同心抗疫 在华阿根廷小伙“很忙”

27岁的华金·伊斯特拉德来自阿根廷，目前正在西南交通大学攻读硕士。新冠肺炎疫情暴发后，他先是加入成都机场志愿团队协助接收来自阿根廷的抗疫物资，后来又参加了中阿合作举办的中国抗疫经验线上分享会，利用自己留学生的身份为中阿抗疫合作交流做出了独特贡献。

图片由华金·伊斯特拉德提供

三个月游遍九省 中国风情留住了他的心

谈到来中国学习的原因，华金·伊斯特拉德说，来中国并非一时起意，而是“蓄谋已久”。三年前，机缘巧合之下，他作为背包客来中国旅行，独自一人在短短三个月里跑遍九个省份。在那三个月里，华金纵览东方山川风物之美，看中国景，吃中国饭，品中国韵味，“天府之城”成都更是给他留下了深刻的印象。不知不觉间，中国悄悄留住了他的心。

从布宜诺斯艾利斯大学本科毕业以后，华金仍然对万里之外的中国念念不忘。于是，他决定申请奖学金来中国学习。办完所有手续之后，华金顺利成为了西南交通大学的硕士研究生，开始了他的中国求学之旅。

华金表示，来到中国以后，生活上并没有遇到特别大的困难。成都这座神奇的城市每天都能带给他新鲜的感受和体验，而热情好客的当地人给了他很大帮助，让他感激不已。除了学习专业知识，华金还专门安排时间学习中文。经过一段时间的摸索，他的中文已经学得有模有样，甚至挑战起了成语。

不过，华金在中国的生活还面临着一个小小的挑战——成都的饮食偏辣，这让他感到稍微有些不适应。一年的“磨练”没有让他养成吃辣的习惯，反倒是让他在避免吃辣方面有了很多心得体会。“毕竟中国有八大菜系，你总能找到合口味的东西。”华金这样说。

参加志愿活动 为疫情防控做贡献

随着新冠肺炎疫情爆发，所有人的生活都受到了影响，华金也不例外。地球另一端的家人十分担心华金在中国的状况，父亲更是常常打电话过来询问细节。每当这个时候，华金都会耐心向父亲介绍学校和中国政府采取的防疫措施。“之前，父亲一直都很担心我，但是后来中国的疫情慢慢得到控制，现在父亲比较担心在美国读书的妹妹，希望妹妹能好好照顾自己。”华金这样说道。

不过，居家隔离的华金并没有闲着。一方面，他积极配合学校和政府的防疫工作安排，勤洗手，戴口罩，上网课，尽量不出门；另一方面，他积极关注各种信息，希望为抗疫做出自己的贡献。在得到成都机场招募抗疫志愿者的消息以后，华金立刻报名参加，并顺利入选。在机场，华金主要负责接收来自阿根廷的抗疫物资，包括口罩、手套、防护服等急需医疗用品。

图片由华金·伊斯特拉德提供

华金说，志愿服务工作进行的非常顺利。在他所在的志愿团队里，中国学生和四川红十字会的工作人员占大多数。大家分工合作，劲儿往一处使，都希望疫情能够尽快控制住，生活能够尽快回到正常的轨道上来。

被询及参加志愿活动的原因， 华金说：“从个人角度来说，我希望能够为中国抗疫贡献自己的力量，回馈中国给予我的美好的一切；作为一个在中国的阿根挺人，我认为所有旅中阿根廷人都应该为增进中阿友谊、深化中阿合作做出努力。”

宣介中国抗疫经验 愿中拉友谊长存

国外疫情形势不断严峻之时，中国向多国捐献物资，并与世界无偿分享自己的抗疫经验。在这种背景下，中国和阿根廷举办了多项交流活动，华金也活跃其中。

在一场线上直播中，华金以在华留学生的身份向阿方介绍了中国的抗疫经验。他认为，中国最值得借鉴的抗疫经验是现代信息技术的应用。通过大数据，政府可以用最快的速度锁定确诊病例的密切接触者，并追踪其他潜在病例。在拉美，目前这些技术的应用主要集中在商业领域，而公共管理领域则较少涉及。

华金认为，中国政府在本次疫情大考中交出了一份令人满意的答卷。今后中国和阿根廷应该继续加深在疫情防控方面的合作，建立长效合作机制。拉美国家应该把发展同中国的双边关系作为本国外交的重要内容，同中国的合作与交流决不能仅仅停留在卫生领域，也不应该成为迫于疫情而实行的一时之策。

谈到未来规划，华金表示，他目前最大的想法是顺利完成学业并获得学位。在中国的愉快生活经历和对中国与日俱深的感情，让他认真考虑将来继续在中国深造或生活的可能性。

(责编：燕勐、刘洁妍)