进博会“境外云招商”走进法国

人民网巴黎7月20日电（记者 李永群）由中国工商银行巴黎分行主办、法国巴黎大区工商会法中交流委员会承办的第三届中国国际进口博览会“境外云招商”活动于7月20日成功举办，近百家法国客户参与了活动。

中国国际进口博览局财务总监马凤民致辞说，前两届进口博览会，法国展客商积极参与，取得了较好成效。法国总统马克龙应邀来华出席第二届进口博览会开幕式，是首位出席进口博览会的西方主要国家领导人，此举对于加深中国与法国及欧洲的关系具有极其重要的意义。第三届进口博览会各项工作按既定目标稳步推进，企业商业展36万平方米的规划目标基本完成，部分展区签约面积已超过规划面积，个别展区一位难求，500强和龙头企业也达到了去年的水平。目前，筹办工作已由招展为主转向招商办展为主，欢迎包括法国在内的全球采购商到进口博览会参观采购。

中国驻法国大使馆经商处公参高元元表示，进博会作为世界首个以进口为主题的国家级展会，为世界各国打开了机遇之门。目前，法国已确认参加第三届进博会国家展，企业展参展数量也有望超过上一届。疫情期间，中国工商银行巴黎分行仍与法金融机构和专业平台开展了卓有成效的进博撮合工作。希望更多的法国企业通过中国工商银行的配套服务更好地参与进博会，推动中法产业合作和经贸对接。

中国工商银行国际业务部副总经理王顺表示，中国工商银行秉持“国际视野、全球经营”的理念，作为进博会官方“境外招商合作伙伴”，以创新路演形式，举办“境外云招商”线上推介活动，与法国客户一道共享进博商机。中国工商银行将延续第二届进博会成果，在第三届期间举办中欧企业家大会、金融合作论坛、“一带一路”沿线贸易洽谈会等配套活动，以更专业、更优质、更贴心的金融产品和服务，助力全球产业链复苏和多边贸易合作。

法国巴黎大区工商会法中交流委员会秘书长苏小青表示，作为法国及欧洲最大的工商会组织，巴黎大区工商会非常荣幸承办中国工商银行服务进博“云招商”活动。巴黎大区工商会法中交流委员会自成立之日起，即致力于通过促进经济对话加深法中企业家之间的相互了解。进博会带来的机遇难能可贵，中国工商银行的服务与团队更能为参会企业带来成果保障。巴黎大区工商会竭力协助中国工商银行继续办好接下来的系列活动。

本次“境外云招商”活动是中国工商银行积极履行“境外招商合作伙伴”责任的创新举措，使更多法国企业深入了解后疫情时代“中国搭建，世界共享”的重启机遇。

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