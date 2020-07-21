俄罗斯三地造船厂同时开工造六舰

人民网莫斯科20日电（记者 张晓东）20日据塔斯社报道，俄罗斯三地造船厂当天纷纷举行开工仪式建造六艘不同的水面与水下舰艇，这是俄罗斯军舰建造史上从未有过的盛况。

在阿尔汉格尔斯克州的北德文斯克造船厂，为俄罗斯第四代最先进的多用途885M型白蜡树级核潜艇的最后两艘“沃罗涅日“和”弗拉迪沃斯托克“号铺设龙骨，在刻赤开工建造两艘23900型登陆舰（直升机母舰）分别是”伊万·罗戈夫“和”米特罗凡·莫斯卡连科“号，普京亲自到场参加开工仪式，还有在圣彼得堡的北方造船厂开工建造两艘22350型护卫舰，分别是“尤马舍夫海军上将”号和“斯皮里多诺夫海军上将”号。

舰艇作为高精尖现代化武器的载体，一直备受各国领导层所重视。就如在刻赤出席舰船开建仪式的普京如言，在最近八年时间里，俄罗斯已建成逾200艘各型号的水面与水下舰艇并下列。他强调，需要在未来继续完成国家军备现代化规划，在2027年前使俄罗斯海军中现代化舰船所占比例超过70%。普京指出，目前 在世界大洋中主要区域中大约有60艘俄罗斯军舰常年出没，其中一半是远洋执行任务。

据北德文斯克北方机械制造生产联合体总经理米哈依尔·布德尼琴科表示，885M型白蜡树级核潜艇载弹能力强大。它配备了8具通用垂直发射器，每具发射器都有五枚“口径”巡航导弹。也就是说该型潜艇能够携带40枚导弹，取决于具体的作战任务，它可以遂行各种攻击方案，可对水面、水下、岸上和战略目标进行集中攻击。据悉，除了“口径”外，高超音速反舰导弹“锆石”也将成为其携带的海上杀手锏。

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