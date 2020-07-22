保障人权 加强合作（权威论坛）

“构建人类命运共同体理念与疫情防控中的国际合作”国际视频研讨会在线举行。

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为应对病例激增情况，伊拉克首都巴格达国际展览中心和体育馆被改造成方舱医院。图为6月20日，工作人员在为方舱医院准备病床。

6月1日，中国医疗专家组在赤道几内亚首都马拉博考察一所收治新冠肺炎患者的定点医院并捐赠抗疫物资。

日前，中国中铁大桥局完成孟加拉国帕德玛大桥第29跨钢梁架设工作，并已经完成钢梁架设总任务量的70%以上。作为“一带一路”建设的重要交通支点，帕德玛大桥的建成将结束孟加拉国南部21个区与首都达卡之间居民摆渡往来的历史。

新华社发

由中国人权研究会指导、国内外多家人权研究机构主办的“全球疫情防控与人权保障”系列国际视频研讨会日前举行。与会专家普遍认为，疫情防控有利于保障人民生命权和健康权，各国应坚决反对将疫情政治化、病毒标签化，进一步加强国际团结合作，共同应对疫情挑战。现摘编部分与会专家发言

中国推进国际抗疫合作具有鲜明进步意义

香港城市大学法学院副教授 弗吉亚·娜吉亚·楼恩

新冠肺炎疫情突如其来，已波及210多个国家和地区，夺走了数十万人的宝贵生命。根据联合国《世界人权宣言》，所有人的基本人权都需要得到尊重和保护。各国有义务保障本国人民生命安全和身体健康，需要在公共卫生危机中积极履行维护人权的国家职责。如果应对不当，疫情在全球蔓延可能会影响人类安全的方方面面，包括对生命健康造成直接威胁，间接影响粮食和其他必需品的生产和供应，以及产生其他经济社会影响。

《世界人权宣言》指出，对人类家庭所有成员的固有尊严及其平等的和不移的权利的承认，乃是世界自由、正义与和平的基础。这些理念也体现在中国不久前发布的《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书中。白皮书真实记录中国抗疫艰辛历程，坚定支持世界卫生组织发挥全球抗疫领导作用，呼吁国际社会团结合作共同抗疫，提出健全完善惠及全人类、高效可持续的全球公共卫生体系。

中国的疫情防控措施证明了中国的韧性。中国经过艰苦卓绝的努力，付出巨大代价和牺牲，有力扭转了疫情形势，并在全球经济复苏中成为关键力量。中国还积极向其他国家提供援助，提出多项具体举措，为全球抗疫提供公共产品。

疫情在全球范围不断蔓延。当个别国家抵制经济全球化、破坏国际合作、民粹主义思潮沉渣泛起时，中国把人民生命安全和身体健康放在第一位，重视通过多边机构推进国际抗疫合作，具有鲜明的进步意义。

当前，全球公共卫生治理存在诸多短板，逆全球化兴起使得全球公共卫生体系更加脆弱。加强团结合作是成功阻断疫情传播的关键。我认为，应当促进全球、区域内和各国内部的多层次合作，分享各自的最佳抗疫实践，以促进所有利益攸关方相互合作。中国提出的人类命运共同体理念将在国际公共卫生合作领域发挥更积极作用。尤其在亚洲，中国可以发挥积极作用，推动建立一个新的亚洲公共卫生体系和传染病联防联控机制，为未来的亚洲公共卫生安全提供保障。

发展是抗击疫情的重要支撑

巴基斯坦参议院外交委员会主席 穆沙希德·侯赛因

新冠肺炎疫情给各国发展带来严峻挑战：经济下行风险加剧，失业率上升，发展中国家与发达国家的差距进一步加大。在努力保障人民生命权、健康权的同时，各国还面临捍卫发展权、为下一代建设更美好未来的挑战。总体来说，积极防控疫情有利于保障发展权，发展也是各国抗击疫情的重要支撑。

对广大发展中国家来说，需要格外重视发展权和每个国家选择适合本国发展道路的权利。以巴基斯坦为例，中国提出共建“一带一路”给广大发展中国家带来了宝贵机遇，也是巴基斯坦实现发展权的重要途径。中巴经济走廊作为“一带一路”建设的重大先行先试项目，得到了巴基斯坦政府和人民的大力支持。建设中巴经济走廊，对巴基斯坦而言是具有战略意义的重大决策。目前，走廊框架下一大批能源、交通等基础设施项目陆续完工投运，有效缓解了巴基斯坦的能源危机，提升了巴国内外的互联互通水平，为数万名巴民众提供了就业岗位，有助于推动巴基斯坦形成更加平衡、包容和全面的发展局面。其中，瓜达尔港正在成为联通南亚、中亚、中东、非洲的区域贸易重要枢纽。

为了应对疫情给全球经济带来的巨大冲击，各国应打破阻碍，继续推进经济全球化，而非筑起恐惧的壁垒。正如习近平主席在世界经济论坛2017年年会上所言，搞保护主义如同把自己关进黑屋子，看似躲过了风吹雨打，但也隔绝了阳光和空气。共建“一带一路”是新一轮经济全球化的主要推动力之一。为了在共建“一带一路”中实现双赢合作，各国需要反对保护主义、单边主义的思潮。

此次疫情也提醒我们，人民安全是国家安全的基石。各国应将政策重心放在医疗、教育、应对气候变化等领域，加强公共卫生防控体系建设，重视生态环境保护，走绿色发展道路。这关乎我们赖以生存的地球和全人类的未来。

构建全面的国际人权法律框架

联合国当代形式种族主义、种族歧视、仇外心理和相关不容忍行为问题特别报告员 滕达伊·阿丘梅

新冠肺炎疫情防控期间，针对亚裔的暴力事件在一些国家达到令人震惊的程度。欧盟基本权利机构发布的报告显示，在许多欧盟成员国，针对亚裔群体的污名化和歧视行为有所增加。

公众人物和政治家在促进种族平等和不歧视原则方面发挥着关键作用。然而，一些政客将新冠病毒与族群或地域相关联，助长了种族主义和仇外心理，是对特定国家或族裔人民的孤立和污名化。这种不负责任、歧视性的言论并非小事。将疫情政治化，对特定人群造成严重伤害，是不可原谅、不合理的，更违背了各国应当履行的国际人权法义务。煽动恐惧和歧视不仅对抗击疫情毫无益处，还会适得其反。对特定种族的怀疑和恐惧，危及社会结构稳定和社区繁荣安全，甚至危及对全球协调应对疫情发挥必不可少作用的多边机构的运行。

各国政府在应对疫情时应捍卫和保护所有人的尊严，同时特别注意不能传递仇外信息，不能助长种族歧视。各国应积极确保在公共卫生资源分配、政策制定和执行过程中阐明平等和不歧视原则，考虑种族、民族等不同群体的需要，还应监测、调查任何与病毒有关的种族主义、仇外和暴力事件，还受害人公正，让其得到赔偿。

为消除种族歧视和仇外心理，各国需要推进范围更广和内容更具实质性的人权教育。政府官员也应真正理解人权、种族平等和不歧视原则的意义和要求。国际社会需要对种族歧视问题及其历史、当代影响以及可能对该问题产生影响的法律和政策达成共识，针对种族歧视等人权问题构建一个全面的国际人权法律框架。

此次疫情再次提醒我们，人类命运息息相关，福祉相互依存。在全球合作共抗疫情之际，我再次呼吁各国致力于实现种族平等，抵制歧视。

将人民生命安全和身体健康放在第一位

斯里兰卡探路者基金会印度—斯里兰卡倡议和海洋法中心主任 贾亚那特·科隆贝格

生命权是最基本的人权，是享有其他一切人权的前提。新冠肺炎疫情对世界各国人民的生命权和健康权都构成了严重威胁。疫情防控期间，斯里兰卡政府鼓励民众在家远程工作、居家隔离，呼吁人们保持社交距离。一开始，也有人表示这些措施可能会牺牲一些个人自由。但人民最终选择理解和支持，因为在疫情防控中，保障生命权始终是优先事项。

我们感谢中国在疫情防控期间对斯里兰卡的坚定支持和帮助。两国在抗击疫情中守望相助。在中国抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，斯里兰卡社会各界给予中方积极支持。中国则向斯里兰卡提供了口罩、防护服、检测试剂等多批抗疫物资援助，毫无保留分享疫情防控和诊疗经验。阿里巴巴公益基金会等中国民间公益机构为我们捐赠了检测试剂，我在北京、上海的中国朋友也将援助物资送到了斯里兰卡驻华使领馆。

中国和斯里兰卡都非常重视疫情防控工作。疫情发生后，中国采取最全面最严格的防控措施，迅速遏制病毒传播，避免更多人感染。斯里兰卡政府同样注重保障人民的生命健康权，采取了一系列有力防控举措，并遵照世界卫生组织的建议开展疫情防控工作，锁定确诊病例，开展流行病学调查，隔离已确诊病例的密切接触者。其他措施还包括成立专门行动委员会，设立隔离中心，制作疫情防控知识手册，关闭边境，制定宵禁计划等。

我认为，斯里兰卡和中国对生命权的理解有许多共同之处。当保障人民生命权与经济生产活动发生冲突时，中国政府将人民生命安全和身体健康放在第一位，坚持生命至上。两国政府采取的及时果断措施，都充分表明我们对生命健康权等人权的尊重。

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《 人民日报 》（ 2020年07月22日 17 版）

(责编：白宇、岳弘彬)