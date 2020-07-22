美国联邦政府向芝加哥派出约150名执法人员打击犯罪

人民网华盛顿7月21日电（记者 张梦旭）据美联社21日报道，约150名联邦执法人员已经被部署到中部城市芝加哥。这些执法人员以调查人口贩运、毒品和武器走私等见长，此前也曾被派部署在美墨边境。美国总统特朗普20日曾在白宫表示，将向纽约、芝加哥、费城、底特律、巴尔的摩和奥克兰等民主党执政的美国城市派遣更多的联邦执法人员。

据《纽约时报》报道，特朗普将这些城市的局势描述为失控。他说:“我可以告诉你们，我会做一些事情。我们将派出执法力量，我们不能放任这些城市发生这种事情，我们不会让纽约、芝加哥、费城、底特律、巴尔的摩以及奥克兰所有这些城市变成一片混乱。我们不会让这样的事情发生在我们的国家。这些城市全都由民主党执政。”

据报道，美国国土安全部已派出来自海关与边境保护局、移民与海关执法局、运输安全管理局和海岸警卫队的约2000名官员待命，并将迅速部署到各城市。《纽约时报》援引一名直接参与行动的官员透露，部署在芝加哥的约150名国土安全调查特工，预计将在芝加哥市停留至少60天，以帮助打击暴力，并将接受司法部的指导。

芝加哥市市长洛莉·莱特福特20日向特朗普发出一封信，说部署联邦执法人员是一个坏主意，并敦促总统不要这样做。

除芝加哥外，特朗普20日提到的几个城市所属的州长、市长和其他官员迅速拒绝了联邦层面不请自来得干预。密歇根州州长格蕾琴·惠特默表示：“特朗普总统再次选择散布仇恨言论，并试图压制不同声音，这令人深感不安。”底特律市长迈克·杜甘的发言人约翰·罗奇说：“底特律是密歇根州为数不多的大城市之一，没有发生大火，没有商店被洗劫，在抗议期间从未向国民警卫队求援，我不确定总统从哪里得到他的信息。”

《纽约时报》分析说，向城市派遣联邦执法人员已成为特朗普在秋季竞选季节来临之际寻求重获政治势头的一个新战线。特朗普迫切希望将乔治·弗洛伊德被杀后引发的种族不平等的抗议活动，重新打造成这是一场“我们与他们之间为法律和秩序的斗争”，特朗普最近几天多次指责民主党人纵容暴力，未能直面犯罪。

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