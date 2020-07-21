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胡春华和法国财长勒梅尔共同主持第七次中法高级别经济财金对话

2020年07月21日20:20  来源：新华网
 

　　新华社北京7月21日电（记者伍岳）国务院副总理胡春华与法国经济和财政部长勒梅尔21日共同主持第七次中法高级别经济财金对话。

　　胡春华表示，今年以来，习近平主席同马克龙总统先后四次通话，就共同应对疫情和发展中法关系达成一系列重要共识。希望双方落实好两国元首的共识，推动中法全面战略伙伴关系不断向前发展。中方愿与法方一道，进一步加强抗疫合作，巩固航空航天、先进制造等大项目合作，拓展农业、科技、金融等领域合作，深化贸易投资合作，着力为双方企业营造公平、透明、非歧视的营商环境。双方应加强在国际机构和多边平台的沟通协调，共同维护以规则为基础的多边贸易体制，推动完善全球经济治理，积极应对各种全球性挑战，促进世界经济企稳复苏。

　　勒梅尔表示，法国重视发展高质量的法中关系。在疫情对全球经济带来冲击的背景下，法中两国应携手加强各领域务实合作。法方愿与中方进一步深化传统领域合作，挖掘新兴领域合作潜力，推动法中合作取得更多积极成果。

　　本次对话以视频方式举行。双方围绕“深化中法经济财金合作，共同应对新冠肺炎疫情影响”主题，就应对疫情的国际和多边合作，深化中法重点领域和大项目合作等议题进行了深入交流，达成了42项合作成果。

(责编：李枫、岳弘彬)
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