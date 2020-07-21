原标题：中国驻英大使：英国不应“随美起舞”

新华社伦敦7月20日电（记者桂涛）中国驻英国大使刘晓明19日在访谈节目中谈及英国可能废除与香港之间的有关引渡条约一事时说，英国应该有独立自主的外交政策，而不是“随美起舞”。

刘晓明当日接受英国广播公司“安德鲁·马尔访谈”节目现场直播专访。在回答主持人提出的中方将如何回应英国政府很可能采取类似美国“马格尼茨基法案”的措施、禁止中国某些个人入境英国的问题时，刘晓明说，这种行为是完全错误的，中国历来反对单边制裁，只有联合国才有权力实施制裁。

“如果英国政府走出对中国任何个人实行制裁这一步，中国必将做出坚决有力回击。”刘晓明说，“美国制裁中国官员，中国就制裁美国参议员和官员，我不愿看到这种针锋相对的情况发生在中英之间。”

在谈及华为问题时，刘晓明强调，将经济问题政治化的做法是十分错误的，华为已在英国经营20年，不仅为英国电信产业发展做出了巨大贡献，而且认真履行企业社会责任。“有些人大谈所谓‘国家安全风险’，却拿不出华为对英国构成‘风险’的确凿证据。”他说。

刘晓明强调：“中国没有变，是以美国为首的西方国家对中国发起了所谓‘新冷战’，制裁、抹黑、污名化中国。我们从不惹事，但也不怕事。如果有人挑衅，我们必须回击。”

相关链接：

商务部：中方坚决反对英国政府作出在5G网络建设中排除中国企业的决定

外交部回应英国针对华为的有关决定：将全面、严肃评估这一事件

(责编：张信凤、刘洁妍)