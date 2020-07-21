历时5天 欧盟峰会就经济复兴计划达成一致

人民网北京7月21日电（施维 实习生彭孔翎）经过漫长而艰苦的谈判，参加本次欧盟峰会的各国领导人终于在会议进入第5天之际就7500亿欧元的“恢复基金”问题达成了一致。主持峰会的欧洲理事会主席米歇尔今天凌晨在社交媒体上发布了该消息。

欧盟各国最终决定，维持7500亿欧元的基金总额保持不变，但改变了无偿拨款和贷款的配比。根据米歇尔的建议，欧盟将先前计划中拟定的5000亿欧元无偿拨款降至3900亿欧元，剩下的3600亿欧元则通过贷款实现。

减少无偿拨款的原因主要是作为纯出资国的“节约四国”奥地利、丹麦、瑞典、荷兰以及后来加入的芬兰坚决反对。这些国家担心，如果由本国纳税人支付高额拨款，那么意大利、西班牙等受援助国家的制度改革进程就会放缓。这五个国家原本的立场是只放贷、不拨款，以便敦促意大利等国尽快实行改革。

由于上述国家最终做出了让步，所以它们将在欧盟未来7年的财政预算计划中得到更大优惠。例如奥地利可以比原计划每年少交5.65亿欧元会费，这比上一版草案的优惠幅度高了两倍以上。丹麦、瑞典和荷兰也得到了很大力度的会费折扣。德国也获得了会费优惠，但额度较上一版计划保持不变，仍为36.7亿欧元。需要指出的是，由于英国从2021年起不再缴纳欧盟会费，所以虽然一些国家获得了会费优惠，但由于需要弥补英国留下的口子，各国实际需要缴纳的费用还是增加了。

本次峰会于7月17日在布鲁塞尔召开，由于各方分歧过大，谈判异常艰难，原定两天的会期一再延长。除7500亿欧元的“恢复基金”外，本次峰会还通过了欧盟未来7年总额为1.074万亿欧元的预算案。

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