疫情或致美国民众“收入危机”

美国多家专业机构近期提醒，新冠疫情所致民众薪资削减尽管关注度不高，但可能预示更深层次的美国经济危机。

美国《政治报》19日报道，联邦储备委员会和芝加哥大学研究分析美国自动数据处理公司提供的工资数据后发现，至少400万美国员工尽管保住了饭碗，自今年2月以来却遭遇雇主减薪。另有数以百万计员工遭停薪。

穆迪分析公司首席经济师马克·赞迪则预估，大约700万员工可能已遭停薪。再加上被迫减少工作时长的员工，他估计大约2000万人、即相当于八分之一的劳动力人口过去数月即便继续工作，收入仍然下滑。

美国公平发展中心宏观经济政策主任克劳迪娅·萨姆近期在社交媒体推特上写道：“我们遭遇收入危机，比失业危机规模更大。”

自动数据处理公司提供的数据显示，与岗位流失大多影响低收入群体不同，疫情期间遭受减薪冲击最严重的是较高收入群体。大约四分之三的降薪发生在收入前40%群体中。

美联储前经济师、宏观政策研究公司创始人朱莉娅·科罗纳多跟踪总部位于美国、市值超过10亿美元的大型企业发现，今年4至7月发布了收益预估报告的260家企业中，42%报告员工减薪。

大规模减薪现象凸显美国雇主和员工面临的困境，双方都认为除了减薪自己别无选择。纽约联邦储备银行调查显示，美国民众认定，如果现在失业，他们3个月内找到新工作的可能性低于50%，比一年前下滑超过16个百分点。自动数据处理公司提供的数据同时显示，美国雇主眼下选择降薪的可能性是大萧条时期的两倍。

经济学者警告，“封城”措施持续越久、经济发展越滞后，减薪和裁员越有可能从临时性变成长期性。而最新数据显示，随着美国新冠病例数不断打破纪录、过半地区暂停或逆转经济重启计划，美国经济衰退可能进一步深化，持续时间长于先前预期。

高收入群体薪资下滑可能冲击消费，导致经济进一步衰退。高盛集团17日发布分析报告，预估7至8月消费者服务支出增长可能停滞。美国人口普查局近期调查则显示，预期今后一个月收入下降的美国家庭数量将在连续6周下降后开始攀升。（海洋）（新华社专特稿）

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