原标题：数字税过招：美国关税“大棒”没砸动欧洲

据《华尔街日报》报道，美国贸易代表办公室日前称，如果法国不放弃新征收数字服务税的计划，美国将对从法国进口价值13亿美元的商品加征额外25%的关税，涉及商品包括化妆品、肥皂和手提包。另据《纽约时报》报道称，美国通过加征关税报复法国对美企业征收数字税的做法，将加剧美法贸易纠纷，并进一步破坏已充满不确定性的全球经济。

美国：谁收数字税报复谁

美国媒体认为，这一消息并非出人意料，早在2019年12月美国政府就曾表示将考虑提高对法国商品的关税，以反制法国对美国科技企业征收数字税的做法。2019年，法国通过数字税计划，征税对象主要涉及美国的科技巨头如谷歌、苹果、脸书和亚马逊。美国政府以“法国不公平对待美国企业”为由，于2019年7月对法国数字服务税发起301调查。美国国会议员和科技公司支持美国政府让法国和其他国家撤回数字税的提案。2019年12月，美国贸易代表办公室发布的301调查结果称，法国的数字税“歧视美国公司，与国际税收政策的现行原则相抵触，并且对受影响的美国公司造成异常沉重的负担”，并建议美国对输美的法国商品征收高达100%的关税作为报复。

经过一番磋商，今年1月，美法两国同意休战并展开谈判。与此同时，多个国家的谈判者试图通过经济合作与发展组织框架就如何对跨境互联网企业征收数字税达成多边协议。然而，受新冠肺炎疫情的影响，谈判进程变得复杂。考虑到迟迟没有进展，美国财政部长姆努钦6月出人意料地宣布暂停谈判，警告将对任何向美国科技企业征收数字税的国家进行报复。

随着新冠肺炎疫情蔓延导致各国财政负担加重和税收减少，越来越多的国家开始考虑使用数字税增加税收，这将给美国的互联网公司带来新的负担。意大利、西班牙、奥地利和英国都宣布了征收数字服务税的计划。特朗普政府6月份对10个国家启动贸易调查，以反制这些国家的数字税提议，涉及的国家包括英国、印度和土耳其等。

欧洲：美国互联网巨头逃税不公

此间分析人士指出，尽管特朗普政府口口声声抱怨美国的传统制造业衰落、制造业的工作机会“被偷走”，但实际上美国传统制造业的衰落是因为美国早已进行了产业转移，将资本更多投入到互联网公司。欧洲国家则认为，当前的税收制度主要针对传统企业制定，对新兴的互联网企业则存在诸多灰色地带，导致互联网企业缴税不足。据美国福布斯网站报道，法国财政部部长勒梅尔就曾指责，美科技巨头如苹果、谷歌和脸书通过将欧洲总部设在爱尔兰和卢森堡等“避税天堂”国家来“逃避”税收。这些美国公司在法国、德国等地开展业务赚得盆满钵满，却享受着爱尔兰和卢森堡的低税收待遇，这显然有失公平。因此，各国都在努力制定数字税，规范对互联网企业的商业征税。

路透社报道称，法国和其他国家认为，大型跨国科技公司通过在本地运营获得了大量的收益，然而这些公司对本地的贡献却很小，因此数字税是这些国家从大型科技公司增加税收收入的一个方式。此外，法国国内的民间力量表示，谷歌和亚马逊这样的科技巨头正在“杀死”小型企业，并且涉及严重的侵犯隐私问题。众所周知，全世界互联网巨头多来自美国，这些数字税首当其冲会威胁到美国的利益，因此美国不可能善罢甘休。

但美法作为跨大西洋盟友，还是彼此给对方留出了余地。法国尽管通过了数字税计划，但同意推迟征收；美国贸易代表办公室也认为，因为法国还没有开始征收数字税，因此美拟对部分法输美化妆品和手提包加征的关税将被推迟180天，即2021年1月6日才会生效，这给双方通过谈判和解留出了时间。此外，在此次由美国贸易代表办公室发布的征税清单中，法国奶酪、起泡酒和炊具“特别”地“消失”了，而这些都是美国政府在2019年12月威胁加征关税的商品。显然，此次美国的加征关税措施留有余地。

法国：有中国市场托底

据媒体报道，美国的葡萄酒零售商和其他法国商品的美国进口商已经对这些潜在的关税表示反对，称这将损害美国公司和工人。美国全国零售商联合会负责供应链和海关政策的副会长乔纳森·戈尔德在一份声明中指出，“尽管我们反对法国的数字税，但我们对特朗普政府继续使用关税感到失望。美国应该就多边解决方案进行谈判，而不是对美国进口的产品征收关税，尤其是在美国企业和消费者正努力从疫情中恢复经济的过程中。关税是由美国公司缴纳的税款，并且已经转嫁给消费者。”

一位欧盟发言人表示，如果经合组织的谈判未能达成协议，布鲁塞尔可以提出自己的解决方案。该发言人敦促华盛顿重启谈判。另据消息人士指出，尽管美国宣布暂停经合组织的谈判，但美欧围绕数字税的讨论仍在进行。此外，数字税问题还会在二十国集团财长和央行行长视频会议上被讨论。欧盟驻华盛顿代表团的发言人认为，欧盟将数字经济的公平征税作为重中之重，所有企业应缴纳应有的税额。法国财长勒梅尔近日在布鲁塞尔表示，“法国的反应不会改变，如果到今年年底没有国际性的解决方案，我们将实施数字税”。

如果美法谈判失败，美对法加征关税的结果可能会对奢侈品领域带来冲击，涉及路易威登、欧莱雅、开云集团和爱马仕。福布斯网站称，当法国手提包成为美法政策辩论的象征物，美国消费者如果想要购买法国设计的手提包，就要付出更高的价格。

而据《华尔街日报》报道，高级时装公司对美国最新关税威胁的反应并不大，因为相较于中国市场而言，美国奢侈品市场前景暗淡。报道称，在美国发出关税威胁后，在巴黎上市的奢侈品公司路易威登、开云和爱马仕的股价反而走高。有观点认为，当新冠肺炎疫情最严重的时期过去后，美国对于奢侈品牌的重要性可能会下降。国际货币基金组织预计，中国经济将比美欧更快复苏，从而让奢侈品企业更加依赖中国顾客。据贝恩咨询公司的预计，到2025年全球奢侈品销售额中至少49%来自中国顾客。《华尔街日报》认为，特朗普政府加征关税的威胁已经不像8个月前那样严重。有一种现象越来越明确，只有中国市场出现新变化，奢侈品行业才会做出反应。（记者 汤先营）

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