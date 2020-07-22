原标题：综述：新冠疫苗临床试验数据密集发布 多国取得进展

新华社北京7月21日电 综述：新冠疫苗临床试验数据密集发布 多国取得进展

新华社记者

新冠疫情在全球多点暴发，人们期待安全有效的新冠病毒疫苗。最近一段时间，多个国家的新冠病毒疫苗研发取得进展，在有关医学期刊上密集发布了疫苗的临床试验数据。

世界卫生组织7月20日更新的数据显示，目前全球至少有24种新冠病毒疫苗已进入临床研究阶段，另有142种候选疫苗处于临床前研究阶段。

仅20日一天就有多个好消息出炉。当天英国医学期刊《柳叶刀》分别发表了来自中国团队和英国团队的两项新冠病毒疫苗研究成果。

中国军事科学院军事医学研究院生物工程研究所陈薇院士、江苏省疾控中心朱凤才教授等研究人员当天发表论文说，他们对一种腺病毒载体重组新冠病毒疫苗开展了2期临床试验，结果显示这种疫苗是安全的，并能诱导人体产生免疫应答。

朱凤才在《柳叶刀》发布的新闻稿中说，与1期临床试验相比，2期临床试验为疫苗在更大范围人群中的安全性和免疫原性提供了进一步的证据，这是评估候选疫苗的“重要一步”，团队目前正在开展3期临床试验。

同一天，英国牛津大学团队在《柳叶刀》发表报告说，一项涉及1077名健康成年人的新冠病毒疫苗临床试验取得初步成果。试验中接受评估的黑猩猩腺病毒载体疫苗能诱导人体免疫系统出现较强免疫应答，并且不会引起严重副作用。团队目前正在英国、巴西和南非开展更大规模的疫苗临床试验。

同样在20日，俄罗斯、德国等国科研人员也公布了有关疫苗项目的研发进展。

俄罗斯国防部和“加马列亚”流行病与微生物学国家研究中心的新冠病毒疫苗项目完成了一些志愿者的临床试验。俄国防部表示，研究结果显示，所有接种疫苗的志愿者都产生了免疫反应，而且没有副作用。该疫苗由“加马列亚”流行病与微生物学国家研究中心研制，6月启动1期临床试验，共计38名志愿者分两批接种。

当天，德国生物新技术公司和辉瑞公司也公布了双方共同开发的一种信使核糖核酸（mRNA）疫苗的临床试验初步数据，疫苗诱导人体产生了稳健的特异性抗体和T细胞应答。总计48名志愿者间隔21天，接受了两次不同剂量的疫苗接种，另有12名志愿者接受了一次疫苗接种。

本月早些时候，其他一些国家的科研机构也报告了新冠病毒疫苗研究进展。

7月14日发表在美国《新英格兰医学杂志》上的研究显示，在美国开展2期临床试验的疫苗mRNA-1273激发了人体对新冠病毒的免疫反应，且未报告严重不良反应。

这种疫苗由美国国家过敏症和传染病研究所与美国生物技术企业莫德纳公司合作研发。莫德纳公司将于7月27日启动3期随机双盲对照临床试验，进一步评估疫苗的功效、安全性和免疫原性。3期临床试验将在全美87个地区进行，计划招募3万名志愿者。

美国政府5月启动“曲速行动”，推动卫生与公众服务部、国防部等多部门加速研发新冠病毒疫苗，目标是在2021年1月前生产3亿剂疫苗。美国食品和药物管理局局长斯蒂芬·哈恩6月30日说，药管局已批准4种疫苗投入临床试验，另外6种疫苗正在准备中。

此外，澳大利亚昆士兰大学、泰国朱拉隆功大学等机构的新冠病毒疫苗研发团队也在本月报告了积极成果。

尽管有关新冠病毒疫苗的研究捷报频传，但专家也指出，疫苗开发和临床试验存在不确定性，还存在病毒变异等诸多风险和挑战。专家呼吁对待疫苗研究要保持客观、理性的科学态度。

世卫组织紧急项目执行主任迈克尔·瑞安7月3日说，新冠病毒疫苗的交付暂无确切时间表。虽然目前有些候选疫苗的初步试验数据让人充满希望，但仍无法预测哪一种疫苗在临床上完全有效。到今年年底可能会有候选疫苗显示出对新冠病毒有效，但关键问题是疫苗产能能否跟上需求。

沙特阿拉伯《中东报》近日刊文称，虽然一些医药公司宣布其研制的新冠病毒疫苗在临床试验方面取得重大进展，但科研人员警告不要过于乐观，要等待进一步的试验结果。

美国默克制药公司首席执行官肯尼思·弗雷泽说，不能保证正在研制的疫苗会有效。

还有研究显示，新冠病毒感染者痊愈一段时间后，体内抗体水平会下降。新冠病毒疫苗如何提供足够长久的免疫保障、如何应对可能出现的病毒变异问题，都需要各国科研团队共同努力。

在新冠病毒疫苗正式面世之前，世卫组织呼吁，所有国家应始终如一地采取“全政府、全社会”的防控措施。

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