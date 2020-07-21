记者观察：人类命运共同体理念为非洲抗疫指明方向

人民网约翰内斯堡7月21日电（王磊）7月18日，南非迎来一年一度的曼德拉纪念日，因在全球蔓延的新冠肺炎疫情而变得尤为特殊。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在曼德拉纪念日年度演讲中说，新冠肺炎疫情暴露了数十年来被忽视的风险，包括公共卫生系统薄弱、社会保障欠缺、结构性不平等、环境恶化和气候危机。新冠肺炎疫情是一场人类危机，但也为建立一个更加平等和可持续发展的世界提供了机遇。

疫情引发的非洲社会问题需得到全世界重视

尽管新冠肺炎疫情在非洲出现的时间晚于其他大陆，且非洲各国也都有比较充足的时间做好准备，但却丝毫未能减缓疫情在非洲大陆蔓延的速度。根据非洲疾控中心数据，截至7月20日，非洲54个国家新冠肺炎确诊病例累计721563例，死亡病例累计15169例，治愈病例累计383195例，而公认的非洲卫生条件最好的南非则以累计确诊373628例排名世界第五。

自2月14日埃及报告非洲首例确诊病例以来，非洲各国便开始陆续采取宵禁、紧急状态乃至于封城等限制性措施，尼日利亚、纳米比亚、乌干达、马拉维、南非等国家还延长了封锁时间。

疫情发生前，非洲许多国家就面临严峻的难民问题，新冠疫情严重影响人道主义援助供应链，难民问题恐进一步恶化。全国封锁、封城也严重限制了各国的经济活动，带来失业、贫困等问题。与此同时，非洲之角的蝗灾也受疫情影响无法得到及时处理。可以说，疫情可能让非洲各国经济增长乏力、失业率上升、粮食短缺等问题进一步恶化，甚至造成社会动荡，引发国际问题。

正如古特雷斯所说，当前正在全球蔓延的新冠肺炎疫情加剧了社会的不平等，呼吁各国重视疫情对弱势群体造成的伤害。他还呼吁国际社会成员加强变革，建立一种新的社会契约，努力消除社会不平等现象。发展中国家在国际决策中要有更大的发言权，建立一个更加包容和平等的多边贸易体制。

非洲抗疫迫切需要国际合作与团结

在声援世界卫生组织总干事谭德塞时，2020年非盟轮值主席、南非总统拉马福萨就曾表示，要应对新冠肺炎疫情及其对健康、社会和经济的破坏性影响，最有力的武器是国际合作与团结。

非洲各国通过牺牲本国经济发展限制了疫情蔓延，但这也可能是他们的最后一张“底牌”。即使是非洲前两大经济体尼日利亚和南非，国际货币基金组织和世界银行均预测这两国将会经历严重的经济衰退。

受疫情影响，尼日利亚近期修正了国家预算，导致本国道路修整计划的拖延。拉各斯工商会主席托基日前则呼吁本国政府采取有效措施保护本国中小企业的发展和生存，包括政府实施财政和货币干预计划，以及大型企业对供应链的包容，将大大减轻疫情的影响，拯救这些面临成本上升、供应链中断和经济总需求下滑等困难的中小企业。

而受迫于经济下行压力，南非6月1日将全国封锁等级降低为三级（共五级），各行业逐渐复工，随之而来的就是确诊病例的激增。7月9日至19日，南非已连续11天单日新增过万，累计确诊病例数也上升至世界第五，人口密度最大的豪登省确诊人数达到了136879例。据当地主流媒体时代传媒报道，多个省份已面临医疗资源紧张的问题。

7月20日，世卫组织向非洲发出“警告”，南非近期新增病例的快速增长可能预示着非洲大陆疫情的大爆发。世卫组织紧急情况负责人瑞安表示，南非疫情出现的要比其他一些非洲国家早，由于疫情从较富裕的地区转移到经济条件更差和更偏远的地区，因此南非正在经历新增人数的上升。

瑞安指出，非洲国家因为疫情快速蔓延而引发了“社会动荡和冲突”，迫切需要国际社会的“团结和支持”。数据显示，虽然南非的累计确诊病例是迄今为止非洲国家中最多的，但在过去一周里“只”增加了30%，相比之下，肯尼亚增加了31%，马达加斯加增加了50%，赞比亚增加了57%，纳米比亚增加了69%，疫情在一些国家将持续恶化。

联合国粮食计划署警告称，新冠肺炎疫情可能导致全球大饥荒。而在7月20日中国外交部例行记者会上，就有记者提问中国会否开展帮助非洲国家的国际合作。

外交部发言人汪文斌表示，新冠肺炎疫情发生后，中方向受蝗灾影响的有关国家提供技术支持和物资援助，向十多个国家提供紧急粮食援助。中方也在联合国、二十国集团等多边场合积极建言献策，与各方携手维护国际粮食产业链的稳定和安全，避免出现区域性粮食危机。中方愿继续同所有致力于真诚帮助发展中国家的各方一道，加强合作协调，在共同抗击疫情的同时，为维护全球粮食安全做出不懈努力，为推动构建人类命运共同体做出积极贡献。

人类命运共同体理念将深入人心

上海国际问题研究院研究员、学术委员会主任杨洁勉曾在《人民日报》刊发题为“构建人类命运共同体是人间正道”的文章。文中说，人类生活在同一个地球村，各国相互依存、命运与共，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。人类命运共同体理念将更加深入人心。

南苏丹经济研究的知名学者阿格里·蒂萨·萨布尼长期在政府部门工作，他曾撰写文章表示，人类是命运共同体，以邻为壑、以意识形态划界，解不开这个全球公共卫生危机这道时代难题。事实证明，命运与共、团结合作才是人间正道。非中双方携手抗疫，正是中国持续坚定推动国际抗疫合作的一个缩影。只要世界各国同舟共济、守望相助，就一定能够合力战胜疫情，走出黑夜，迎来曙光。

南非姆贝基非洲领导力研究院谭哲理教授则表示，人类和地球生态系统的可持续性，并不依赖于狭隘的民族主义，而是依赖于人类共同繁荣和命运共同体。

古特雷斯所说的“新冠肺炎疫情是一场人类危机，但也为建立一个更加平等和可持续发展的世界提供了机遇”也与人类命运共同体理念相呼应。非洲大多数国受限于自身条件、经济实力，没有能力独自克服新冠疫情带来的经济影响，需要来自国际社会的援助，越来越多的人也将在国际合作的进程中加深对人类命运共同体理念的理解。

全球疫情发展至今，越来越多的国家和人民开始守望相助，互为依靠。正如前中国驻南非大使林松添曾说过的，新冠肺炎疫情是人与自然的全球战争，没有国家可以免疫或独善其身，国际社会必须树立人类命运共同体理念，携手应对共同挑战。

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