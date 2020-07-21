疫情下的曼德拉月 中国企业为当地社区送温暖

人民网约翰内斯堡7月21日电 （王磊）7月18日，南非迎来一年一度的曼德拉纪念日， 7月也是该国的“曼德拉月”。今年是南非前总统、反种族隔离斗士曼德拉诞辰102周年，与以往举行大规模庆祝活动不同，在疫情日益严峻的情况下， 当地民众用“慈善”方式，向社区困难群众发放食物，以此来纪念南非已故前总统曼德拉。

Hompie Keponpie是北开普省德阿镇一所多元文化学校，已有50多年的历史。学校由50名3-6岁以上的学生、3名教师和几名教辅人员组成。在南非全国封锁期间，一些家长无力支付学费，急需援助。7月18日正值当地的曼德拉纪念日，来自中国的龙源穆里洛风电项目为学校捐赠了食品、口罩和洗手液等日用品，总价值为30 000兰特（约1800美元），解决了部分家长的燃眉之急。

学校管理机构负责人杰奎琳·戈斯对这家来自中国的企业表示感谢，她说，“新冠肺炎疫情导致许多家长失业，无法支付学费。龙源穆里洛风电项目在我们最需要帮助的时候，为孩子们提供了生活必须品，感谢他们！”

这所学校并不是唯一得到龙源穆里洛风电项目帮助的对象。受疫情影响，南非采取了全国封锁，许多家庭都失去的生活来源。为了帮助当地社区，龙源穆里洛风电项目持续输出爱心，承担自己的社会责任。

位于Britstown的早教中心因为疫情也面临着巨大的经济负担。由于缺乏安全保障和游戏设施，孩子们无法自由自在的享受童年时光。早教中心运营负责人威尔玛·施特劳斯说，龙源穆里洛风电项目于7月17日捐赠了人造草地、健身房，并修复了安全围栏，耗资22.1万兰特（约合13244美元）对整个设施进行了升级改造，帮助超过70名儿童重新回到安全的环境中玩耍。

就在几周前，龙源穆里洛风电项目又向ACVV Sonder Sorge Tehuis捐赠了一笔巨款-从德阿电力采购了一台价值13.5万兰特（约合8090美元）的发电机，以减轻养老院的用电负担，超过45名当地社区成员可以从中受益。南非最近由于供电压力升高又恢复了限电，发电机将大大提高当地人的用电保障。现在正值南非的冬天，为了帮助当地人御寒，龙源穆里洛风电项目还向Sonder Sorge捐赠了价值2万兰特（约合1200美元）的90条毛毯。

此前，德阿镇的两家诊所由于没有足够的空间无法设置隔离区域进行病毒检测，向市政府申请集装箱作为新冠肺炎病毒检测室。为了支持当地人民抗击疫情，龙源穆里洛风电项目向诊所捐赠了价值20万兰特（约1.2万美元）的集装箱，可以一直用到2020年12月底，超过10000人将在这里接受病毒测试。市政府管理人员Thembisile Msengana激动地说：“我们能拥有龙源电力这样的社区伙伴真的是太幸运了。”

中国龙源（全球最大的风力发电开发商和运营商）是龙源穆里洛风电项目的大股东。在南非曼德拉月期间，该项目慷慨地向当地社区捐赠66.7万兰特。龙源穆里洛风电项目管理层表示，我们是当地社区的一部分，希望与所有社区成员同甘共苦，向大家展示龙源电力是一家有社会担当的企业。

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