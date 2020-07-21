西班牙专家呼吁欧盟警惕“美国陷阱”

新华社马德里7月20日电（记者冯俊伟 谢宇智）西班牙中国政策观察网主任、国际政治问题专家胡里奥·里奥斯20日发表署名文章《华为与安全问题的老生常谈》，分析了美国打击中国企业华为的目的，呼吁欧盟警惕“美国陷阱”。

里奥斯在文章中提到，反复强调华为技术对国家安全造成威胁看起来像是“天方夜谭”。“唯一真正明显的事实是，华为的技术极具竞争力，并将中国置于领先地位。这就是他们试图通过将华为归类为‘安全’威胁来达到遏制中国发展的真实目的。”

文章说，美国对挑战其技术领先地位的外国公司予以打击，此事早有先例。文章举了数年前法国阿尔斯通公司被美国整垮的例子，认为美国对华为采取了类似的做法。

文章说，中国技术水平的飞跃源于在科技领域的巨大投资和大胆的发展政策。中国科学技术人才的发展战略植根于对教育水平的改善和对中外人才的吸引，这是中国能在5G等技术方面已经或即将赶超美国的根本原因。

文章说，英国禁止华为参与其5G网络部署的决定，不仅将导致巨额资金损失并延迟英国5G网络的启动，还将使中英两国之间的关系出现裂痕。文章指出，中国对欧盟安全不构成威胁。美国对华为的打击或许不仅仅是为了打击中国，也是为了令欧洲再一次臣服。

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