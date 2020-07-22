纳瓦罗关于新冠肺炎疫情的涉华谎言与事实真相

6月7日，美国白宫国家贸易和制造业政策办公室主任纳瓦罗编造了关于新冠肺炎疫情的一系列涉华谎言。正当人类面临新冠肺炎疫情侵袭之际，美国一些无良政客不思如何抗击本国肆虐的疫情，更不顾全球合作抗疫大义，对举世公认的中国成功抗疫进行攻击抹黑，无所不用其极。

谎言是卑鄙无耻者的通行证，真相是捍卫真理者的座右铭。在此，我们列出纳瓦罗信口雌黄编造的18个谎言，并用事实和真相逐一批驳。

是非终有曲直，公道自在人心！

谎言1：新冠病毒源自武汉实验室

2019年11月中旬，武汉开始出现新型冠状病毒引发的肺炎疾病。尽管中共之后表示，疫情可能始于武汉的湿货市场（华南海鲜批发市场），然而武汉有两个政府所辖实验室处理从野生蝙蝠身上搜集的外来冠状病毒。此外，中国过去至少还有一个实验室暴发过冠状病毒疫情。

事实真相：所有现有证据表明，新冠病毒源于自然而非实验室。没有证据表明武汉病毒研究所发生过病原泄漏或人员感染事故。

◆2020年5月23日，中国科学院武汉病毒研究所所长王延轶接受中国国际电视台专访时表示，所谓新冠病毒是该所泄漏的说法完全是无中生有。该所研究员曾分离获得过一些蝙蝠的冠状病毒，一共有三株，这三株病毒和SARS相似性最高有96%，但是和新冠病毒相似性最高不超过79.8%。该所2019年12月30日才第一次接触到“不明原因肺炎”的临床样本，后经病原检测发现这些样本里面含有一种以前完全未知的全新冠状病毒，即新冠病毒。在此之前，该所完全没有接触过、研究过或者保存过新冠病毒。国际学术界目前的共识认为病毒应该是来源于自然界的某一种野生动物。

◆6月1日，武汉国家生物安全实验室主任、中国科学院武汉病毒研究所研究员袁志明接受新华社专访时表示，有关新冠病毒是由武汉病毒研究所“制造”或“泄漏”的说法无中生有，完全不符合学术界共识、不符合病毒学常识、更不符合客观事实。目前国际学术界关于新冠病毒基因组的分析已经表明，它的“骨架”是全新的，和目前已知的病毒“骨架”都不相同，没有任何人为改造的痕迹。武汉病毒研究所不具备全新设计和创造新冠病毒的能力，武汉P4实验室一直在接受符合国际标准的各类严格检查。

◆5月2日，与武汉病毒研究所有密切合作的美国加利福尼亚大学戴维斯分校流行病学专家乔娜·马泽特接受美国《商业内幕》采访表示，新冠病毒不可能来自武汉病毒研究所，理由有四个：一是实验室样本与新冠病毒不匹配；二是武汉病毒研究所执行严格的安全协议；三是冠状病毒是一系列人畜共患疾病中暴发的最新病毒；四是普通人比佩戴防护装置的研究人员容易受到感染并传播病毒。

◆4月30日，美国国家情报总监办公室官方网站发表声明称，美情报界同意科学界的广泛共识，即新冠病毒不是人造，也未经过基因改造。

◆5月28日，日本《朝日新闻》刊登对美国流行病学专家、原美国际开发署新兴传染病部门负责人丹尼斯·卡罗尔的专访。卡罗尔表示，新冠病毒起源于自然界毋庸置疑。

◆6月11日，澳大利亚研究院“负责任技术中心”一份题为《如同病毒：新冠病毒错误信息的有组织散播》的调查研究报告显示，今年3月以来，一批有组织的“水军”在社交媒体上散布“新冠病毒为中国政府在武汉病毒研究所人为制造的生化武器”的阴谋论。

◆据英国《每日电讯报》网站7月5日报道，牛津大学循证医学中心荣誉高级研究员、纽卡斯尔大学客座教授汤姆·杰斐逊认为，越来越多的证据表明，这种病毒在亚洲出现之前，在别的地方已经存在。报道指出，西班牙病毒学家在2019年3月收集的废水样本中发现了这种病毒的痕迹，比中国出现这种病毒的时间早9个月。意大利科学家在米兰和都灵去年12月中旬的污水样本中也发现存在新冠病毒的证据，还有专家在巴西发现了去年11月存在这种病毒的痕迹。杰斐逊认为，许多病毒在世界各地处于休眠状态，当环境条件适宜时就会出现。这意味着它们可以迅速出现，也可能迅速消失。

◆武汉病毒研究所高等级生物安全实验室一直处于安全稳定运行状态，从未出过问题。截至目前，该研究所内也无人感染新冠肺炎。

谎言2：中国拘留李文亮等“吹哨人”

2019年12月30日，李文亮医生在一个社交媒体聊天组中向其他医生发送了一条消息，对新出现的疫情提出了警告。他和其他7名疫情吹哨人随后被警察拘留并被训诫。

事实真相：李文亮医生不是“吹哨人”，没有被拘留。他是一名共产党员，因在抗疫中的突出贡献受到中国政府和民众尊敬。任何对李医生的政治操弄都是不道德的，是对他及其家人的极大不尊重。

◆呼吸科医生张继先是第一个报告疫情病例的人，并因此受到嘉奖。

◆12月30日（张继先医生报告可疑病例3天后、武汉发布通报前一天）下午，眼科医生李文亮在同学微信群转发信息称“确诊了7例SARS”，并请不要外传。该微信截屏在网上迅速传播造成恐慌。武汉警方于2020年1月3日请其前往派出所谈话，以训诫书方式予以劝导。1月中旬李文亮医生不幸感染，1月31日确诊为新冠肺炎。2月7日经抢救无效病逝。当日，国家卫生健康委对其逝世公开表示哀悼。国家监察委员会决定派出调查组赴武汉，就有关李文亮医生问题开展调查。3月19日，调查组公布调查结论，调查组负责人接受记者专访，回答了有关问题。同日，武汉市公安局通报了有关处理结果，认为训诫李文亮一案适用法律错误，决定撤销训诫书。

◆3月5日，李文亮医生被授予“全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进个人”称号，4月2日被评定为烈士，4月28日被授予第二十四届“中国青年五四奖章”。

◆李文亮是好医生，也是中共党员。给李文亮医生贴上对抗体制的“英雄”“觉醒者”等标签，是对李医生及其家人的极大不尊重，是极不道德的政治操弄。5月30日，针对美国议员提案要求将中国驻美使馆一路段改名为“李文亮广场”一事，李文亮医生的妻子付雪洁在微博发表声明表示，“文亮是一名共产党员，深爱他的祖国。他若有知，一定不会允许有人借他的名义来伤害他的祖国。”

谎言3：中国清洗“湿货市场”以销毁证据

2019年12月31日，中共地方官员对武汉的湿货市场进行全面消毒。这样做破坏了确定该市场是否是病毒来源的最佳证据。同时，中共也没有将其搜集到的病毒样本与其他国家分享。

事实真相：对武汉华南海鲜市场消毒目的是阻断病毒传播而非破坏证据。中方在流行病学研究上一贯持开放合作态度，疫情发生后，中方最早与世卫组织和其他国家分享病毒基因序列信息，也愿在世卫组织框架下有序分享新冠病毒毒株。

◆从疫情传播规律看，农贸市场是最适合病毒传播的场所之一；国内外疫病传播史也表明，农贸市场是容易滋生疫情并导致疫情扩散的高风险之地，理当作为疫情防控的重中之重。对农贸市场进行消毒是完全正常和必要之举，疫情发生后进行全面和常态化消毒更是如此。

◆武汉市卫健委2019年12月31日首次公开通报肺炎疫情后，中方2020年1月12日就同世界卫生组织和其他国家分享有关病毒基因序列信息。

◆5月15日，中国国家卫生健康委员会科教司监察专员刘登峰在国新办发布会上表示，关于病原微生物毒株分享，中国始终持积极开放态度，在病原微生物菌毒株分享方面，中国一直是积极贡献者。比如，近年来，为防范全球流感大流行，在世卫组织框架下，中方向美国、日本、英国、澳大利亚、加拿大、俄罗斯等提供了很多高致病性流感病毒毒株。在新冠毒株分享方面，中方同样持积极开放态度，愿在世卫组织框架下，有序分享新冠病毒毒株，进一步加强国际合作和科学研究，推动新冠肺炎相关疫苗、诊断工具和治疗药物的研发、生产和公平分配。

谎言4：中国禁止武汉病毒研究所向美国分享样本

1月下旬，北京官员阻止武汉病毒研究所与得克萨斯大学的一个实验室分享该病毒的相关样本。这违反了这家武汉实验室分享样本的最初协议。中共还安排中共军方最高级别的流行病学家和病毒学家陈薇少将接管武汉P4病毒实验室。

事实真相：中方一直本着公开、透明、负责任的态度，及时、密切地向世卫组织和包括美国在内的有关国家分享疫情信息。武汉病毒研究所也一贯坚持科研信息及时公开分享。中方愿在世卫组织框架下，有序分享新冠病毒毒株。

◆武汉病毒研究所一贯坚持科研信息及时公开分享，包括数据共享、发表论文、参加会议、科学传播等。武汉病毒研究所一直坚持国际化发展，秉持对国内外开放和透明的原则，积极务实地与世界各国开展合作交流。该所P4实验室是中法政府合作项目，第一批实验人员系在法国、美国P4实验室接受培训。该所设置的信息共享平台“2019新冠病毒信息库”，迄今访问量超过60万次，下载量超过2100万次。1月12日，该所作为中国国家卫生健康委员会指定机构之一，向世卫组织提交了2019新冠病毒基因组序列信息，在全球流感共享数据库（GISAID）发布，实现全球共享。

◆5月15日，中国国家卫生健康委员会副主任曾益新在国新办发布会上表示，我们和美国的沟通和交流是非常早的，而且频度也是非常密切的，沟通交流也是多方位的，有卫生部长之间的，有两国疾控中心主任之间的，有专家教授之间的，我们在这方面没有任何保守，也没有任何迟疑，做到了尽量分享信息，促进两国和全球的疫情防控。

◆武汉病毒研究所现任领导中没有全国政协委员、中国工程院院士、军事科学院军事医学研究院研究员陈薇，不知所谓陈薇院士接管武汉病毒研究所P4实验室消息从何说起。

谎言5：中国放任国民出境，向全世界散播病毒

1月下旬中方封锁了国内旅行，却让国际旅行开放至3月底。数十万中国公民乘坐飞机到世界各地旅行，传播这种病毒，从而使武汉本来可以控制的疫情最后变成了全球性大流行。而且，中国明知疫情暴发，仍派遣经贸团队赴美传播病毒，例如中国外交官1月初访美，与特朗普总统及其贸易团队握手。

事实真相：中国政府在最短时间内采取了最全面、最严格、最彻底的防控措施，把疫情主要控制在了武汉，有效切断了病毒传播链。

◆1月23日中国暂时关闭离汉通道，1月24日至4月8日武汉无商业航班，亦无列车离汉。

◆2月24日，中国—世界卫生组织联合专家考察组在北京举行新闻发布会，认为中国在减缓疫情扩散蔓延、阻断病毒人际传播方面取得明显效果，已经避免或至少推迟了数十万人感染新冠肺炎。

◆5月9日，美国耶鲁大学和中国暨南大学研究人员合作开展的一项研究显示，中国采取的“封城”、社区封闭管理、隔离、限制户外活动等措施极大降低了新冠病毒传播速度，病毒传播在2月中旬得到了有效遏制。截至2月29日，在中国实施的国家级和省级公共卫生措施可能在湖北以外避免了超过140万人感染和5.6万人死亡。

◆武汉“封城”时美国公开确诊病例只有1例。2月2日美国对过去14天到过中国的外国人禁止入境时，美国官方统计确诊病例只有8例。美国确诊病例从1增长到100万，用了不到100天；从100万增长到200万，用了不到50天。

◆美国纽约州州长科莫表示，美东北大学研究显示，该州首个新冠病毒毒株并非来自中国。《纽约时报》援引美国专家研究证实，纽约疫情主要传入来源并非亚洲。加拿大几个大省疫情统计数据显示，病毒系由美国旅行者传入加拿大。

◆5月21日，华盛顿大学医学中心帕万克·巴特拉朱等在《新英格兰医学杂志》发表文章指出，今年2月24日至3月9日，西雅图9家医疗机构确诊的24例新冠肺炎重症病例中均无中、韩、意和伊朗等地旅行史，无上述国家相关旅行者接触史，感染来源无法确认。

◆6月8日，英国牛津大学、爱丁堡大学和学术研究联合组织Cog-UK联合发布报告指出，通过对英国境内超过2万多例新冠肺炎感染者携带的病毒进行基因测序，发现至少1356条独立的新冠病毒传播链条。对这些传播链条进行溯源后发现，仅有0.08%来自中国，其影响微不足道。该报告称，早期从中国和亚洲其他地区传入的病例仅占英国所有境外传入病例的“极小”一部分。

◆6月18日，美国《纽约时报》发表题为《为什么说美国正在出口新冠病毒？》的社论指出，美国政府在疫情期间遣返移民的行为，给一些国家的疫情造成巨大压力。美国现在是世界上新冠肺炎确诊病例最多的国家，美国遣返的移民中，新冠病毒检测呈阳性的人不在少数，对他国公共卫生造成威胁。4月底，危地马拉政府报告称，该国近1/5的新冠肺炎病例与被驱逐出美国的人有关。仅在6月上旬，美国就驱逐了超过2200名随时可能成为“定时炸弹”的“非法移民者”。

◆疫情发生后，中方曾于1月中旬应美方邀请，派经贸团队赴美签署中美第一阶段经贸协议。至今没有任何双方官员感染病毒的报告。而那些没有参加活动的美国务院官员，有不少人感染了新冠肺炎，例如，3月31日，美国国务卿蓬佩奥在记者会上透露，有一名国务院官员因感染新冠肺炎去世。这也是美国务院首例新冠肺炎死亡病例。此外美国务院内有50至60人新冠病毒检测结果呈阳性。

谎言6：中国诬称美对华旅行限制“反应过度”

1月31日，美方决定暂停并限制在过去14天内去过中国的外国公民进入美国。中方则反击说，这是美国的过度反应。

事实真相：美国政府在武汉发生疫情时的做法是国际社会有目共睹的。

◆疫情发生后，美方第一个从武汉撤出其领馆人员，第一个提出撤出其使馆部分人员，第一个宣布对中国公民入境采取全面限制措施。即使这样，中方通过外交渠道，对美方关闭驻武汉总领馆、撤离使领馆人员，提供了必要的协助和便利。

◆与美国政府做法形成鲜明对比的是，77个国家和12个国际组织向中方提供了捐助。例如，从1月底到2月初，就有韩国、日本、泰国、马来西亚、印尼、哈萨克斯坦、巴基斯坦、德国、英国、法国、意大利、匈牙利、白俄罗斯、土耳其、伊朗、阿联酋、阿尔及利亚、埃及、澳大利亚、新西兰、特立尼达和多巴哥等21个国家政府，以及联合国儿童基金会向中方捐助了疫情防控物资。事实对比见真章：世界各国的捐赠有价，情义无价，是雪中送炭；美方则通过“过度反应”的做法对中方落井下石。

◆目前，疫情在全球蔓延，尤以美国最为严重。即便如此，中国驻外使领馆，包括驻美使领馆，没有关闭一个馆，也没有撤回一个外交官。中方正通过各种渠道和方式，推动国际抗疫合作，帮助其他国家战“疫”，得到国际社会的普遍赞赏。

谎言7：中国囤积物资造成全球防疫用品短缺

中国从一个大型个人防护用品净出口国变成了一个巨大的净进口国，囤积了包括超过20亿个N95口罩在内的个人防护用品，导致米兰、纽约等地的医生和护士面临防护设备致命短缺。

事实真相：中方始终本着公开、透明、负责任的态度，积极开展抗疫国际合作，并竭尽所能为其他国家提供抗疫医疗物资。

◆截至7月19日，中国政府已经或正在向153个国家和4个国际组织提供抗疫援助；地方政府、企业和民间机构、个人通过各种渠道，向150多个国家、地区和国际组织捐赠抗疫物资。中方还积极发挥产能优势，及时开放医疗物资市场和出口渠道。

◆3月1日至7月12日，中国累计出口口罩1066亿只，防护服7.7亿套，护目镜1.7亿副，呼吸机15.8万台，检测试剂盒3.9亿人份，红外线测温仪5909万件。防疫物资出口规模呈明显增长态势，有力支持了相关国家疫情防控。

◆根据中国海关统计，3月1日至7月14日，中国向美国提供逾232.95亿只口罩，5.71亿双外科手套，2.76亿套防护服，2906.89万副护目镜，11525台呼吸机。

◆据不完全统计，截至7月19日，中国有关省区市、机构以及企业已经向美国有关州市捐助了超过1177万只口罩、50万盒检测试剂、33.96万双医用及其他手套、14.68万副护目镜等医疗物资。

◆中国没有限制医疗物资出口。中方发布《关于进一步加强防疫物资出口质量监管的公告》等政策措施，不是为了限制出口，而是进一步加强防疫物资质量监管、规范出口秩序。

◆中国有创呼吸机产能有限，有些零配件来自国外且供应不足，企业都在按照市场化方式与进口方洽谈，中国政府从未限制其出口。

谎言8：中国大量出口劣质防疫物资

中共用有缺陷的病毒测试套件和个人防护设备充斥西班牙、土耳其、荷兰、捷克和美国等市场。当西方国家指出产品缺陷后，中共不是纠正产品缺陷问题，而是将责任归咎于“使用不当”。

事实真相：中国政府一贯高度重视医疗物资质量安全，对出口的医用产品进行严格的质量检测，特别注重对防疫产品的认证，严肃查处冒用认证标志、虚假宣传认证信息等违法违规行为。

◆疫情暴发以来，中方出台《关于进一步加强防疫物资出口质量监管的公告》等规定，严格控制医疗物资产品质量，规范出口秩序，出口相关产品必须取得国家药品监管部门的资质，符合进口国（地区）质量标准要求。中方与包括美国食品药品监督管理局在内的各国认证注册机构保持良好的沟通合作，得到国际社会的广泛赞誉。

◆中方支持有资质、有信誉的企业对外出口，并在生产、运输、清关等各个环节为各国来华采购和企业有序地出口提供便利。有的国家通过外交渠道向中方提出商业采购需求，我们就此推荐获得中方监管部门认证、有生产资质的出口企业与外国采购商沟通协商。据了解，外方采购商没有反映通过上述渠道采购的物资有质量问题。

◆据商务部统计，3月1日至6月底，中国通过市场化采购方式向194个国家和地区出口了防疫物资。其中82个国家和地区政府、8个国际组织通过官方渠道与中方企业签署258批次医疗物资商业采购合同。

◆在国际社会携手抗击疫情的特殊时期，中方帮助别国的心意是真诚的。如果在这一过程中，出现了个别问题，应本着实事求是的态度和精神，及时予以合理解决，但我们希望有关问题不被政治化解读。同时，我们希望有关国家政府和采购商选择获得中方监管部门认证、有资质企业的产品，在产品标准等方面与中方企业充分沟通。

◆希望外国采购商能够仔细核对产品用途和使用说明，以及这些产品是否与本国市场标准兼容，特别要防止非医用防护产品用于医疗用途，避免急中出错。如果市场上确实出现了个别问题，建议双方企业本着实事求是的态度和精神充分沟通，依照合同约定，按照商业化、法制化、市场化原则予以解决。

◆进口国家和地区对进入本国市场的医疗物资进行质量把控是国际惯例。在中国严把出口产品质量关的同时，也希望有关国家和地区在进口环节进行必要的质量检验，同时在使用中严格按照产品适用范围和操作规程正确使用。

◆很多国家在中国市场采购医疗物资，其中绝大多数产品质量合格。部分问题源于采购不当或中外在生产标准、产品适用环境方面存在差异，另有部分问题源于外方相关机构未严格遵守物品使用规程等因素。

谎言9：中国窃取美国特效药专利

尽管中方在1月15日的贸易协议中承诺不窃取美国知识产权，但1月21日，武汉病毒研究所还是对瑞德西韦申请了专利。而该药实际是由美国吉利德公司所开发出来的治疗方法。中共的目的很明确：破坏美国专利权。

事实真相：根本不存在所谓中方“窃取”美方特效药专利、破坏美国专利权的问题。

◆1月21日，中国人民解放军军事科学院军事医学研究院对瑞德西韦抗新冠病毒申请了新适应症的发明专利，只是将该药物用于治疗新型冠状病毒的一种使用专利，与其化学成分、生产等无关。吉利德公司已经在中国和美国为瑞德西韦申请化合物专利、制备方法专利，以及将其用于治疗非典、中东呼吸综合征的使用专利。后两种使用专利同中国人民解放军军事科学院军事医学研究院申请的将其用于治疗新冠肺炎的是同一类型的专利，都源于有关机构对瑞德西韦药物针对某项病症的研究。

◆下一步，如中国人民解放军军事科学院军事医学研究院申请的专利获批，由于瑞德西韦的制造专利仍属于吉利德公司，中国人民解放军军事科学院军事医学研究院的使用专利在实施中仍需要吉利德公司对其基础专利的授权。中方并不能随意生产该药物，根本不存在所谓中方“窃取”美方特效药专利、破坏美国专利权的问题。

谎言10：中国窃取新冠疫苗资料

尽管中共在美中第一阶段贸易协议中已经承诺停止窃取美国的知识产权，5月13日，联邦调查局和网络安全与基础设施安全局发出警告，称与中共有联系的黑客正试图窃取美国和其他外国公司开发疫苗的知识产权。

事实真相：在研发新冠病毒疫苗的过程中，中国是积极的贡献者和成果分享者。

◆1月12日，中国疾控中心、中国医学科学院、中国科学院武汉病毒研究所向世界卫生组织提交新型冠状病毒基因组序列信息，在全球流感共享数据库发布，全球共享。连美国也曾承认，其最早的疫苗研发项目得益于此。中国还建立国际合作专家库，同有关国家开展疫苗研发、药品研发等合作。

◆自疫情发生以来，习近平主席多次强调要加强疫苗研发工作，为疫情防控贡献科技力量。习近平主席在第七十三届世卫大会上郑重承诺，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。在中非团结抗疫特别峰会上，习近平主席再次承诺，新冠疫苗研发完成并投入使用后，愿率先惠及非洲国家。

◆中国在疫苗研发上进展明显。截至7月2日，我国已有8个疫苗获批开展临床试验，分别为：1个腺病毒载体疫苗、4个灭活疫苗、1个mRNA疫苗和1个重组蛋白疫苗在国内开展Ⅰ/Ⅱ期临床试验，1个重组蛋白疫苗在国外开展Ⅰ期临床试验，占全世界开展临床试验疫苗总数的四成。其中4个新冠病毒疫苗已经完成Ⅱ期临床试验阶段性揭盲，预计近期其他技术路线疫苗也将相继获批开展临床试验。我国科研攻关团队按照灭活疫苗、基因工程重组亚单位疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体疫苗和核酸疫苗等5条技术路线，共布局了12项疫苗研发任务。从全球层面来看，首个启动Ⅱ期临床研究的新冠疫苗在中国，首个进入Ⅱ期临床的新冠灭活疫苗也在中国，陈薇院士团队还发布了全球首个新冠病毒疫苗的人体试验结果，得到《柳叶刀》主编理查德·霍顿的高度评价。总体来说，中国的疫苗研发进度与国外持平，部分技术路线进展处于国际领先。

谎言11：中国对外援助远少于美国

中共承诺在两年内要提供20亿美元以帮助全球应对新冠肺炎大流行。这和美国援助比起来不过是九牛一毛，为助力全球应对中国病毒，美国将提供超过90亿美元的资助。

事实真相：随着疫情在全球蔓延，中国克服国内防控任务依然艰巨繁重等困难，加大向国际市场供应原料药和防疫物资，向国际社会提供了力所能及的支持和帮助。国际社会普遍认为，中方行动践行了患难与共、守望相助等理念，进一步凸显构建人类命运共同体的重要性。

◆中国政府设立抗疫合作专项资金，向150个国家和4个国际组织提供紧急援助，地方政府、慈善机构、人民团体、工商界也积极参与其中。中国还加大科研攻关投入，毫无保留地同国际社会分享防控经验和诊疗方案，开设向所有国家开放的疫情防控网上知识中心，为170多个国家举办了卫生专家专题视频会议。中方还积极支持各国在华开展物资商业采购。截至7月12日，中方共出口口罩等价值408.1亿美元的六类主要防疫物资。

◆中国还承诺将在两年内提供20亿美元国际援助，同联合国合作在华设立全球人道主义应急仓库和枢纽，建立30个中非对口医院合作机制、加快建设非洲疾控中心总部，中国疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，中国将与二十国集团成员共同落实“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，并愿与国际社会一道加大对疫情特别重、压力特别大的国家的支持力度，帮助其克服当前困难。

◆中方这些善心、善意与善举，体现了中华民族投桃报李的传统美德、中国人民大爱无疆的人道主义情怀、中国政府兼济天下的大国责任担当，也是对人类命运共同体理念的生动诠释和积极实践。中方这么做是尽心尽力，无意同任何国家攀比，其背后蕴含的情谊不是简单用金钱就可以衡量的。

◆美国作为全球最大经济体和综合实力最强国家，向发展中国家提供援助是美作为最大发达国家应尽的责任和义务。美2020财年预算4.7万亿美元，国防军费开支7500亿美元，超过全球军费支出排名前十位其他国家总和。3月27日，特朗普签署了2万亿美元财政刺激计划。5月6日，美国务卿蓬佩奥称，美为展现应对疫情的全球领导力，已向120多个国家提供卫生健康、人道主义以及经济援助等逾9亿美元。即使蓬佩奥所称的9亿美元对外援助能全部到位，也只占美2020财年预算、国防军费开支、财政刺激计划金额的0.019%、0.12%、0.045%。

◆美国援助承诺多系“空头支票”，政治色彩强烈，口惠而实不至。例如：2月7日，美国国务卿蓬佩奥宣布，美将投入1亿美元协助中国和其他受影响的国家抗击新型冠状病毒。中方迄未收到以美政府名义捐助的资金或物资。3月31日，美政治新闻网站Politico报道称，美国政府下令美国国际开发署暂停向海外运输医疗防护用品，并要求已在路上的调头运回美国。美国副总统彭斯领导的白宫冠状病毒应对工作组审查了向各国发出的所有援助物资，冻结了对至少13个国家已批准的与疫情相关的个人防护用品援助。

◆4月8日，美国海关与边境保护局与联邦紧急措施署的联合声明指出，美总统特朗普4月3日动用《国防工业生产法》，将稀缺医疗资源留在美境内使用。包括N95口罩等个人防护用品将受此政策影响。上述两机构表示，将防止美国内中间商、分销商和其他中介机构将这些重要的医疗资源转运到国外。4月4日，特朗普在白宫记者会上谈及3M公司被要求优先处理来自联邦紧急措施署的订单时表示，“我们需要口罩，我们不希望其他人得到它们。”

◆3月23日，美国有线电视新闻网报道，意大利已向美国防部长求援，但迟迟未能得到美方回应。4月10日，白宫发布备忘录称，美将参与应对意疫情救援工作，这么做“有助于应对中国和俄罗斯的虚假宣传，展示美领导地位”。4月17日，美驻以色列大使弗里德曼称，美国将向巴勒斯坦提供500万美元抗击新冠肺炎疫情。美是世界上“顶级的人道主义捐助国家”。巴驻法国大使萨尔曼·哈尔菲反驳称，美向巴提供数百万美元援助的承诺完全是谎言。

◆面对疫情在全球蔓延，美国政府未发挥抗疫引领作用，反而拒绝响应世界卫生大会一项支持贫困国家为获得新冠病毒疫苗或疗法而忽略专利权的决议草案，拒绝参与5月4日召开的应对新冠肺炎疫情国际认捐大会，“断供”并宣布退出世卫组织。美领导人还多次强调，一旦新冠病毒疫苗研发成功，必须优先供应美国人。

◆美国以及欧洲媒体对特朗普政府做法提出批评。德国新闻电视台、《每日镜报》称，美方显然对“美国第一”研发出疫苗更感兴趣，而不是全球共同开发疫苗并让民众受益。

谎言12：中国以世卫组织为傀儡隐瞒疫情

从去年12月初到今年1月20日，中共以它的傀儡——世卫组织——为盾牌，向全球隐瞒疫情。中国（中共）拒绝国际专家和美国疾病控制和预防中心的专家进入武汉研究病毒。1月14日，世卫组织发推文称，中国（中共）当局进行的初步调查显示，没有发现冠状病毒在人与人之间传播的明确证据。

事实真相：中国坚定支持多边主义，长期以来一直同世卫组织保持良好沟通、合作。疫情发生以来，中国及时向世卫组织和国际社会通报信息、分享病毒研究成果，并积极配合世卫组织专家组访华考察，所谓“中国利用世卫组织拒绝国际专家进入武汉研究病毒”纯属无中生有。

◆世卫组织是由194个联合国会员国组成的国际机构，其21人的总部领导团队中只有1位中国成员，有11位来自美国、欧盟、加拿大、澳大利亚。他们都是受过专业训练或执业的医生、流行病学家、救援人员和公共卫生专家，其工作依靠的是科学、证据和专业知识。

◆在宣布暂停缴纳世卫组织会费前，美国是世卫组织最大资金来源国。2018年至2019年，中国在世卫组织缴纳的会费金额排第三，次于美国和日本。根据世卫组织官方信息，会员费目前仅占该组织资金来源的不到1/4，剩下的资金来自自愿捐赠。

◆2020年1月3日起，中国有关方面即定期向世界卫生组织、有关国家和地区以及中国港澳台地区及时主动通报疫情信息。1月9日，国家卫生健康委员会专家评估组初步判断武汉市不明原因的病毒性肺炎病原体为新型冠状病毒。中国当天即将病原学鉴定取得的初步进展分享给世界卫生组织。世界卫生组织网站发布关于中国武汉聚集性肺炎病例的声明，表示在短时间内初步鉴定出新型冠状病毒是一项显著成就。1月11日起，中国每日向世界卫生组织等通报疫情信息。

◆北京时间1月29日，国家卫生健康委员会通过官方渠道告知美方，欢迎美国加入世界卫生组织联合专家组。美方当天即回复表示感谢。2月16日开始，由中国、德国、日本、韩国、尼日利亚、俄罗斯、新加坡、美国和世界卫生组织25名专家组成的中国—世界卫生组织联合专家考察组，利用9天时间，对北京、成都、广州、深圳和武汉等地进行实地考察调研。

谎言13：中国阻挠国际社会调查世卫组织

中共还试图阻止世卫组织193个成员国通过一项决议，要求对世卫组织的疫情响应和病毒的来源进行公正、独立、全面的调查。尽管这个阻挠最终失败，但中共已经开始试图阻挠这些重要的调查。

事实真相：第七十三届世界卫生大会于5月19日协商一致通过了应对新冠肺炎疫情决议。中国同144个国家一道，是这个决议草案的共同提案国。

◆世卫大会应对新冠肺炎疫情决议明确认可和支持世卫组织发挥关键领导作用，呼吁会员国防止歧视、污名化作法，打击错误、虚假信息，在研发诊断工具、诊疗方法、药物及疫苗、病毒动物源头等领域加强合作，并适时对世卫组织应对疫情工作进行评估。这些均符合中方立场主张，也是国际社会绝大多数国家的共同愿望。

◆关于对世卫组织进行评估问题，世界卫生大会应对新冠肺炎疫情决议提出，评估由世卫组织总干事同会员国协商后进行，目的是审议世卫组织应对疫情的经验，并提出未来工作建议。世卫组织曾对甲型H1N1流感和埃博拉应对工作进行评估，这是世卫组织在每次应对重大疫情后的惯常作法。决议要求评估进程是逐步、公正、独立和全面的。

◆关于病毒溯源问题，决议基本参照5月1日《国际卫生条例》突发事件委员会建议措辞，将溯源研究范围严格限定在查找动物来源、中间宿主和传播途径，目的是为了国际社会未来更好应对疫情。这也是世卫组织和谭德塞总干事的建议。有个别国家在磋商中要求将病毒溯源作为优先事项，但大多数国家认为当前重点是疫情防控，不赞成将病毒溯源作为优先事项，拒绝了有关措辞。

◆与中国相反，美国等少数国家没有参加决议的共提，美国还在大会通过决议时发言对决议内容作出诸多保留。

谎言14：中国指责美国耽误时机、抗疫不力

4月29日，一名中共高官怪罪特朗普政府“在病毒威胁已经显而易见之后仍然浪费了数周时间”。

事实真相：美国国内疫情发展至近日，美国抗疫成果如何、是否耽误时机，美国人民和世界人民看在眼里，国际社会自有公论。

◆根据约翰斯·霍普金斯大学实时数据，截至7月17日，美国新冠肺炎总确诊病例达到3576221例，死亡病例达到138358例，其确诊人数、死亡人数均居世界第一。当日全球新冠肺炎总确诊病例达13808626例，美国一国确诊数即占全球总确诊数约26%，而美国人口仅占全球人口总数约4%。

◆根据《纽约时报》《华盛顿邮报》等媒体2020年4月复盘的美国疫情时间线，美国政府一再忽视疫情警告，怠于采取防控措施，反而着重于控制信息传播，限制医学专家向公众发布疫情信息，甚至发布虚假信息误导民众，称新冠病毒是“大号流感”，感染病毒的风险和死亡率“非常低”，疫情会很快“奇迹般地消失”，导致防控疫情的“黄金窗口期”被白白浪费。

◆《纽约时报》网站2020年5月20日报道，美国哥伦比亚大学的研究显示，美国行动限制措施的延迟导致至少3.6万人付出生命：如果美国政府提前一星期实施行动限制措施，能够多挽救3.6万人的生命；而如果美国政府提前两星期就开始实施行动限制措施，美国83%死于新冠病毒的患者将幸免于难。《时代》周刊网站5月20日报道，美国延迟采取社交疏离政策导致了90%的新冠肺炎死亡病例。

谎言15：中国搞“战狼外交”

4月24日，欧洲向中共屈服，在一份关于病毒相关虚假信息活动的报告中洗白了中共的罪行。中共的“战狼外交”否认西方社会的任何指责，荷兰驻台机构“荷兰贸易暨投资办事处”代表纪维德（Guy Wittich）4月27日宣布，该机构改名“荷兰在台办事处”，遭到中共抵制。在4月30日的一份声明中，中共外交官警告说，荷兰改变其驻台湾机构的名称将会面临严重后果，包括中共停止向荷兰供应个人防护设施以及抵制荷兰产品。

事实真相：中国始终奉行独立自主的和平外交政策。不论国际风云如何变幻，中国都将高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，恪守维护世界和平、促进共同发展的宗旨，同各国开展友好合作，把为人类作出新的更大贡献作为我们的使命。

◆中国的外交政策建立在五千年优秀文明的传统之上。中国自古就是公认的礼义之邦，中国人爱好和平、崇尚和谐，以诚待人，以信为本。我们从来不会主动欺凌别人。同时，中国人是有原则、有骨气的。人无是非，难以立信；国无是非，难以立世。对于蓄意的中伤，我们一定会作出有力回击，坚决捍卫国家的荣誉和民族尊严。对于无端的抹黑，我们一定会摆明事实真相，坚决维护公平正义和人类良知。

◆中国致力于与各国共同构建人类命运共同体。中国一贯主张世界要走向多极化，国际关系要实现民主化。各国不论大小、贫富，一律平等，彼此应和平共处、平等相待，有事一起商量，不能搞“一言堂”。不管中国发展到什么程度，我们都不会在国际上称王称霸，都将始终站在世界各国的共同利益一边，站在历史发展潮流的正确一边。那些总想给中国扣上霸权帽子的人，恰恰是自己抱着霸权不放的人。

◆面对百年未有之大变局和全球性挑战，各国应秉持人类命运共同体理念，相互之间多一些支持、少一点指责；多一些合作，少一点对抗，共同为世界开辟更加美好的未来。

谎言16：中国驱逐美国记者

《华尔街日报》2月3日发表一篇评论文章批评中国（中共）的病毒应对措施后，中共于2月19日吊销了3名该报驻京记者的记者证。一个月后，中共又撤销了《纽约时报》和《华盛顿邮报》记者的记者证，并违反香港基本法，将禁令扩大到在香港的报道。

事实真相：中方吊销《华尔街日报》3名驻京记者的记者证，是因为该报公然发表带有种族歧视色彩的辱华标题评论文章，并拒不公开正式道歉、查处相关责任人。而此后中方对美媒采取的相关措施是对美方长期打压中方驻美媒体机构、特别是驱逐60名中方记者的对等反制，其中关于有关媒体记者今后不得在香港、澳门特别行政区从事记者工作部分，属于中央政府依据“一国两制”和基本法享有的外交事权。

◆2月3日，《华尔街日报》发表题为《中国是真正的“亚洲病夫”》的辱华文章，引起中国人民的极大愤慨和国际社会广泛谴责。中方就此多次向《华尔街日报》提出严正交涉，阐明中方严正立场，要求其认识到错误的严重性，公开正式道歉并查处相关责任人。但该报一直推诿、搪塞，既未公开正式道歉，也未查处相关责任人。

◆美方对中国媒体驻美机构的政治打压行为不断升级。2018年12月，美司法部将中国国际电视台北美分台登记为“外国代理人”。今年以来，美国务院宣布将新华社、中央电视台等9家中国媒体驻美机构作为“外国使团”列管。

◆美方对中国记者入境签证采取歧视性政策，仅允许中国驻美记者单次入境。2018年以来有30余名中方记者遭到美方无限期拖延甚至拒签。

◆2020年3月2日，美国务院宣布自3月13日起，将削减作为“外国使团”列管的5家中国媒体驻美机构40%的中国籍员工，实际上变相驱逐了60名中国驻美记者。

◆2020年5月11日，美国国土安全部发布公告，大幅缩短持Ⅰ类签证的中国驻美记者签证停留期，规定有关记者在美停留期仅限于执行所属新闻机构任务所需时间，最长不超过90天，到期后可申请延期。在申请延期期间，可继续在美停留，最长不超过90天，如延期未获批准，须立即离境。每次延期最长可获得不超过90天停留期。

◆中方始终欢迎各国媒体和记者依法依规在中国从事采访报道工作，并将继续提供便利和协助。中方反对的是针对中国的意识形态偏见，反对的是借所谓新闻自由炮制假新闻，反对的是违反新闻职业道德的行为。

谎言17：中国趁疫情推动香港国安立法，扼杀香港民主

在“疫情的掩护”下，中共利用封锁压制了香港的游行示威，并在5月22日强推香港国安立法。此法将会让中共国安人员进驻香港街道，加剧对香港公民的监视，并施行一种专门用来惩罚和平示威者和异见人士的社会信用得分系统。这种铁腕手段正是4月以来一系列民主人士被捕的延续，这其中包括了81岁的李柱铭——香港民主党的创始人、新闻出版商黎智英以及10多个知名民主领袖。中共正在宣传中国（中共）的威权统治提供了比自由民主的法治更好的治理体系。但是，民意测验显示，没有人会听从中共兜售的宣传。

事实真相：香港居民的权利和自由非但不会受影响，而且会在安全环境下得到更好行使。

◆考虑到新冠肺炎疫情，香港特区政府在一定时期内执行禁止民众聚集的“限聚令”，是从民众健康角度出发作出的负责任决定。

◆维护国家安全同尊重保障人权从根本上说是一致的。涉港国安立法针对的只是那些分裂国家、颠覆国家政权、组织实施恐怖活动等严重危害国家安全的行为和活动以及外国和境外势力干预香港特别行政区事务的活动。对绝大多数在港爱港、遵纪守法的香港居民和外国人士而言，完全没有必要“杞人忧天”、对号入座。

◆任何维护国家安全的工作和执法，都将严格依照法律规定、符合法定职权、遵循法定程序，不会侵犯香港居民、法人和其他组织的合法权益。

◆香港警方根据调查事实及获得的证据依法对“叛国乱港四人帮”之一黎智英、香港反对派头目李柱铭、反中乱港分子李卓人等15名犯罪嫌疑人予以拘捕，是维护香港法治、秩序和社会正义的正常执法行动。6月15日，上述15人因被控参与、组织未经批准的集结等罪，在香港西九龙裁判法院提堂。

◆香港各界团体和人士5月24日自发组织成立香港各界“撑国安立法”联合阵线，8天内收集到近293万香港市民签名，全力支持中央进行涉港国安立法。

◆基本法第23条立法拖延23年未能完成。“修例风波”使香港面临回归以来最严峻的局面，也进一步暴露了香港国家安全的风险漏洞。从国家层面建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制势在必行、刻不容缓。

谎言18：中国借疫情在南海扩张势力

4月4日，在充分利用这场国际危机牟利后，中共海岸警卫队的船只撞沉了一艘越南渔船。然后，北京的岛礁清单上就增加了80个新地点，以进一步声称其在南中国海的虚假领土主张。美国国务院警告中共：“不要再利用其他国家无暇顾及或这些国家的脆弱来扩大其非法主张。”

事实真相：中国对西沙、南沙群岛及其附近海域拥有主权，对相关海域及其海床、底土享有主权权利和管辖权。

◆今年3月，一些越南渔船擅自进入中国广东、广西、海南近海从事非法捕鱼活动，中国海上执法部门对其采取了必要措施。

◆中国政府根据国内法规，选定并公布部分西沙、南沙岛礁名称和管辖海域海底地名，是中方依法加强和规范海洋管理的正常、例行举措，符合国际法和国际通行做法。

◆疫情发生以来，中国集中精力同东盟国家开展抗疫合作，相互支持和帮助，彼此互信得到进一步增强。南海正在成为中国与东盟国家携手抗疫的互助之海、合作之海。

◆在此形势下，美方向南海增派军机军舰炫耀武力，频频挑拨中国和东盟国家关系，处心积虑破坏南海得来不易的稳定局面。

（新华社北京7月21日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月22日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)