中方将制裁诺基亚爱立信?外交部辟谣:假新闻

人民网北京7月20日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持20日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：据报道，新西兰总理阿德恩20日出席在奥克兰举行的新中商业峰会时表示，对华关系是新最重要的对外关系之一，中国是新最大贸易伙伴。面对新冠疫情，双方应继续加强在自由贸易、优化营商环境、气候变化、公共卫生等领域合作。同时，新方将继续就香港、新疆、人权等问题向中方表达关切。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道，对新西兰政府重视并致力于发展对华关系的积极表态表示赞赏。中新两国互为重要合作伙伴，中新关系保持健康稳定发展符合两国和两国人民根本利益。当前形势下，中方愿同新方继续秉持相互尊重、平等互利的原则，增强互信，深化合作，在全球合作抗疫、推动经济复苏等方面共同作出努力，推动中新全面战略伙伴关系不断取得新的进展。

同时，我们一贯坚决反对其他国家利用所谓香港、新疆、人权等问题干涉中国内政，中国维护自身主权、安全和发展利益的决心坚定不移。

法新社记者：马拉维一家法院以非法持有象牙和穿山甲鳞片的罪名监禁了7名中国公民。中方对此有何评论？是否与马方在侦办上述案件中开展合作？

汪文斌：我注意到有关报道。作为原则，中国政府一贯要求海外中国公民遵守当地法律法规，不袒护中国公民的违法犯罪行为，同时也要求有关国家公正执法，确保中国公民的安全与合法权益。

中国一贯高度重视濒危野生动植物保护，严格履行根据《濒危野生动植物种国际贸易公约》承担的国际义务。中国政府对参与濒危野生动植物及其制品非法贸易的行为采取“零容忍”态度，对相关犯罪分子坚决依法惩处。中方愿同国际社会一道，继续为保护濒危野生动植物和遏制非法贸易作出贡献。

《纽约时报》记者：中国中央政府和香港特区政府是否打算援引香港国安法第38条起诉外国居民在他国从事危害中国国家安全的行为？如果是这样，这与中国外交部批评美方搞“长臂管辖”有何不同？

汪文斌：香港国安法第38条就危害国家安全犯罪规定了保护管辖原则，这是有效打击危害国家安全犯罪、维护中国国家安全和特区安全的客观需要，也是包括美国在内的很多国家的普遍做法。这与美国用于单方面无理打压外国实体和个人的“长臂管辖”有着根本的区别。

英国独立电视新闻记者：英国政府暂停了与香港的引渡协定，并且宣布对港武器禁运。中方对此有何回应？

汪文斌：英方有关涉港错误言论和举措严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，中方对此坚决反对，并保留作出进一步反应的权利。

香港事务是中国内政，任何外国无权横加干涉。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，全面准确贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干预香港事务的决心坚定不移。任何干涉施压的图谋都绝不会得逞。中方敦促英方放弃在香港延续殖民影响的幻想，立即纠正错误，停止以任何方式干涉香港事务和中国内政，以免进一步损害中英关系。

总台国广记者：我们注意到，中柬双方昨天共同宣布完成中国—柬埔寨自由贸易协定谈判。你如何评价这份协定对中柬关系的意义？协定将给两国人民带来哪些具体好处？

汪文斌：中柬是亲密友邻和铁杆朋友。今年是中柬建立全面战略合作伙伴关系10周年和签署中柬命运共同体行动计划1周年。根据两国领导人共识，双方积极开展自由贸易协定谈判并顺利达成一致，这充分体现了双方高度的政治互信和深厚的合作基础。中柬有关协议覆盖“一带一路”倡议合作、货物贸易、服务贸易、投资合作、经济技术合作、电子商务等广泛领域，进一步开放双边贸易、促进投资，将为两国人民带来更多切实利益和发展机遇。

中柬两国一贯支持自由贸易和多边主义，反对保护主义和单边主义。我们相信这份协定正式签署后，将为两国高质量共建“一带一路”、构建中柬命运共同体注入新动力，也将为保障供应链产业链稳定、推动区域经济复苏、共建开放型世界经济作出贡献。

BBC记者：你刚才提到英方做法违反了国际法。中国驻英大使也做过类似表态。能否说明英方到底违反了哪部法律？

汪文斌：这个问题昨天我已经回答过了。我可以再重申一遍：我们反对英方干预香港事务、干涉中国内政这种违反国际法和国际关系基本准则的行为。

今日俄罗斯国际通讯社记者：美国总统特朗普的竞选团队上周末在脸书上投放政治广告称，抖音国际版Tiktok对其用户实施监控。中方对此有何评论？

汪文斌：有关说法完全没有事实根据。

法新社记者：据报道，中国在西沙群岛的永兴岛部署了战斗机。请问报道是否属实？能否提供更多细节？

汪文斌：西沙群岛是中国领土。中国在自己领土上开展国防建设，这是主权范围内的事。

《澳门月刊》记者：据报道，俄罗斯总统普京倡议召开联合国安理会五常峰会，俄方希望尽快召开。请问中方是否与安理会其他常任理事国就此保持沟通和协调？进展如何？

汪文斌：今年是世界反法西斯战争胜利和联合国成立75周年。安理会五常就国际局势和重大国际问题深入沟通、加强协调合作，这对维护多边主义和战后国际秩序、维护联合国及安理会权威、维护国际和地区和平与稳定具有重要意义。中方支持俄方关于举行安理会五常峰会的倡议。中方就峰会具体安排同俄方保持协调，并愿与其他安理会常任理事国保持沟通。

北京日报记者：民航局、海关总署、外交部今天刚发布来华航班乘客凭新冠病毒核酸检测阴性证明登机的公告。请问中方实施远端核酸检测措施的考虑是什么？

汪文斌：核酸检测是目前各国普遍认可的检测新冠病毒最主要方法。当前，随着部分国家疫情得到一定控制或有较好缓解，人员往来呈现恢复迹象，国际航班也逐步复航。为确保国际旅行健康安全，降低疫情跨境传播风险，参考有关国家的做法，中国政府相关主管部门已对外发布公告，将逐步对来华航班乘客实行凭新冠病毒核酸检测阴性证明登机的做法。

上述措施有利于推动和保障跨国人员流动，有利于各国“复工复产”活动，也有利于恢复人员交往秩序。

追问：中方如何实施有关措施？

汪文斌：搭乘航班来华的中、外籍乘客应在登机前5天内完成核酸检测。有关航空公司在乘客登机时进行查验。

中国驻外大使馆将认真评估驻在国核酸检测能力及其他相关条件，在与驻在国充分沟通协商并达成一致的基础上，确定对具体国别的实施时间。届时中国有关驻外大使馆将发布相关实施安排。

《南华早报》记者：据中方发布的消息，国务委员兼外交部长王毅今天同越南副总理兼外长范平明共同主持中越双边合作指导委员会会议。请问会议是否已经结束？双方讨论了哪些议题？是否在南海问题上有新进展？

汪文斌：我昨天已经发布了有关会议的消息。关于此次会议的进展我们也会及时发布消息，你可以保持关注。

BBC记者：中国驻英国大使刘晓明上周末接受BBC采访后，收到英国犹太人代表委员会来信。信中肯定中国近年来取得的成就，但将当前新疆维吾尔族穆斯林的境遇同犹太人在二战时期的遭遇相类比，中方对此有何评论？

汪文斌：我不了解关于这封信的具体情况。我要说的是，涉疆问题根本不是什么人权、宗教、民族问题，而是反暴力恐怖主义和反分裂问题。如果拿这个问题和犹太民族过去遭受的苦难相类比，这完全是荒谬的。

新疆事务纯属中国内政，任何国家没有权利、没有资格横加干涉。中国政府捍卫国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，打击暴恐势力、分裂势力、宗教极端势力的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉新疆事务和中国内政的决心同样坚定不移。

路透社记者：美国商务部宣布将11家中国企业列入实体清单，原因是它们参与中国侵犯新疆穆斯林少数民族人权的行为。中方对此有何评论？

汪文斌：美方以所谓“人权”为借口，滥用出口管制措施，将有关中国企业列入“实体清单”，这违反国际关系基本准则，干涉中国内政，损害中方利益。中方对此坚决反对。

美方关心的根本不是什么“人权”问题，而是企图打压中国企业、破坏新疆稳定、抹黑中国治疆政策。对此国际社会看得十分清楚。

我们敦促美方纠正错误，撤销有关决定，停止干涉中国内政。中方将继续采取一切必要举措，维护中国企业合法权益。

BBC记者：此前，中英双方均以“黄金时代”形容两国关系，现在用这个词形容中英关系还准确吗？

汪文斌：国与国的关系应该建立在相互尊重、平等相待、互利互惠基础之上，特别是相互尊重彼此的核心利益和重大关切，同时恪守不干涉别国内政的国际关系基本准则。中英关系的发展，重要的不是怎么说，而是怎么做。

香港中评社记者：据报道，20日，俄罗斯总检察院以威胁俄国家安全为由，宣布7个“法轮功”组织为俄不受欢迎组织。同日，美国国务卿蓬佩奥通过美国务院网站发表题为《中国政府迫害“法轮功”21周年》的声明。请问中方对此有何评论？

汪文斌：“法轮功”是被中国政府依法取缔的邪教组织，它反社会、反科学、反人类。俄方将7个“法轮功”组织列为不受欢迎组织并禁止其在俄活动，我们对此表示欢迎和赞赏。

关于蓬佩奥先生发表所谓涉“法轮功”声明，必须指出，蓬佩奥为了攻击抹黑中国，竟然与“法轮功”这样的邪教组织为伍，堪称刷新下限，令人不齿。

《北京青年报》记者：近日，因从厄瓜多尔部分企业输华冻虾外包装和集装箱内壁样本上检出新冠病毒，中方决定暂停有关企业产品进口。据了解，中厄双方就此举行了磋商，达成了共识。你能否介绍有关情况？

汪文斌：病毒是全人类的共同敌人。新冠肺炎疫情发生后，中国、厄瓜多尔等国家积极采取防控举措，维护人民生命安全和身体健康。当前面对疫情防控常态化，世界各国一方面抓紧复工复产，推动经济社会发展重回正轨，一方面毫不松懈地做好疫情防控，避免疫情反弹。

近期，中方主管部门在厄瓜多尔个别企业输华冻虾外包装和集装箱内壁样本上检出新冠病毒，出于疫情防控需要采取相应限制进口措施，旨在保障输华食品安全，维护人民健康。有关措施完全符合联合国粮农组织、世界卫生组织联合制定发布的《新冠肺炎与食品安全：食品企业指南》，也充分考虑到厄方实际关切。有关措施仅针对少数涉事企业，其他企业产品输华并未受到影响。

连日来，中厄双方通过不同渠道就此密切沟通，主管部门本着友好协商、科学严谨的态度就恢复涉事企业冻虾对华出口资格举行多轮磋商，并取得积极进展。双方同意建立工作机制，协商落实整改措施，待条件具备即恢复涉事企业冻虾对华出口资质，共同推动中厄食品贸易健康发展。

《环球时报》记者：有欧洲媒体报道称，中国商务部正考虑对诺基亚、爱立信等欧洲企业进行报复和反制，如果其他欧洲国家也追随美英排除华为参与欧洲5G建设。中方能否予以证实？

汪文斌：这条消息毫无依据，是恶意捏造的假新闻。你可以仔细查一下这条新闻的来源和出处，欧洲一些媒体的相关报道都是援引了《华尔街日报》所谓知情人士的消息。编造类似假新闻无非是为了挑拨中欧之间的良好合作关系。

中方在5G问题上的立场是一贯的，明确的。中国对包括诺基亚、爱立信等欧洲企业在内的各国电信企业参与中国5G市场合作保持开放，上述企业已经在中方有些项目中中标。我们反对个别国家泛化国家安全概念、违反国际贸易规则、排斥特定国家的特定企业这种错误做法。希望欧洲国家也能为中国企业提供一个公平、公正、开放、非歧视的营商环境。

BBC记者：你刚才说，针对英方暂停同香港引渡协定的决定，中方保留作出进一步反应的权利。这意味着中方不一定作出反应，还是中方必将对英方举措采取报复措施？

汪文斌：对于英方的错误行径，中方将予以有力回击。

(责编：刘叶婷、杨牧)