哈萨克斯坦新冠肺炎死亡病例增至585例

人民网报努尔苏丹7月21日电（记者 周翰博）根据哈萨克斯坦卫生部7月20日发布的最新数据，过去7天，哈全国登记了210例新冠肺炎死亡病例。截至昨天，哈累计确诊新冠肺炎死亡病例已达585例。

按照调整后的数据统计方式，哈卫生部每7天更新一次全国死于新冠肺炎的患者数量。最新统计数据显示，新增加的死亡病例主要集中在首都努尔苏丹，共114例。此外，截至当地时间7月21日11时00分，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎病例已达73468例，康复45376例。

哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔21日对媒体表示，目前，哈全国每天新增的新冠肺炎确诊病例数大约在1500-1600之间。“过去一周的统计数据表明，哈国内新冠肺炎的发病率和死亡率都渐趋稳定。”哈总理马明在当天举行的政府工作会议上表示，政府当前的主要任务是确保全国各个地区的新冠肺炎发病率都保持持续下降。

需要注意的是，卫生部今天公布的疫情数据仅为新冠病毒检测结果成阳性的确诊患者情况。据悉，哈萨克斯坦计划从8月1日起采用新的疫情数据统计办法。根据新办法，新冠病毒检测呈阴性，但具有新冠肺炎类似症状的肺炎患者数据将被纳入新冠肺炎统计数据。根据阿列克谢·崔此前对媒体公布的数据，今年1月1日至7月15日（含），哈萨克斯坦全国共登记了234187例肺炎病例和3327例肺炎死亡病例。

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