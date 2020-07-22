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普京签署总统令确定2030年前俄国家发展目标

2020年07月22日08:19  来源：新华网
 
原标题：普京签署总统令确定2030年前俄国家发展目标

　　新华社莫斯科7月21日电 俄罗斯总统普京21日签署总统令，确定2030年前俄国家发展目标，对俄经济、教育、城市建设和数字化等领域的发展提出具体指标。

　　根据俄总统网站21日发布的总统令，为实现突破性发展，增加人口数量，提高民众生活水平，俄罗斯在2030年前需完成一系列国家发展目标。

　　在经济领域，到2030年前俄在保持宏观经济稳定的同时，实现国内生产总值增长高于世界平均水平；俄非资源和非能源产品出口额比2020年增长不少于70%；对俄固定资产投资规模比2020年实际增加至少70%。

　　在教育和民生方面，到2030年前俄中小学教育质量进入世界前十；通过建立有效的高等教育体系等措施，俄科研开发工作的总体规模跻身世界前十；与2017年相比，贫困人口占比减少50%；人均预期寿命提高到78岁；系统性参加体育锻炼的人口比例提高到70%。

　　在城市建设方面，到2030年前俄城市环境质量指数比目前整体提高50%；在俄大城市集群区域，符合规范的高质量道路占比不低于85%；建立对所有固体垃圾进行分类的废弃物处理系统，运往垃圾堆放场的垃圾总量比目前减少50%。

　　在数字化方面，到2030年前在具有社会重要意义的公共服务领域电子化服务达95%；通过宽带接入互联网的俄家庭占比达97%；在信息技术领域，比2019年增加3倍投入用于俄国产解决方案。

　　根据总统令，为保障实现上述发展目标，俄联邦政府应在今年10月30日前调整相关国家项目安排，并将调整结果提交俄总统战略发展和国家专项规划委员会审议。

　　据塔斯社21日报道，普京曾于2018年5月签署总统令，确定了2024年前俄在社会、经济、教育和科学等领域的国家发展目标和战略任务。当天签署的新总统令将部分国家发展目标的落实期限由2024年前推迟到2030年前。

(责编：张信凤、刘洁妍)
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