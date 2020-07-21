原标题：中国驻英使馆发言人：强烈谴责和坚决反对英方干涉香港事务和中国内政

新华社伦敦7月20日电（记者桂涛）中国驻英国大使馆发言人20日表示，英方不顾中方严正立场和一再交涉，再次违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，企图干扰香港国安法实施，破坏香港繁荣稳定，中方对此表示强烈谴责和坚决反对。

据报道，英国外交大臣拉布20日在议会下院宣布，英方将立即、无期限地暂停与香港引渡协定，并禁止向香港出口有关武器。

中国驻英国大使馆发言人在回答相关提问时说，近期英方多次围绕香港国安法做出错误言行，干涉香港事务和中国内政，中方已多次向英方提出严正交涉，表示强烈不满和坚决反对。

发言人表示，英方不顾中方严正立场和一再交涉，变本加厉，一错再错，再次违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，企图干扰香港国安法实施，破坏香港繁荣稳定，中方对此表示强烈谴责和坚决反对。中国政府执行香港国安法的决心坚定不移，维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，反对任何外来干涉的决心坚定不移。对于干涉中国内政的行径，中方必将作出坚决回击。

发言人强调，香港国安法是确保“一国两制”行稳致远、确保香港长治久安和繁荣稳定的“定海神针”。实施国安法后，香港将更安全、更美好、更繁荣，“我们对香港的光明未来充满信心”。任何向中方施压、阻挠该法实施的企图都必将遭到包括香港同胞在内的14亿中国人民的坚决反对，注定不会得逞。

发言人表示，中方敦促英方立即停止以任何方式干涉香港事务和中国内政，不要在错误的道路上越走越远，否则必将自食其果。

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