人民网>>国际

替代陆基“宙斯盾”　日本考虑陆海分家

2020年07月21日08:14  来源：新华网
 
原标题：替代陆基“宙斯盾”　日本考虑陆海分家

　　多名日本政府人士19日证实，就放弃陆基“宙斯盾”原定部署计划后的替代方案，政府考虑分开部署雷达探测系统和导弹发射系统，在原选址地点部署雷达系统，改由驱逐舰搭载导弹发射装置。

　　日本政府打算9月底前确定替代方案的基本方向。

　　日本防卫大臣河野太郎6月25日正式宣布日本放弃陆基“宙斯盾”导弹防御系统原定部署计划，原因之一是反导导弹发射后助推器可能落入附近居民区。

　　日本《产经新闻》19日以多名政府人士为消息源报道，日本政府正在考虑改造海上自卫队现有驱逐舰，以搭载陆基“宙斯盾”的导弹发射系统。雷达探测系统仍部署在陆地。

　　这家媒体报道，如果由驱逐舰搭载“宙斯盾”，导弹发射后助推器将落入海中，解决陆上部署时可能落入附近居民区的问题。

　　另一方面，《产经新闻》报道，上述方案能够控制预算，避免浪费已经支出的65亿日元（约合4.2亿元人民币）雷达部署相关费用。就导弹发射系统部署，政府正在考虑改造即将退役的驱逐舰，以避免“挪用”驱逐舰影响日本海上防御能力。

　　日本政府先前估算，如果坚持部署陆基“宙斯盾”，修改反导系统设计需要耗费10年、花费2000亿日元（130.3亿元人民币），时间成本和财政预算过高，且难以找到新的部署场所。

　　《产经新闻》报道，政府和执政党自由民主党内也在考虑新购置两艘“宙斯盾”舰，但费用高昂；在人工浮岛上部署陆基“宙斯盾”，遭受恐怖分子等外来袭击的风险较高；重新选定部署地点将面临当地民众反对。

　　将陆基“宙斯盾”导弹发射系统部署在驱逐舰上同样面临问题：陆上雷达系统与海上驱逐舰之间无线电通信可能受到干扰；使用现有驱逐舰将加剧海上自卫队人手不足问题。

　　日本首相安倍晋三、副首相兼财务大臣麻生太郎、外务大臣茂木敏充、防卫大臣河野太郎、内阁官房长官菅义伟17日在首相官邸召开国家安全保障会议，讨论陆基“宙斯盾”替代方案。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved