匈牙利近600名当地医师开设中医诊所

人民网华沙7月21日电（记者 于洋）“从2010年起，匈牙利塞梅尔维斯大学就与黑龙江中医药大学合作培养中医人才，2017年两校开始共建中国—中东欧中医药中心（匈牙利），多年来为匈牙利培养了一大批本土的中医人才，为在匈牙利推广和传播中医药文化发挥了独特作用。”中心中医教育负责人于福年说，匈牙利目前约有3万名西医，其中3000多人经过了针灸培训，有近600名匈牙利医师开设了自己的中医诊所。

不久前，匈牙利政府向塞梅尔维斯大学投资59亿福林（约合1.3亿元人民币），用于加强该校的传统中医药学科研究，同时支持中国—中东欧中医药中心的建设。从建立第一家符合欧盟标准的中药厂到欧盟内第一个为中医药立法，从建立欧洲第一所中医特色的孔子学院到成立中东欧地区第一家中医药中心，匈牙利的中医药发展一直走在欧洲前列。

今年6月，在塞梅尔维斯大学，一栋新的教学楼破土动工。塞梅尔维斯大学卫生科学院院长多尔乃伊·高比介绍说，这是中医药中心的新家，大楼占地4000平方米，建有中医教室、中医实验室、中医临床实习基地等中医教学配套设施，塞梅尔维斯大学将打造一个全方位的中医药培训中心。

“中医药在匈牙利的医学界得到了广泛认可，匈牙利和中国都有很长的使用植物类药物治疗疾病的历史，屠呦呦提取青蒿素，更是让世界看到了中医药的科学价值和神奇功效。今天，在匈牙利的任何一家药店都能买到中医药产品，这充分说明了匈牙利人对中医药的信任，中医药在匈牙利有着广阔的发展前途。”塞梅尔维斯大学卫生科学院前院长梅萨罗什·尤迪特说。

36岁的莉拉是中医的“铁粉”，年轻时就深受胃病的困扰。5年前，她在朋友的介绍下第一次到访匈牙利的中医诊所，医生通过针灸和药熏等方式，很快就让她的病情得到了缓解。莉拉发现，“中医更注重身体整体的调理和治疗”。

新冠肺炎疫情防控中，匈牙利中医界积极行动，多方筹备防疫物资，分享中国抗疫经验。华人中医师在布达佩斯“煮大锅中药”，免费提供增强免疫力的汤药，受到当地民众欢迎。中东欧中医药学会会长陈震说：“中国应对疫情得到了世界卫生组织的认可，西方国家也在借鉴中国经验。国内已经验证了中医药在预防和缓解轻中症病症的作用，匈牙利是第一个煮大锅中药进行预防的国家。”在中医药中心和匈牙利多家中医药协会的协调下，一批以中药产品为主的抗疫物资运抵匈牙利。匈牙利前总理迈杰希表示：“中国抗击疫情成绩有目共睹，一个重要原因就是把传统中医与西医治疗很好地融合在一起。”

于福年说：“匈牙利成为欧洲最早立法支持中医药行业发展的国家，离不开匈牙利独特的社会文化环境，也离不开几代中医人深耕社区的不懈努力。在携手打造‘健康丝绸之路’的进程中，中医药将发挥独特的文化优势，为匈牙利乃至整个中东欧民众提供健康服务。”

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