击腐败的努力。（作者是中国事务和国际问题专家，现供职于人民网阿拉伯文频道，实习生邓纬琳编译)）

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