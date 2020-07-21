世贸组织能否迎来首名非洲掌门人

世界贸易组织总干事罗伯托·阿泽维多定于8月31日离任。8名候选人竞选总干事一职，其中3人来自非洲大陆。正面临严峻挑战的世贸组织能否迎来首名非洲籍掌门人？

【非洲·女性】

世贸组织15日至17日召集总理事会特别会议，8名候选人逐一亮相并接受“面试”。

依照流程，总理事会将与世贸组织各成员代表协商，经多轮投票逐步缩小候选人范围，确定最终提名人选，由总理事会批准任命。

8名候选人分别来自墨西哥、尼日利亚、埃及、摩尔多瓦、韩国、肯尼亚、沙特阿拉伯和英国，其中3名来自非洲大陆。

肯尼亚候选人阿明娜·穆罕默德第二次参选，呼声较高。她曾任肯尼亚多个部长级职务并有丰富的国际机构工作经验，曾任肯尼亚驻世贸组织代表、世贸组织总理事会主席、国际移民组织首名女性总干事等。

另一名来自非洲的女候选人恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉曾任尼日利亚财政部长和外交部长，是国际金融专家、经济学家和国际发展事务专家，在世界银行任职近25年，一度出任世界银行常务副行长，现任全球疫苗免疫联盟董事会主席。

分析师认为，“非洲”和“女性”属性，是这两名候选人的显著特点。

另一名非洲候选人为哈米德·马姆杜，曾任世贸组织服务贸易和投资司司长。在世贸组织成立前，马姆杜作为埃及谈判代表参与乌拉圭回合谈判，参与起草《服务贸易总协定》。

【贸易·政治】

多数候选人的简历体现国际贸易领域工作经验。不过，近期一份调查结果显示，贸易专家似乎更看重新任总干事的管理和政治经验，经济学背景和贸易谈判经验反而不是首要考量因素。在一些分析师看来，确定世贸组织总干事人选，需要更多政治考量，尤其是候选人的“祖籍”。

世贸组织成立以来，历任总干事分别来自爱尔兰、意大利、新西兰、泰国、法国和巴西。近年来，由发达国家和发展中国家候选人轮流出任总干事似乎是一条不成文规定。

欧洲联盟先前明确表态，希望世贸组织新任总干事来自发达国家。不过，鉴于欧洲出过3名总干事，再选一名欧洲人阻力可能不小。

分析师预期，世贸总干事人选面临各方激烈角逐，短时间内难有结果。按照程序，如果总干事一职空缺，将从现任副总干事中选出代理总干事。

【协调·改革】

世贸组织总干事阿泽维多5月意外宣布提前一年结束任期，定于8月31日正式离职。

他解释离任原因时说，他的这一决定“符合这一组织的最大利益”，希望新任总干事能注入世贸组织迫切需要的“精力和耐力”。他强调，在多边合作遭遇挑战时，世贸组织是“全球经济治理一大支柱”。“世贸组织可能并不完美，但它依然不可或缺，能阻止我们陷入一个‘丛林法则’横行的世界，至少在贸易方面是这样。”

世贸组织当前深陷困境，争端解决、多边贸易谈判和贸易政策监督三大功能受阻，多哈回合谈判停滞不前，争端解决机制的“皇冠明珠”上诉机构停摆……

对于新掌门人来说，首要挑战是如何协调各方立场，推动机构改革。

多名分析师认为，推动世贸组织改革，需要处理好五大关键难题，即如何凝聚成员共识，维护全球贸易体系；如何化解成员间矛盾，营造团结协商氛围；如何处理涉及成员切身利益的尖锐、复杂和敏感争议问题；如何解决上诉机构“停摆”问题，以尽快恢复贸易争端解决机制功能；如何尽快提高内部工作效率。（刘锴）（新华社专特稿）

(责编：于洋、刘洁妍)