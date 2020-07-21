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第19届“汉语桥”世界大学生中文比赛日本预选赛举行

2020年07月21日08:26  来源：人民网-国际频道
 

人民网东京7月20日电（记者 刘军国）由日本华人教授会和日本孔子学院协议会联合举办的第19届“汉语桥”世界大学生中文比赛日本预选赛7月19日举行。

受疫情影响，本次比赛采取视频会议模式举行，邀请了在日本的权威人士代表担任评审。中国驻日本大使馆教育处公使衔参赞胡志平在致辞中说，中国驻日本大使馆愿意继续为各位同学的中文学习提供帮助，并将继续支持中日两国的语言交流，积极推动两国在各个领域的交流与合作。日本华人教授会代表宋立水在致辞中表示，期待大家提高汉语水平，今后在各个领域发挥积极作用。

此次比赛主题为“天下一家”，比赛包括中文演讲、中国百科知识问答、中华才艺表演3项内容。在演讲环节，选手们围绕“天下一家”的主题用中文讲述学习中文的故事、独特的中华文化体验以及对中日友好交流的感想。在问答环节，选手们凭借丰富的知识储备，正确回答一道道难题。在最后环节，选手们通过精心录制的视频展现了自己对中华文化的独特兴趣。

该比赛以“促进中日青年相互理解与友好交流、对日本大学中文教育作贡献”为宗旨，目的在于向日本大学生提供一个切磋中文的平台，共有来自各个大学19名学生参赛。经过一个下午的紧张比赛，来自樱美林大学的宫下大河获得第一名。(完)

(责编：燕勐、刘洁妍)
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