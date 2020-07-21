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中越双边合作指导委员会举行第十二次会议

2020年07月21日21:55  来源：人民网-国际频道
 
越南副总理兼外长范平明在河内会场共同主持会议。人民网驻越南记者刘刚 摄
越南副总理兼外长范平明在河内会场共同主持会议。人民网驻越南记者刘刚 摄

人民网讯 据外交部网站消息，7月21日，中国－越南双边合作指导委员会第十二次会议在北京举行，国务委员兼外长王毅和越南副总理兼外长范平明共同主持。

王毅表示，中方始终从战略和长远角度重视对越合作。新冠疫情发生以来，中越双方发挥各自制度优势，先后有效控制疫情，两国贸易今年上半年逆势增长18%以上，显示出双边合作巨大空间和互补优势，值得双方珍惜。范平明重申，越南一贯将发展对华关系作为越南对外政策的头等优先，积极评价两国合作近年来取得的一系列进展，对越中关系发展前景充满信心。

王毅强调，中越都是共产党领导的社会主义国家。虽然各自国情不同，但坚持党的领导和社会主义制度，是两国人民作出的选择，也是两国的立国之本，符合双方的共同和根本利益。范平明表示，越南作为共产党领导的社会主义国家，将坚持把走社会主义道路视为实现自身发展的指南针。

王毅表示，美国内一些极端势力最近蓄意挑起意识形态之争，甚至胁迫各国选边站队，试图捡起臭名昭著的“麦卡锡主义”，逆历史潮流而动。这些人的自我表演还会继续，但世人都会看清其在世界上制造分裂对抗的险恶用心。

双方共同梳理总结了上次指导委员会会议以来开展的各项工作，分别就下阶段双边合作提出一系列有益建议，达成了诸多共识。一致同意以庆祝建交70周年为契机，继续加强战略沟通，推进抗疫等各领域合作，为两国关系健康、可持续发展注入新动力。

关于南海问题，王毅表示，南海是我们的共同家园，中国和东盟是永久的近邻，求和平、促发展是我们的共同心愿。中国的南海政策没有变化，保持着连续性和稳定性。美国出于地缘战略需要，四处煽风点火，不断派遣大型舰机在此耀武扬威，目的就是要挑起南海紧张动荡，破坏地区国家团结，搅黄各国和区域发展前景，地区国家需要高度警惕。中越要按照两党两国最高领导人达成的共识，坚持通过双边对话协商管控分歧，按照双方签署的一系列协议，寻求公平合理的解决方案。中越还应同其他东盟国家一道，遵守《南海各方行为宣言》，推进“南海行为准则”磋商，不给外部势力的干扰破坏以任何可乘之机。

范平明介绍了越方在海上问题的立场，表示愿同中方共同维护南海和平稳定，推动海上合作和共同发展，这符合越中双方的利益，也是域内外国家的普遍愿望。

范平明还代表越方向遭受洪涝灾害的中国人民表示慰问。王毅对此表示感谢。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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