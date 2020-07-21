中国首本意大利蓝皮书在京发布

人民网北京7月20日电（记者陈尚文、任皓宇）7月20日，由中国社会科学院欧洲研究所、中国社会科学院国际合作局、中国欧洲学会意大利研究分会与社会科学文献出版社共同主办的《意大利发展报告（2019—2020）：中国与意大利建交50年》发布会在线上举行。

该书是意大利蓝皮书系列年度报告的开篇之作，由中国社会科学院欧洲研究所、中国社会科学院国际合作局和中国欧洲学会意大利研究分会共同组织编写，逐年对意大利政治、经济、社会文化、外交等方面的形势与重大进展进行介绍与分析。

发布会开幕式上，中国社会科学院欧洲研究所所长吴白乙在致辞中指出，这是中国首次出版的意大利皮书，其出版又正值中意建交50周年，具有特别的意义。他强调，首本意大利蓝皮书邀请了意大利前驻华大使白达宁、意大利经济与财政部前首席经济学家洛伦佐·科多尼奥等6位意方专家参与撰稿，这种中外合作模式是该书的一大特色，也增加了其权威性。

社会科学文献出版社社长谢寿光认为，意大利蓝皮书的出版，填补了国别类皮书的重要空白。他建议未来可将意大利蓝皮书定义为中意人文交流的合作平台。

中国社会科学院欧洲研究所副研究员、意大利蓝皮书主编孙彦红介绍了意大利蓝皮书的出版背景和编撰情况。她表示，首本意大利蓝皮书的出版意味着中国国内意大利研究从此有了新的系统性的成果展示平台，也有助于为新形势下我国开展对意和对欧关系培养国别研究人才。

新书线上发布活动在开幕式后还进行了相关学术研讨活动，与会嘉宾围绕“中国与意大利建交50周年”“意大利形势与热点聚焦”等主题展开深入讨论。

据悉，2020年适逢中国与意大利建交50周年。《意大利发展报告（2019-2020）》主题报告以“迈向建交50年的中国与意大利合作”为题，对建交以来两国合作的发展脉络进行了梳理与思考。该书还回顾了2019年意大利政治形势、经济形势和外交关系进展，并对意大利民粹主义政党、意大利与欧洲议会选举、意大利政治前景与欧洲一体化、意大利产业区、意大利非常规移民问题、意大利涉及重要内政外交问题的民意走向、意大利对非洲政策等进行深度分析。

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