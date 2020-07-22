国家统计局日前公布数据显示，今年第二季度中国经济主要指标恢复性增长，经济发展呈现稳定转好态势，市场预期总体向好。多家外国媒体对此予以积极报道，认为中国经济经受了疫情大考，彰显出中国经济的强大韧性和发展潜力，也必将为世界经济复苏注入重要信心和能量。

“我们对中国市场的长期增长能力充满信心”

美国《华尔街日报》刊文指出，中国经济第二季度增长达到3.2%，成为首个恢复增长的主要经济体。此前一系列数据已显示“中国经济形势持续向好”。

德国“明镜在线”网站刊文指出，中国经济回升归功于中国政府有效控制疫情，经济社会活动恢复正常。报道称，内需推动以及工业生产和服务增长促进了经济发展，中国政府为应对疫情所出台的系列政策成效显著。

新加坡《联合早报》称，中国复工复产、复商复市加快推进，二季度经济增长超出预期。中国政府正通过多渠道带动就业市场及经济复苏，包括鼓励发展新个体经济，支持微商电商、网络直播等多样化自主就业。

法国《费加罗报》援引法国外贸银行亚太区首席经济学家艾丽西亚·加西亚—埃雷罗的观点称，中国经济恢复增长反映了中国推进复工复产的成效。中国政府采取严格防疫措施，及时有效控制疫情，为经济发展创造了稳定环境，给全球投资者带来信心。该报还报道，法国达能集团日前宣布将在中国投资1亿欧元，加强在中国市场的奶粉生产和研发，并表示“我们对中国市场的长期增长能力充满信心”。

巴西《经济价值报》发表文章称，中国经济指标向好，显示出中国政府疫情防控举措取得积极成效。报道援引巴西智库瓦加斯基金会的观点称，中国经济复苏非常明显，中国政府采取积极行动扩大内需，为经济发展提供了更多动力。

“中国经济增长对世界经济复苏发挥至关重要的作用”

法国《回声报》报道称，中国经济复苏受到全球密切关注。二季度中国经济增长3.2%，较一季度大幅回升。中国集中力量推动复工复产，促进经济增长。中国制造业迅速恢复，6月份规模以上工业增加值同比实际增长4.8%，增速较5月份加快0.4个百分点。

美国《福布斯》杂志网站援引美国投资公司马修斯亚洲基金投资策略师安迪·罗斯曼的分析称，在强劲内需的带动下，中国经济连续4个月保持复苏态势，“中国仍可能是全球最好的消费市场”。美国消费者新闻与商业频道援引经济学家韦利安·威兰多的观点称，中国经济好转将带动其他国家经济增长。

南非发行量最大的阿非利加语报纸《报告》刊登南非外交家格特·格勒布勒的文章指出，中国经济发展具有强大韧性和内在稳定性。“中国精准施策，灵活调整财政和货币政策，中国经济增长对世界经济复苏发挥至关重要的作用。”

德国《商报》表示，中国经济逐渐复苏，其他国家也将从中受益。

西班牙《世界报》网站报道称，中国经济二季度同比增长3.2%，成为第一个显示出明显复苏迹象的主要经济体。作为世界第二大经济体，中国经济增长势头超出预期，这得益于政府所采取的一系列措施，如增加投资、减免税收、降低贷款利率、对中小银行定向降准以及大力支持就业等。

“参与中国经济发展是不容错过的机遇”

日本《朝日新闻》刊文指出，中国采取措施全力控制疫情，加快恢复社会经济秩序，这一政策效果显现。就业是消费复苏的关键，中国政府正在采取强有力措施保证就业。文章还表示，中国经济动向对日本经济前景具有重要影响，丰田汽车和松下电器等日本企业都会因中国经济恢复受益。

日本《读卖新闻》报道称，随着中国经济复苏，进入中国市场的外国企业有望改善业绩，世界经济复苏也将得以提振。文章称，据日本工作机械工业会统计，今年5月中国订购日本机床的销售额回升，比4月增加22.6%。各制造商希望抓住中国经济好转带来的机遇，实现更好业绩。报道还援引三菱化学控股公司社长越智仁的话称，“中国经济回升具有重大意义。”

《华尔街日报》发文称，中国政府的努力已让商业恢复信心，中国复工复产领先于其他国家。报道举例称，美国圣迭戈一家润滑油制造商表示，该公司最近一个季度在中国的销售同比增长了26%。瑞典一家汽车部件供应商称，其公司在华工厂基本恢复到疫情防控前的生产水平。

泰国《曼谷邮报》报道称，中国承诺继续扩大开放，欢迎更多跨国公司进入中国市场。“在疫情导致世界经济衰退的背景下，中国经济复苏给其他国家带来了希望。”

瑞士《investrends》杂志在其网站发表评论称，中国今年没有提出全年经济增速具体目标，说明中国政府重视经济发展质量，将进一步推进改革，促进经济可持续性，如推动城市化进程、发展服务业以及扩大金融市场开放等，这将助推中国经济增长引擎更加稳定。文章表示，“有远见的投资者应当投资中国，参与中国经济发展是不容错过的机遇。”

（本报北京、华盛顿、曼谷、柏林、东京、里约热内卢、莫斯科、约翰内斯堡7月21日电 记者龚鸣、杨迅、郑琪、林芮、花放、刘军国、张远南、殷新宇、李滢嫣）

《 人民日报 》（ 2020年07月22日 03 版）

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