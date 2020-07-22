国际社会看好中国市场吸引力 经济复苏提振全球信心

在全球经济遭受疫情冲击的大背景下，中国经济率先走上复苏回升的上行通道。第二季度经济增长率由负转正，同比增长3.2%，6月份出口和进口双双实现正增长，同时电商销售缓解了疫情下的出口疲软。

国际媒体和经济学家高度关注中国经济复苏回暖态势，表示看好中国经济复苏前景，认为下半年中国经济将保持回升向好态势。

根据海关总署数据，上半年我国外贸进出口好于预期。从月度看，自4月份起出口连续3个月实现正增长。咨询公司DuckerFrontier的中国分析师称，进口显著改善表明中国经济正在加速复苏。出口方面，在口罩、个人防护设备和计算机出货量的支撑下，中国的出口并未像一些分析师所担心的那样受到全球经济放缓的严重影响。此外，中国贸易竞争对手的生产中断，还使得一些订单转移到了中国出口商。

7月16日，位于科隆的德国经济研究所发布报告称，随着中国经济形势的好转，中国有望成为疫情危机期间德国第一大出口目的国。根据德国联邦统计局的数据，今年5月，德国对中国的出口仅下降了12.3%。与此同时，对美国的出口下降了36.5%。

图为德国十大出口目的国在今年1月至5月出口额排名

图片来源：德国经济研究所推特

德国经济研究所宏观经济分析与商业周期研究小组负责人Galina Kolev表示，在过去20年中，中国对德国经济的重要性不断上升，当前的疫情只是“加速了已经持续几十年的进程”。中国经济的增长虽然放慢了脚步，但按照国际标准，仍然保持相对较高的水平，这使中国成为“有吸引力的出口市场”。

《南华早报》7月17日的文章注意到，受疫情影响，许多中国公司首次转向电子商务，并在今年春季对海外市场的销售中表现出强劲势头。通过电子商务渠道销往欧洲、美国、澳大利亚和新西兰的中国产品持续增长，对一些零售商来说，在线销售有助于减弱面对面交易放缓的冲击。

图为《南华早报》发文称中国商品的电商销售有助于缓解疫情下的出口疲软

图片来源：《南华早报》网站截图

疫情期间，许多海外顾客转向了从中国网购，因为他们意识到在质量和价格上往往很难找到可以替代的供应商。在线外贸交易平台敦煌网表示，今年春天，中国供应商对外国（尤其是北美和欧洲）企业的销售额在其平台上大幅增长。今年4月和5月，该公司商品销售总值较上年同期增长近40%，其中大部分销往北美和欧洲，拉丁美洲的购买量也有所上升。而今年5月，该平台的平均订单规模较去年同期跃升35.8%。

敦煌网创始人兼CEO王树彤表示，通过提高数据的透明度和准确性，可以提高全球供应链的效率，使微型、小型和中型企业能够比以往任何时候更快地与更多全球合作伙伴开展业务。

香港正雅国际的营销与合作经理表示，目前没有其他地方可以复制中国现有的制造业基础设施来大规模制造和运输货物，“我相信企业会努力使供应链多元化，但没有一个国家可以复制中国的制造业规模，而且在一个国家内管理供应链比分散在多个国家更容易。”

事实上，早在中国第二季度经济数据公布之前，就有多名经济学家看好中国经济复苏前景，并称中国经济将保持回升向好态势。

6月23日，《财富》杂志发表《经济学家对中国的经济复苏和GDP增长越来越乐观》一文，文章表示经济学家上调了对2020年中国经济增长的预期，这表明人们对中国逐步复苏的前景更加乐观。预测表明，全球第二大经济体将能够摆脱之前一些经济学家预想的技术性衰退。

图为《财富》杂志发文称经济学家对中国的经济复苏和GDP增长越来越乐观

图片来源：《财富》杂志截图

在《华尔街日报》于6月30日发表的文章中，经济学家指出，由于出口和服务业获得了政府的政策扶持和一些海外市场的重新开放，中国的经济复苏在6月加速。此外，中国经济复苏将会保持强劲势头。

图为《华尔街日报》发文称中国经济复苏将会保持强劲势头

图片来源：《华尔街日报》截图

(责编：张信凤、刘洁妍)