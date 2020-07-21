原标题：替代陆基“宙斯盾” 日本考虑陆海分家

多名日本政府人士19日证实，就放弃陆基“宙斯盾”原定部署计划后的替代方案，政府考虑分开部署雷达探测系统和导弹发射系统，在原选址地点部署雷达系统，改由驱逐舰搭载导弹发射装置。

日本政府打算9月底前确定替代方案的基本方向。

日本防卫大臣河野太郎6月25日正式宣布日本放弃陆基“宙斯盾”导弹防御系统原定部署计划，原因之一是反导导弹发射后助推器可能落入附近居民区。

日本《产经新闻》19日以多名政府人士为消息源报道，日本政府正在考虑改造海上自卫队现有驱逐舰，以搭载陆基“宙斯盾”的导弹发射系统。雷达探测系统仍部署在陆地。

这家媒体报道，如果由驱逐舰搭载“宙斯盾”，导弹发射后助推器将落入海中，解决陆上部署时可能落入附近居民区的问题。

另一方面，《产经新闻》报道，上述方案能够控制预算，避免浪费已经支出的65亿日元（约合4.2亿元人民币）雷达部署相关费用。就导弹发射系统部署，政府正在考虑改造即将退役的驱逐舰，以避免“挪用”驱逐舰影响日本海上防御能力。

日本政府先前估算，如果坚持部署陆基“宙斯盾”，修改反导系统设计需要耗费10年、花费2000亿日元（130.3亿元人民币），时间成本和财政预算过高，且难以找到新的部署场所。

《产经新闻》报道，政府和执政党自由民主党内也在考虑新购置两艘“宙斯盾”舰，但费用高昂；在人工浮岛上部署陆基“宙斯盾”，遭受恐怖分子等外来袭击的风险较高；重新选定部署地点将面临当地民众反对。

将陆基“宙斯盾”导弹发射系统部署在驱逐舰上同样面临问题：陆上雷达系统与海上驱逐舰之间无线电通信可能受到干扰；使用现有驱逐舰将加剧海上自卫队人手不足问题。

日本首相安倍晋三、副首相兼财务大臣麻生太郎、外务大臣茂木敏充、防卫大臣河野太郎、内阁官房长官菅义伟17日在首相官邸召开国家安全保障会议，讨论陆基“宙斯盾”替代方案。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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