原标题：外交部：敦促美方摒弃冷战零和思维和意识形态偏见

新华社北京7月20日电（记者王宾）外交部发言人汪文斌20日在例行记者会上表示，中方敦促美方摒弃冷战零和思维和意识形态偏见，推动两国关系回到协调、合作、稳定的正确轨道。

据报道，美国国防部网站刊文援引美防长埃斯珀有关表态及美国防战略称，美正处于大国竞争时代，这意味着美首要战略竞争者是中国，然后是俄罗斯，但中国的麻烦更大；中国希望改写二战以来包括中国在内的世界各国都从中受益的国际秩序；中国的崛起不会让美领导人担忧，但中国共产党统治下崛起的中国令人忧虑。

汪文斌在回答相关提问时说，美方一些人总是从冷战思维和零和博弈的角度去看待中美关系，鼓吹围堵打压中国，这是当前中美关系面临严峻挑战的重要原因之一。

汪文斌表示，中国始终是国际秩序的维护者，是国际公平正义的倡导者和实践者，与美方在国际上屡屡“退群毁约”，对国际法合则用、不合则弃形成鲜明对比。谁是麻烦制造者，国际社会看得清清楚楚。“如果一定要说中国希望改写什么的话，那就是中国不会走国强必霸的老路，而是坚定致力于同各国一道，走出一条和平发展、合作共赢的新路。”

他强调，中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。中国共产党是中国发展振兴的根本保障，是维护世界和平、促进共同发展的积极力量。“美方应当尊重和接受中国共产党受到中国人民拥护和支持的现实，而不是肆意诋毁、诬蔑中国共产党，百般挑拨中国共产党同中国人民的关系，在国际上制造意识形态对立、拉帮结派。”

汪文斌说，中方的对美政策是一贯的、明确的。“我们致力于同美方发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系，同时坚定捍卫自身主权、安全、发展利益。我们敦促美方摒弃冷战零和思维和意识形态偏见，正确看待中国和中美关系，停止负面言行，同中方相向而行，推动两国关系回到协调、合作、稳定的正确轨道。”

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