原标题：阿木爷爷 、李子柒、滇西小哥……他们这样把中国文化“安利”给世界

最近，很多外国网友被一位63岁的中国爷爷圈粉。

他就是“阿木爷爷”，凭借一双巧手，就在YouTube上“圈粉”119万，视频总观看量已超过2亿。

“阿木爷爷”有什么“出圈”秘诀？

在爷爷手中，普通的木头，不用一根钉子、一滴胶水，靠着榫与卯之间的咬合支撑，就能被打造成鲁班凳、苹果锁、拱桥、将军案等精致的木制品：

“阿木爷爷”最开始火的视频，记录了他做鲁班凳的过程。

只见他用尺子画了几笔，用锯条沿着刚刚画好的痕迹锯开木头，几经凿、磨，一顿行云流水的操作后，一掰开，就成了一张鲁班凳。

整个过程中，爷爷让大家见识了中国传统木匠技术的精湛和那些蕴藏在榫卯结构中的智慧。

不少外国网友看得目瞪口呆，连连称奇：这是什么“中国功夫”？

不光鲁班凳，“阿木爷爷”制作的微型世博会中国馆，也令人拍案叫绝。

微型世博会中国馆由42根榫卯棱、4根榫卯柱、1个榫卯基,外加27道锁环环相扣。每个小零件都要仔细凿刻打磨，如果任何一个部位差了一丝一毫的精准，整个作品就会功亏一篑。

在“阿木爷爷”之前，鲁班锁或许是许多外国网友不了解的“中国功夫”。在爷爷的视频下，有不明真相的网友评论：“我说的不一定对，虽然很了不起，但也可能就是博主先用了CAD软件技术模拟，再结合爷爷的好手工做的吧……”

但很快，就有人开始回应了这位网友的质疑：这可是古代中国就有的啊，叫“鲁班锁”。

明白真相后，有外国工程师赞叹：爷爷的脑海里自带了CAD建模系统啊！

在许多外国网友的心中，这位仅用钢丝锯和铅笔就战胜了CAD技术的中国爷爷就是一位“工艺大神”，他们纷纷留言打call：

对此，“阿木爷爷”表示，未来还会继续把短视频拍好，把活儿干好，干精致，把中国的传统文化展现给更多国内外的朋友。

不懂中文 外国粉丝却被她们深深治愈

在“阿木爷爷”之前，李子柒的中式田园生活也在海外“圈粉”无数。

穿着粗布汉服干农活的她，用中国传统技艺展现了美食、器物从无到有的制作过程。在她的镜头下，中国的田园风光鲜活了起来，如画卷般展现在每一个观众面前。

几十个国家的粉丝如痴如醉地翻看她的视频，他们不懂中文，却仍然深受治愈。

她还激起了许多粉丝对中国文化的兴趣和热爱。有许多网友对她生活的地方心生向往，甚至因此想来中国看看。

与李子柒风格类似的“滇西小哥”，同样在海外视频网站上打开了一片天地。

虽然自称“小哥”，但她其实是个地地道道的云南妹子。

自耕自种、自养自产的云南美食，配上滇西乡村风景，“滇西小哥”的频道就像一个“舌尖上的云南”，为世界送了去“滇的味道”。

有人说，李子柒的生活，是属于不染一丝烟火的岁月静好，而“滇西小哥”的生活，传递出来则是满满的人情气息。与家人的生活日常，是“滇西小哥”视频里的重要部分。

视频中，她与家人的温情互动，也引发了外国网友的共情。

她的视频，也令一些外国网友仿佛置身目瑙纵歌节、德宏泼水节等节日现场，感受到最淳朴的云南特色风情。

澳大利亚媒体AWOL说，滇西小哥的频道让世界迷上了云南。

其实，不仅是“阿木爷爷”、李子柒、“滇西小哥”，近年来越来越多的人愿为世界了解中国文化尽一份绵薄之力。他们向世界展现的中国文化之美和其中传递出的中国智慧，也愈受欢迎。中国文化正以更丰富多彩的形式走向世界。

中国姑娘彭静旋，为让更多人了解中国传统音乐，在法国街头演奏古筝，吸引了众多外国友人驻足观看。

图片来源：央视视频截图

“中国装束复原小组”，怀抱着“穷尽心血，将华夏风貌一一还原”的梦想，把热爱变成专业。他们享誉国际，英国的电视制作公司慕名而来，要把这种极美的中国服饰，推荐给全世界……

图片来源：日版视频截图

在互联网时代，文明交流互鉴有了更多载体和渠道，有了更广阔的平台，为世界提供了更多读懂中国、爱上中国的机会。在这个精彩无限的文化传播与交流的时代，讲好中国故事，塑造中国形象，我们需要更多的“阿木爷爷”、“李子柒”、“滇西小哥”，需要更多有品质、有温度的好故事。（编辑：刘钟灵 文字综合：新华社、人民日报、央视新闻、中国日报等）

(责编：张信凤、刘洁妍)