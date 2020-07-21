原标题：恢复邦交5周年 古美关系重回谷底

新华社哈瓦那7月19日电 （国际观察）恢复邦交5周年 古美关系重回谷底

新华社记者林朝晖 赵凯

7月20日是古巴同美国恢复外交关系5周年纪念日。在经历奥巴马时期的短暂回暖后，古美关系在2017年美国总统特朗普上台后持续恶化。美国政府对古巴的政治打压、经济金融封锁和贸易禁运不断加码，在新冠疫情下亦未松动。古巴则对美方的极限施压坚决抵制。

分析人士认为，目前古美关系已游走在彻底破裂的边缘，未来这对“老冤家”将继续保持敌对态势，两国关系短期内很难有转圜余地。

从改善关系到极限施压

曾任古巴外交部美洲事务司国家分析师的卡洛斯·阿尔苏加赖指出，过去5年中，古巴和美国的外交关系可分为两个阶段，即奥巴马任内的改善期和特朗普上台后的极限施压期。

2015年7月20日，古美两国正式恢复外交关系并同时重开大使馆。次年3月，时任美国总统奥巴马访问古巴，成为88年来访问古巴的首位美国在任总统。古美关系前景一度被广泛看好。

然而好景不长，特朗普上台后，两国关系的回暖趋势很快终结。2017年6月，特朗普政府宣布美国将继续执行对古经济、金融封锁和贸易禁运，并在旅游等领域收紧奥巴马时期的对古“松绑”政策。同年9月底，美国政府以美国驻古外交官在哈瓦那受到“声波袭击”为由下令撤离大部分使馆人员，并在同年10月初驱逐了15名古巴驻美使馆官员。古巴谴责美方指责毫无依据，目的是破坏双边关系。

过去3年里，古美关系持续恶化，美方多次出台对古制裁措施，步步紧逼。2019年5月2日，特朗普政府允许实施“赫尔姆斯-伯顿法”第三条的全部内容，允许美国公民向美国法院“连带”起诉在古巴投资的第三国企业。此举已遭到古巴、加拿大、欧盟等多方反对。2019年以来，美国政府继续收紧人员赴古旅游政策，并推出旨在扰乱古巴进口石油、涉及古巴金融交易和银行业务等领域的一系列制裁。

古巴国家主席迪亚斯-卡内尔在去年年底表示，美国不断加紧对古封锁已影响到古巴各领域发展，古巴“没有一个领域未受（美国）迫害”，美方的目的是企图通过摧毁古巴经济来推翻古巴政权。

哈瓦那大学教授路易斯·雷内·费尔南德斯认为，美国为维护其地区霸权，将古巴和委内瑞拉设想为主要对手，日益增加的对古敌对情绪就是其表现。

短期内关系难转圜

新冠疫情期间，美国不顾国际社会关于放松对古巴等国制裁的呼声，进一步加强对古封锁，在过去两个多月里，先是将古巴列入“反恐行动不合作国家”名单，后又将新一批古巴实体列入制裁名单。费尔南德斯认为，美国试图阻止国际援助抵达古巴，期望利用古巴的“脆弱时刻”打击古巴。

分析人士认为，美国近来不断升级对古制裁，不仅是想以压促变推翻古巴政权，还企图迫使古巴放弃支持委内瑞拉马杜罗政府。委内瑞拉去年年初以来陷入政治危机，美国为逼迫委总统马杜罗下台，不断以经济制裁、外交孤立、军事威胁等手段对其施压，而古巴是委内瑞拉的重要盟友。

不过，古巴并未在美国强压下屈服。费尔南德斯说，几十年来，古巴不仅没有崩溃，甚至还设法发展了一些领域，例如生物技术和医药产业。他认为，美国再次低估了古巴的抗压能力。

尽管受到美国封锁，古巴在抗疫方面的表现仍好于美国。古巴6月11日宣布该国新冠疫情已得到基本控制，并宣布分三个阶段逐步“解封”。7月19日，古巴仅哈瓦那省报告１例新冠确诊病例，全国已连续8日没有死亡病例。

美国首任驻古巴大使杰弗里·德劳伦蒂斯认为，美古关系在特朗普政府下重回历史，特朗普政府的“极限施压”是对美国过去60年来失败的对古政策的“空洞效仿”。他说，这一短视政策并不是基于美国国家利益，而是基于特朗普政府对国内政治的考量。他认为，特朗普政府在未来几个月里还将对古巴实施更多“几乎毫无理由的惩罚措施”，两国关系短期内难有转圜余地。（参与记者：刘品然）

(责编：张信凤、刘洁妍)